De nieuwe 911 Turbo S; Ideale aerodynamica onder alle rij-omstandigheden

Krachtiger, dynamischer en comfortabeler dan ooit: de nieuwe 911 Turbo S zet op veel vlakken de nieuwe maatstaf. Dit geldt absoluut ook voor de adaptieve aerodynamica, die Porsche nog verder heeft verbeterd voor het nieuwe vlaggenschip van de 911.

Porsche Active Aerodynamics (PAA) past de aerodynamische eigenschappen van de auto nog nauwkeuriger aan de rijsituatie, de snelheid en geselecteerde rijmodus aan. PAA zag voor het eerst het licht in de vorige generatie van de 911 Turbo die in 2014 werd gelanceerd. Alle modellijnen, van de 718 tot de Panamera en Taycan, bevatten nu bepaalde actieve aerodynamische elementen.

“Geen enkele andere sportwagen reageert op verschillende situaties met zo’n aerodynamische flexibiliteit als de nieuwe 911 Turbo S. Wij aerodynamische ingenieurs worden normaal gesproken voor een dilemma gesteld: een lage weerstandscoëfficiënt is wenselijk voor maximale snelheid en laag verbruik, terwijl een hoge downforce gewenst is voor de rijdynamiek. De twee kenmerken spreken elkaar echter tegen ”, legt dr. Thomas Wiegand, hoofd Aerodynamics Development bij Porsche.

“PAA lost de conflicten op tussen deze verschillende aerodynamische doelen. De enorme uitbreiding van het intelligente systeem in de 911 Turbo S maakt het mogelijk om een ​​veel grotere spreiding tussen de aerodynamica configuraties te bereiken voor optimale rijdynamiek en minimale weerstand. Sterker nog, De capaciteit van de aerodynamica componenten om specifieke rijdynamiek vereisten in elke rijdsituatie te ondersteunen is vergroot. ” De actieve koelluchtkleppen zijn nieuw. Samen met de variabele voorspoilerlip en de uitschuifbare en kantelbare achtervleugel, heeft het nieuwe topmodel dus drie actieve aerodynamische componenten. Bovenop de basis van de aerodynamische configuraties van de 911 Turbo, namelijk PAA Speed ​​en PAA Performance, maakt dit de realisatie van een Eco-configuratie mogelijk. PAA is ook uitgebreid met een Wet Mode-functie, die de aerodynamische balans naar de achteras verplaatst voor meer rijstabiliteit op nat wegdek, en een luchtremfunctie, die zorgt voor een grotere luchtweerstand en een grotere neerwaartse druk bij volledig remmen op hoge snelheid, wat een kortere remweg en grotere rijstabiliteit tot gevolg heeft. PAA wordt ook gebruikt voor aanpassingen aan de veranderde luchtstroom rond de auto wanneer het schuifdak of de cabriokap open is. Dit betekent dat er een totaal is van acht verschillende aerodynamische configuraties, die elk worden beschreven door een specifieke combinatie van de actieve aerodynamica componenten.

Verbeteringen zijn niet alleen aangebracht voor de specifieke eisen bij het rijden, maar ook voor wat betreft de aerodynamische eigenschappen zelf: de nieuw ontworpen actieve voorspoiler en achtervleugel verhogen de neerwaartse kracht met 15 % om verbeterde rijstabiliteit en dynamiek bij hogere snelheden te garanderen. De maximale downforce in de Performance-positie (Sport Plus-modus geactiveerd) ligt nu rond de 170 kg.

De luchtweerstandscoëfficiënt (cw) van de 911 Turbo S is afhankelijk van de aerodynamische instelling. De meest efficiënte configuratie met de minimum cw waarde van 0,33 wordt bereikt met gesloten kleppen en ingetrokken voor- en achterspoilers.

De koelluchtkleppen: traploos regelbaar

De nieuw ontwikkelde, gecontroleerde koelluchtkleppen zorgen voor een lagere rijweerstand en dus een lager brandstofverbruik. De flappen zitten in de rechter en linker luchtinlaten in de voorspoiler. Ze zijn traploos regelbaar en regelen de doorvoer van koellucht door de radiateuren. Een intelligent regelsysteem is verantwoordelijk voor het realiseren van een balans tussen de koelbehoefte op het moment, het elektrische vermogen dat nodig is om de koelventilator te laten werken en het aerodynamische voordeel van de koelluchtkleppen. Hierdoor worden de koelluchtkleppen zoveel mogelijk gesloten vanaf een rijsnelheid van 70 km/u. Dit geeft een lager brandstofverbruik bij dagelijks rij-omstandigheden. Vanaf een snelheid van 150 km/u gaan de kleppen lineair open om op hoge snelheid de optimale aerodynamische balans te bereiken. Er wordt ook prioriteit gegeven aan de rijdynamiek en de koelluchtkleppen worden dus geopend wanneer de rijmodi Sport, Sport Plus en Wet actief zijn en wanneer Porsche Stability Management (PSM) is uitgeschakeld of de spoilerknop is ingedrukt.

