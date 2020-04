Eindelijk het PCCM! Porsche vervanging voor het verouderde PCM van de 996 en Boxster!

In gesprek met je Porsche

Praat jij weleens tegen je klassieke Porsche? Binnenkort kan je Porsche iets terug zeggen.

Binnenkort verkrijgbaar bij je Porsche Centrum: Het Porsche Classic Communication Management Plus (PCCM Plus) voor Porsches met een DIN-2 opening.

Nou ja. Iets terug zeggen moet je natuurlijk met een korrel zout nemen, maar met PCCM Plus kan jouw Porsche gesproken commando’s aannemen, je navigeren en je waarschuwen voor verrassingen in het verkeer. Jouw PCCM Plus combineert tijdloos rijplezier met de allernieuwste technologie. Ook al reis je graag in klassieke stijl, soms zonder dat je je druk maakt over de tijd, het is toch prettig als je een makkelijke en comfortabele reis hebt zonder files en als je wilt met iemand kunt praten. Het nieuwe Porsche Classic Communication Management Plus helpt je daarbij.

Met zijn unieke, originele Porsche-look compleet met Porsche-opschrift, past de PCCM Plus naadloos in het interieur. Naast touchscreen-bediening via een geoptimaliseerd 7-inch display met hoge resolutie, zijn moderne functies zoals DAB + (Europa), Apple CarPlay en GOOGLE® Android Auto nu onderdeel geworden van de PCCM Plus. De PCCM Plus beschikt ook over extra boordnavigatie met Porsche-specifieke Points of Interest (POI). Routebegeleiding is beschikbaar in 2D en 3D. Het bijbehorende kaartmateriaal wordt geleverd via een aparte SD-kaart, die bij je Porsche Centrum of Porsche Classic Partner verkrijgbaar is.

Media kunnen worden afgespeeld via SD-kaart, USB, AUX en Bluetooth®. Daarnaast kan de PCCM Plus Apple CarPlay en GOOGLE® Android Auto gebruiken voor het afspelen van media, navigatie en telefoongesprekken.

Porsche Classic Communication Management Plus

99664259000

Boxster (1997-2004)

Boxster S (1999 – 2004)

996 Carrera 2 (1998-2005)

996 Carrera 4 (1999-2005)

996 Turbo (2001-2005)

996 GT3 (1999-2005)

996 GT2 (2001-2005)

Porsche beveelt aan om de installatie te laten uitvoeren door je Porsche Centrum of Porsche Classic Partner

Aanvullende informatie

Alleen verkrijgbaar voor Europa