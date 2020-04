Banden voor je Porsche van het internet?

Nu de meesten van ons in deze moeilijke periode meer tijd hebben en bijna nergens heen kunnen, zijn wij op zoek gegaan naar tips en tricks voor onze lezers.

En deze gaat over banden. Banden zijn misschien wel het belangrijkste onderdeel aan je auto.

Vier kleine maar ozo belangrijke stukjes rubber die zorgen dat je auto contact houdt met het wegdek. Maar zeker banden zijn na verloop van tijd door duizenden kilometers slijtage en sportieve rijstijl toe aan vervanging. Nu is het makkelijkste om deze bij de volgende beurt te laten vervangen door je Porsche Centrum en/of specialist. Maar er is nog een mogelijkheid…. zelf banden online bestellen.

Ik hoor enigen van jullie al roepen, “dat zou ik nooit doen want je weet niet wat je krijgt. Misschien zijn het oude en/of wel slechte of B-keus banden.” Maar is dat wel zo? Ik moest zelf dringend nieuwe achterbanden hebben en ben eens gaan kijken online. Niet alleen naar de prijzen maar ook naar de bereikbaarheid van deze bedrijven, de klantenservice en of ze überhaupt iets kunnen vertellen over hun product.

Ik ga ze niet allemaal bij naam noemen omdat ik niet bij elke online aanbieder daadwerkelijk banden heb besteld. Maar diegenen die ik heb gesproken en mij persoonlijk opvielen, en waar ik mijn banden uiteindelijk heb besteld, zal ik hier dan wel noemen. (Mocht je nu zelf ervaringen hebben met online bestellen en wil je hierover wat kwijt? Reageer dan op dit artikel)

Het vergelijken van de banden

Ik heb mijn bandenvoorkeur voor een bepaald merk. En dat is Pirelli. Nee, ik ga hier niet zeggen dat dit de beste banden zijn en waarom, maar dit merk heeft nu eenmaal mijn persoonlijke voorkeur. Dus op zoek naar Pirelli 295/30-18 voor onder mijn Porsche 911 996 Twin Turbo. En het liefst met N-codering. Ja je leest het goed; het liefst. Want ik ben vanuit de verzekering niet verplicht N-codering banden te (laten) monteren onder mij auto.

Er zijn onder ons Porsche-rijders die zweren bij N-codering banden en anderen weer niet. Het belangrijkste is dat je een serieuze hoog kwaliteits A-merk band neemt. Tenminste dat is mijn mening.

Van de band die ik heb uitgezocht bestaat een N-codering uitvoering en een zonder N-codering. Naast de 20 tot 60 euro verschil heeft niemand mij kunnen verzekeren dat er daadwerkelijk verschil in zit in de huidige A-kwaliteits banden. Buiten natuurlijk dat Porsche de N-codering band adviseert.

Laptop open en daar gaan we dan…..

Zoekopdracht: Pirelli 295/30-ZR18 Asimmetrico Y98 XL N. Resultaten genoeg. Variërend in prijs van € 210 tot € 260. Ja natuurlijk waren er nog veel duurdere aanbieders maar die vielen meteen af. Wat al snel bleek was dat niet elke website nauwkeurig was, en aangaf of het wel of geen N-codering band betrof. Ook was bij sommigen niet duidelijk wat de productiedatum van de band is. Volgens de EU richtlijnen zijn alle banden (nieuw/ongebruikt/niet gemonteerd) niet ouder dan 5 jaar, als nieuw te beschouwen. En dat geldt ook voor banden die je in een fysieke winkel zou kopen. Dus is het best belangrijk dat je weet welk DOT datum de band heeft. Tegenwoordig bestaat het DOT uit vier getallen. De eerst twee zijn de productie week en te laatste twee het jaar. Dus een band van bijvoorbeeld 9 april 2020 is het DOT getal 1620. Week 16 2020.

