Porsche sluit het eerste kwartaal van 2020 af met 53.125 verkochte auto’s wereldwijd

Cayenne is het meest verkochte model.

Kijken we naar dezelfde periode in 2019 dan ligt dit 5% lager. De oorzaak is volgens Porsche geheel te wijten aan het coronavirus.

Het populairste model voor wat betreft de verkopen blijft de Cayenne, met 18.417 verkochte auto’s, gevolgd door de Macan met 15.547 eenheden. Verrassend genoeg zijn de verkopen van de huidige 911 met 16% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 8.482 zijn er verkocht.

Tweede plaats voor de Macan

911 blijft populair, verkopen zijn zelfs gestegen

Van de Taycan zijn er 1.391 verkocht

Zowel in China als in de VS is sprake van een daling.

In genoemd kwartaal zijn er 14.098 nieuwe Porsches geleverd in China. De VS komt daarna met 11.994. Respectievelijk 17 en 20% minder. Kijken we naar Europa dan betreft het 16,787 nieuwe auto’s, een stijging van 20%. In het thuisland Duitsland is een daling te zien van 6%, met 5.557 eenheden.

Foto’s Porsche AG en Porsche 64 lifestyle blog