De voorspoiler: pneumatische bediening van afzonderlijke segmenten

De actieve voorspoiler van de 911 Turbo is aanzienlijk verbeterd. Het effectieve aerodynamische gebied is vergeleken met haar voorganger vergroot. Dalen en intrekken gaat nu sneller en met minder weerstand. Drie segmenten kunnen afzonderlijk worden opgeblazen met behulp van actuatoren. De twee buitenste actuatoren werken altijd synchroon. De voorspoiler is gemaakt van een zeer flexibele kunststof (elastomeer) en kan daardoor worden gedraaid zodat het middensegment kan worden ingetrokken of verlengd als de buitenste segmenten zijn “uitgeschoven”.

Verschillende instelmogelijkheden

In de basispositie is de spoilerlip volledig ingetrokken en wordt deze op zijn plaats gehouden door de voorspanning van het elastomeer en door magneten op de onderkant van de 911 Turbo S.

In Speed-positie worden alleen de twee buitenste delen van de lip uitgeschoven. Er wordt daarom meer lucht rond de auto geleid en de lift bij de vooras is verlaagd.

In Performance-positie worden alle drie de segmenten van de lip verlengd. Deze positie biedt prestatiegerichte aerodynamica met maximaal mogelijke neerwaartse druk op de vooras. In deze positie is het logo “911 turbo S” in reliëf zichtbaar in het midden van de spoilerlip.

De regeleenheid en luchtcompressor zijn aan de zijkant in de bagageruimte gemonteerd. De pneumatische module is compacter dan bij de voorganger. De bagageruimte heeft daardoor drie liter meer inhoud. De variabele voorspoilerlip verhoogt ook de vooroverhanghoek en verbetert het dagelijks gebruik: de bodemvrijheid is hoger in de basispositie en is daarom meer geschikt voor parkeermanoeuvres of het rijden over verkeersdrempels.

De achtervleugel: nu met nog meer functies

Een lichtgewicht constructie wordt gebruikt voor de achtervleugel: dit kenmerk van de Turbo-uitvoeringen weegt 440 gram minder dan die van haar voorganger, maar het effectief gebied is acht procent groter. De basis van de vleugel is een schuimkern met gesmede inzetstukken.

De structuur bestaat uit een bovenkant met twee lagen met koolstofvezel versterkt plastic (biaxiaal CFRP-weefsel) en een onderkant met een laag glasvezelversterkte kunststof (triaxiaal GFRP-weefsel). De elektrische afstelling van de vleugel – die uitschuifbaar en kantelbaar is – is voornamelijk afhankelijk van de snelheid en geselecteerde rijmodus.

De nieuwe functies: wet mode en luchtrem

Doel: brede aerodynamische spreiding

Configuraties in één oogopslag:

Naast de hierboven uiteengezette basisposities reageert de PAA ook op het openen van het schuifdak of de cabriokap. Er wordt daarom een onderscheid gemaakt tussen zeven achtervleugelposities. Er wordt ook rekening gehouden met verschillende uitrustingsvarianten in de configuraties voo de individuele posities. De controlestrategie maakt het ook mogelijk om rekening te houden of de auto een Coupé of Cabriolet is en/of een Sport Designpakket heeft.

De aerodynamische innovaties van Porsche

Porsche heeft de aerodynamica van de 911 continu van generatie op generatie verbeterd. De sportwagenfabrikant heeft ook in veel gevallen de toon gezet op het gebied van aerodynamica. Dit zijn de belangrijkste mijlpalen:

Al in 1971 monteerde Porsche een voorspoiler op de 911 S. Dit versnelde de luchtstroom onder de auto en een deel van de lucht werd langs de zijkanten geleid, waardoor de frontlift wordt verminderd.

In 1972 werd een mijlpaal in aerodynamische ontwikkeling op de markt gebracht met de Carrera RS 2.7, een auto ontworpen voor motorsport: deze was niet alleen uitgerust met een lage voorspoiler, maar had ook een opvallende spoiler boven de achterklep – de legendarische “eendenstaart”.

De eerste 911 Turbo beleefde zijn première in 1975. Een onderscheidend kenmerk was de grote vaste achterspoiler met een zwarte schaal van polyurethaan (PU).

Het eerste model met een elektrisch uitschuivende achterspoiler debuteerde in 1989: de 911 Carrera 4 van de 964-serie. Dit was de eerste stap naar adaptieve aerodynamica.

In 2014 presenteerde Porsche de 911 Turbo met adaptieve aerodynamica. De stand van de voor- en achterspoiler zijn hierbij afhankelijk van de snelheid en rijmodus.

In 2020 presenteert Porsche dit uitermate geavanceerde aerodynamica-systeem op de nieuwe 911 Turbo S

Porsche 911 Turbo S