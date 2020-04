Nederlanders Ten Voorde en Van Kuijk starten sterk in virtuele Porsche Mobil 1 Supercup

Als er niet in het echt op circuits geracet kan worden, dan maar digitaal, zo redeneerde ook de organisatie van de Porsche Mobil 1 Supercup. Zaterdag werd er gestart met een reeks van vier evenementen, die samen de Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition vormen. Op het digitale Circuit de Barcelona-Catalunya kwamen twee Nederlandse rijders zeer goed uit de verf: Larry ten Voorde, uitkomend voor het team GP Elite, won de eerste wedstrijd op zijn naam en werd in de tweede race tweede. Ook zijn teamgenoot Jesse van Kuijk presteerde sterk: hij werd vijfde en vierde.

Larry ten Voorde opende sterk met de overwinning en de tweede plaats in de eerste twee virtuele Supercup-races



Direct na de start ging het mis in het middenveld: diverse auto’s kwamen met elkaar in botsing, waarop vele rijders de strijd moesten staken. Vooraan waren er geen problemen, want Ten Voorde nam direct de leiding over van Ayhancan Güven, die vanaf de pole-position gestart was. Daarna vochten de twee een rondenlange strijd uit, maar Ten Voorde hield het hoofd koel en verdedigde zijn eerste plaats met succes. Güven moest aan het einde genoegen nemen met de tweede positie, terwijl Ten Voorde als de eerste winnaar de boeken ingaat. “Ik heb er echt van genoten”, verklaarde de rijder uit Enschede na afloop. Achter het strijdende duo eindigde de Luxemburger Dylan Pereira als derde, voor Porsche-juniorrijder Jaxon Evans en GP Elite-coureur Jesse van Kuijk.

Prachtige strijd tussen Larry ten Voorde (nr.25) en Ayhancan Güven (nr.22)



In de tweede race startte Ten Voorde vanaf de pole-position, maar moest gedurende de eerste ronde na een fout zijn meerdere erkennen in Güven, die direct profiteerde en de leiding overnam. De voormalig Porsche Cup Benelux-kampioen reed vervolgens de overwinning naar huis, met Ten Voorde op de tweede plaats. “Ik maakte een paar foutjes, daarvan kon Güven profiteren”, aldus Ten Voorde, die nu ex-aequo met Güven aan de leiding staat in de kampioenschapsstand. Opnieuw eindigde Pereira als derde, voor Van Kuijk en de Australiër Joey Mawson, een vroegere protégé van Van Amersfoort Racing in zijn formulewagentijd. Op 18 april wordt de volgende ronde verreden, dan op het virtuele circuit van Silverstone. De wedstrijden zijn te volgen via de Facebook-pagina van de Porsche Mobil 1 Supercup, via Youtube en via de website van Porsche.

Ook digitaal een geweldig gezicht; een veld vol Porsche Cup-auto’s

Uitslagen

Barcelona, race 1

1. Larry ten Voorde (NL/Team GP Elite)

2. Ayhancan Güven (TR/ Martinet by Alméras)

3. Dylan Pereira (L/BWT Lechner Racing)

4. Jaxon Evans (NZ/Momo Megatron Lechner Racing)

5. Jesse van Kuijk (NL/Team GP Elite)

Stand na twee van de acht races

1. Ayhancan Güven (TR/ Martinet by Alméras) en Larry ten Voorde (NL/Team GP Elite), beide 45 punten

3. Dylan Pereira (L/BWT Lechner Racing), 34 punten

Virtual Supercup 4: Perspectief vanuit de cockpit bij Ayhancan Güven, die Larry ten Voorde voor zich heeft





Foto’s: Porsche AG