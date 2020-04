Van de simulator naar het circuit: volledig Porsche Carrera Cup-seizoen voor Rudy van Buren

Met deze 911 GT3 Cup van Cartech Motorsport rijdt Rudy van Buren in de Porsche Carrera Cup Deutschland

Dat Rudy van Buren, de eerste winnaar van de internationale competitie ‘World’s Fastest Gamer’, niet alleen virtueel, maar ook fysiek in de racerij goed uit de voeten kan, bewees hij vorig jaar al tijdens gastoptredens in de Porsche Mobil 1 Supercup en de Duitse Porsche Carrera Cup. Komend seizoen – wanneer dat op basis van de huidige situatie dan ook van start moge gaan – geeft de rijder uit Lelystad hieraan een vervolg. Een volledig seizoen in de Porsche-merkenracerij was zijn doel en dat verwezenlijkt hij nu in samenwerking met het Duitse team Cartech Motorsport. Op het programma staat de deelname aan de Porsche Carrera Cup Deutschland.

Zijn drie gastoptredens in de Porsche 911 GT3 Cup van vorig jaar maakten het voor Rudy van Buren direct duidelijk dat hij meer wilde. “Mijn doel was een contract voor het volledige seizoen”, zegt hij. “Mijn gastraces vorig jaar waren ook bedoeld om te zien waar ik sta en het was al snel duidelijk dat ik verder wilde gaan op de ingeslagen weg. Aanvankelijk waren mensen sceptisch als ik mijn plan presenteerde, maar ik laat nooit los. Het kwam uiteindelijk neer op twee mensen die met het verhaal moesten instemmen. Toen ook van de tweede persoon in februari van dit jaar het groene licht kwam, stond ik echt met tranen in mijn ogen. Racen is bepaald niet goedkoop en het is een grote kans die ik nu krijg. Het vertrouwen te genieten van de mensen om me heen, dat is heel cool. Nu is het aan mij om te presteren zo gauw we van start kunnen gaan. Ik wil die mensen trots maken, laten zien wat ik kan en daarop in de toekomst voortbouwen.”

Rudy van Buren heeft ambitieuze doelstellingen voor zijn eerste volledige circuitseizoen

Cartech Motorsport heeft zijn thuisbasis in Ismaning bij München en behoort tot de teams die recenter zijn toegetreden tot de gelederen van de Porsche Carrera Cup Deutschland. “Het team heeft twee seizoenen lang ervaring in de Carrera Cup, maar was daarvoor ook al lange tijd en met veel succes actief in de Porsche Sports Cup”, vertelt Rudy van Buren. De rijder uit Lelystad is enthousiast over de aanpak van de Beierse renstal onder leiding van David Prusa. “We zitten volledig op één lijn”, zegt hij. “David en ik spraken vorig jaar al met elkaar over een mogelijke samenwerking, maar toen had ik nog niet alles voor elkaar om het goed te kunnen doen. Dat is nu wel het geval en we hebben een goede klik. Er is wederzijds vertrouwen, ik heb de werkplaats bezocht en ben flink onder de indruk van hoe ze het aanpakken. Bovendien zit er een interessant netwerk om het team heen van mensen die in de Porsche-clubsport actief zijn. Daar kan ik ook mijn ervaring met simulatoren inbrengen om die mensen te helpen hun prestaties te verbeteren.”

Afgelopen maand stond er voor Van Buren al een circuittest met de Porsche 911 GT3 Cup op het programma, maar die moest uiteraard gezien de huidige situatie worden afgeblazen. Totdat hij daadwerkelijk de baan op kan, houdt Van Buren zich fit met simracen en conditietraining. “Gelukkig mogen we in Nederland nog steeds naar buiten om hard te lopen. Ik doe mijn uiterste best om in topvorm te zijn voor als het zover is.” Gevraagd naar zijn verwachtingen zegt hij: “Ik kom ten opzichte van de meeste andere deelnemers nog rijtijd tekort. Dat wil ik zo snel mogelijk inhalen. Mijn doel is om ergens in de buurt van de top tien te beginnen. Er is natuurlijk een leerproces: die curve zal in het begin nog steil omhoog gaan en dan wat afvlakken. Op dat punt ben ik nog niet: ik moet nog vertrouwd raken met het team en de ingenieur en achter het stuur, maar ik verwacht dat ik tegen het eind van het jaar zeker moet kunnen meestrijden om goede resultaten. Je moet jezelf altijd grote doelen stellen!”

Foto’s PR