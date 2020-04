Jouw Porsche zuiniger, sneller en met nog meer rijplezier? Dat kan….

Ja dat kan. In onze rij van tips & tricks in deze tijd dat de meesten van ons meer tijd hebben en we vaak binnen blijven en bijna nergens naar toe kunnen, zijn wij van 64 weer op zoek gegaan naar tips ideeën voor jullie, zodat de verveling niet toeslaat. En hier is dan alweer de volgende tip…..EQ performance! Na een gesprek met onze vrienden van EQ performance Amersfoort mogen wij onze lezers en volgers een geweldig mooie aanbieding doen…..

Maar laten we eerst EQ performance zelf aan het woord;

EQ Performance – Automotive Softwarespecialisten

Er zit meer in jouw auto dan je denkt! Bij EQ Performance ontgrendelen we het potentiele motorvermogen van jouw auto, binnen de veilige marges. Zo halen we het beste uit jouw motor, en dat op een veilige, duurzame én voordelige manier. Het optimaliseren van jouw motor hoeft namelijk helemaal niet duur te zijn, al vanaf €399,- geniet ook jij van een betere acceleratie, een betere rijdynamiek, een soepelere rijervaring en meer rijplezier.

Ook neemt het aantal kilometers dat je rijdt per liter toe. Dit betekent dat chiptuning ook voordelig is op de lange termijn. Er zijn talloze redenen om ook jouw auto te optimaliseren, lees hierover meer op eqperformance.nl!

Waarom chiptuning bij EQ Performance?

Het totale vermogen van de auto zal merkbaar toenemen, zo ook de trekkracht. Daarnaast kun je rekenen op een snellere acceleratie, een comfortabelere rijervaring, een hogere topsnelheid én een merkbare brandstofbesparing. Onze vraag is eerder, waarom zou je je auto niet laten optimaliseren?!

Dankzij een afstelling van de software in de auto, worden het vermogen en koppel verhoogt – in zekere zin wordt de lucht/brandstofverhouding en het ontstekingstijdstip geoptimaliseerd, waardoor de auto beter presteert.

Waarom doet de fabrikant dit niet zelf?

Dit doen ze dus wel. Neem als voorbeeld de Mercedes A180 en A200, beide modellen hebben exact dezelfde aandrijflijn (motor, transmissie, onderstel). Het is voor Mercedes Benz vele malen goedkoper om één motor te produceren en deze op softwareniveau (chiptuning) af te stellen op verschillende manieren. Echter betaal je voor exact dezelfde auto bij de A200 een paar duizend meer!

EQ Performance – Chiptuning Kwaliteit

EQ Performance staat voor kwaliteit. Wij geven altijd garanties, onze producten worden uitvoerig getest en bevinden zich altijd binnen de veiligheidsmarges van het belasting niveau van de motor.

Bij EQ Performance houden we vanzelfsprekend rekening met de specifieke factoren voor jouw auto zoals bijvoorbeeld bouwjaar, transmissie en de conditie van essentiële onderdelen. Transparant, simpel én duidelijk. Bij EQ Performance weet je altijd waar je aan toe bent. Service met een persoonlijke touch. EQ Performance geeft standaard:

Levenslange garantie op de geoptimaliseerde software

5 jaar service assist (gratis uitlezen bij storingen)

2 jaar motorgarantie voor auto’s tot 2 jaar oud en tot een kilometerstand van 100.000km

Resultaat blijft binnen EU-emissie eisen, dus geen probleem bij APK

En ben je niet tevreden? Dan kun je rekenen op onze ’14-dagen-testtijd’ garantie.

Het mooie van chiptuning is namelijk dat dit proces volledig omkeerbaar is. Mocht het dus niet precies zijn geweest wat je had verwacht? Dan zetten we je eigen originele software weer terug in je auto en krijg je je geld terug.

De befaamde testbank is niet nodig voor een goede afstelling van de auto. Voor hen die graag een vermogensuitdraai willen wees gerust, je krijgt een certificaat met de vermogenswinsten erop.

Benieuwd op welke manier we jouw auto kunnen optimaliseren? Vul dan jouw kenteken hieronder in, wij adviseren je geheel vrijblijvend!

Alleen voor de Vierenzestig Porsche lifestyle blog lezers en volgers 20% korting!

Volg deze link voor informatie en om te jouw vermogenswinsten te ontdekken

https://eqperformance.nl/kenteken/vierenzestig

Dus nog even op een rijtje;

· 14 dagen testen zonder zorgen

· Motorgarantie auto tot 2 jaar oud en een kilometerstand van 100.000

· 5 jaar service assist, hiermee kan de klant altijd terugkomen mocht hij/zij iets geks voelen of zien in de auto en wordt het kosteloos opgepakt

· 2 vestigingen in Nederland (Leusden & Berkel en Rodenrijs)

· 4.500 auto’s geoptimaliseerd in 5 jaar tijd

· Eigen software afdeling (EQ Software) waardoor afstellen op maat écht mogelijk is

En wil je graag in een van beide vestigingen veilig en op afstand bekijken en of rondkijken kan dat door hier te klikken