Op zoek naar de juiste webshop/leverancier/online aanbieder

Na wat websites te hebben vergeleken en wat aanbiedingen naast elkaar te hebben gezet, ben ik gaan kijken hoe ik aan aanvullende informatie kon komen. Een van de aanbieders die vrijwel bovenaan in Google verscheen is niet telefonisch bereikbaar. Dus deze viel meteen voor mij af. Sorry maar e-mails heen en weer sturen en moeten afwachten wanneer ik antwoord krijg…. Nee, dat ga ik niet doen. De volgende gaf de laagsteprijsgarantie aan, en bood dezelfde band tweemaal aan met twee verschillende prijzen. De laagste prijs was een band van DOT 2017. Het verschil was toch € 24 per band. Dus bellen…. Of beter gezegd in de wacht staan. Poging 1 was 15 minuten luisteren naar een irritant pianomuziekje om telkens weer te horen te krijgen dat ik op positie twee stond. Poging 2 weer in de wacht en na weer 10 minuten had ik er meer dan genoeg van. Maar net als ik wil ophangen blijkt toch iemand mij te woord te willen staan. Na enige vragen blijkt dat niet alle info op de website juist is en de duurdere band waarschijnlijk van 2020 of 2019 te zijn. Maar zonder N-codering, al is dat wel aangeven op een andere locatie op de website. Samengevat; ondanks de laagsteprijsgarantie waren ze niet de goedkoopste, erg moeilijk bereikbaar, en de informatie op de website…. laten we zeggen verwarrend. Dus voor mij weer een afvaller. De volgende die ik belde was vrijwel meteen aan de telefoon. Maar met een moeilijk verstaanbaar buitenlands (Chinees-achtig) dialect. Wel heel erg vriendelijk, een duidelijke en vakkundig uitleg. De dame gaf meteen aan dat de banden van 2018 – 2019 waren. En indien dit bij levering niet zou kloppen de zending geweigerd mocht worden en het geld zou worden teruggestort. Dus ondanks de toch wat moeilijk verstaanbare medewerkster een erg positieve ervaring. Ook de prijs was met € 218 en DOT van 2018/2019 toch goed te noemen. Tel daarbij de gratis verzending op; een plus.

Mijn keuze

Na nog wat andere online aanbieders kwam ik uiteindelijk terecht bij Banden Online Bestellen. Nadat ik geprobeerd had ze te bellen kwam vrij snel de mogelijkheid dat dit bedrijf terug zou bellen, en nadat ik een kort berichtje had ingesproken werd ik ook vrij snel teruggebeld. Ook deze website is niet heel erg nauwkeurig qua gegevens. Dat bleek wel bij navraag of dit N-codering banden waren. Want ondanks dat ze het niet aangaven op hun site waren het wel N-codering banden.

Het DOT was 0119. Maar ze gaven aan dat de banden meestal van dit jaar zijn. Dus na een goed en duidelijk gesprek heb ik met een goed gevoel de banden besteld. En dat voor de beste prijs die ik kon vinden. voor “maar’ € 206 per band. De banden waren daadwerkelijk binnen twee werkdagen binnen. Ik heb ze laten bezorgen bij de Boef motorsport in Brakel, waar ik al een afspraak had staan voor mijn Turbo voor een APK en onderhoud. Nu wordt niet elke garage en/of Porsche specialist blij als jij je eigen banden zomaar meebrengt of laat bezorgen. Dus is een stukje overleg wel zo netjes. En natuurlijk betaal je het banden wisselen en uitbalanceren.

Maar loont het zich nu echt om de moeite te nemen en online voor banden te shoppen? Ik denk van wel. Naast de kosten van het banden wisselen en uitbalanceren (die je altijd al hebt) is het prijsverschil best de moeite waard. Ik schat zo’n minimaal € 50 per band. En dat voor dezelfde A-kwaliteit band. Ja het is even kijken waar je de banden gaat bestellen. Bij mij verliep het probleemloos en was het contact met BANDEN ONLINE BESTELLEN positief. Levering netjes op tijd en de banden precies zoals besteld. N-codering, juiste maat, en DOT. Wat voor mij belangrijk was is de bereikbaarheid, service en bijvoorbeeld de mogelijkheid om met Paypal te betalen (wat meer zekerheid geeft), en niet te vergeten gratis verzending en het webshop keurmerk.

Resumé: Is het makkelijk te vergelijken en de juiste aanbieder te vinden, en voor de laagste prijs? Nee, maar met een beetje moeite spaar je toch snel een hoop geld uit. En zou ik het weer doen? Dan zeg ik JA.

Inmiddels heb ik de eerste 100 km er op zitten en ben ik zeer tevreden met mijn nieuwe banden.