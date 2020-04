Eindelijk jouw schaalmodel Porsche in de juiste kleuren?!

En weer een idee. De meesten mensen hebben nu meer tijd, en kunnen nog steeds bijna nergens heen. Wij van 64 zijn op zoek gegaan naar tips en tricks en ideeën voor jullie, zodat de verveling niet toeslaat. En hier is dan alweer de volgende…..

Misschien herken je het wel. Op zoek naar een schaalmodel van jouw Porsche. Meestal is die snel gevonden, maar vaak niet in de juiste kleur. En als die dan wel in de kleur is van jouw Porsche klopt het interieur vaak niet. Het wordt al een drama als je helemaal een aparte kleur en interieur hebt. Mijn 911 is Seal Grey, lichtgrijs met zwart interieur. Ik heb de zoektocht al opgegeven. Maar er is hoop… Tenminste, als je een beetje handig bent en een paar extra euro’s voor jouw schaalmodel Porsche in de juiste kleuren wil neerleggen. Tenslotte hebben we nu die tijd die ons normaal vaak ontbreekt. Hier een paar linkjes en video’s hoe en wat er bij komt kijken als jij je schaal model de juiste kleuren wil gaan geven.

Alvast heel veel knutselplezier gewenst, en laat ons vooral weten hoe jouw Porsche schaalmodel is geworden.

https://youtu.be/02G584MD32E

https://www.youtube.com/watch?v=WXarZ6zK9IU

Met dank aan YouTube video kanalen; Good Restore, RandomCustoms PH, Grazy Restoration, Gargoogle Duremar, Diecast Rehab