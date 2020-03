GP Elite en Pon Porsche Import vol ambitie voor komend raceseizoen

Daags na de eerste races op het geheel vernieuwde circuit was Circuit Zandvoort maandag ook het decor voor de eerste echte seizoenspresentatie, en wat voor één: GP Elite, het regerend kampioensteam in de Porsche Carrera Cup Benelux, ontvouwde zijn ambitieuze plannen voor het komende racejaar, waarin het team officiële ondersteuning geniet vanuit Pon Porsche Import. Vierenzestig was erbij.

De maandag stond op Circuit Zandvoort geheel in het teken van GP Elite. Het team was al vanaf de vroege ochtend op volle sterkte aanwezig voor tests met de Porsche 911 GT3 Cup en de 718 Cayman GT4 Clubsport, waarbij alle coureurs in actie kwamen. Ook werd de tijd gebruikt voor foto- en filmopnamen. In de namiddag werden genodigden verwelkomd, die allereerst konden genieten van een ‘hot lap’: een ronde op snelheid als passagier in een van de Cup-Porsches van het team met een van de reguliere rijders aan het stuur. De enthousiaste reacties, zeker op de nieuwe kombochten, waren niet van de lucht! Daarna mochten de genodigden onder begeleiding een ronde met de eigen auto over het circuit rijden, ook bepaald geen alledaagse ervaring.

In de Dutch Grand Prix Lounge vond vervolgens de officiële presentatie plaats, vakkundig aan elkaar gepraat door Mark Koense. Ruurd Neurink, directeur marketing van Pon Porsche Import, ging in op de positie van autosport in de merkwaarden van Porsche en verwees naar de drie verschillende aandrijvingstypes (verbrandingsmotor, hybride en elektrisch), die bij Porsche ook allemaal hun positie in de autosport hebben danwel hadden. Vervolgens werd ingegaan op de piramide die Porsche in de autosport te bieden heeft, beginnend met de Porsche Track Experience (waarvoor GP Elite de officiële partner van Pon Porsche Import is), via de Porsche Sprint Challenge Benelux en de Porsche Carrera Cup Benelux tot aan de Porsche Mobil 1 Supercup en de GTE/GTE Pro-klassen van het FIA WEC of de Amerikaanse IMSA-racerij.

Presentator Mark Koense (l.) en Marc Schipper van GP Elite

Ook het snel groeiende aspect esports werd niet vergeten. Pon Porsche Import heeft onder de naam Porsche24 esports team driven by Redline sinds enige tijd een eigen esports-team. Via de virtuele autosport, ondermeer ook met hoogwaardige simulatoren in het Move Mobility Centre aan het Amsterdamse Stadionplein, streeft Pon Porsche Import ernaar om jonge gamers voor het merk te interesseren. De parallellen met de reële autosport liggen daarbij voor de hand. Zo komen coureurs als Larry ten Voorde en Max van Splunteren ook tijdens de virtuele races in actie, terwijl een succesvolle gamer als Rudy van Buren vorig jaar als gastrijder in de ‘echte’ Porsche Mobil 1 Supercup en Carrera Cup sterk voor de dag kwam.

Het team onderneemt vele activiteiten met de meest uiteenlopende Porsches.

Marc Schipper, die als oprichter aan het hoofd van GP Elite staat, ging in op de snelle ontwikkeling die zijn team de afgelopen jaren doormaakte en stelde de rijders voor het komende seizoen voor. In de Porsche Sprint Challenge Benelux komen Dick Burger, Steven van Rhee, Harold Goddijn en Alex Goddijn in actie. Met titelverdediger Max van Splunteren, Lucas Groeneveld, de beide broers Daan en Jesse van Kuijk en Ziad Geris blijft de samenstelling van het rijderskwintet voor de Porsche Carrera Cup Benelux in vergelijking met het afgelopen seizoen onveranderd. Daarbij is voor Geris de titel in de Pro-Am-klasse het doel, terwijl Van Splunteren zijn algemene titel wil verdedigen. Groeneveld en Jesse van Kuijk noemden respectievelijk top vijf- en top drie-klasseringen als doel en Daan van Kuijk wil ook af en toe eens in de top vijf kunnen rijden en wellicht een podiumplek meepakken.

Larry ten Voorde kan in de voorste gelederen van de Porsche Mobil 1 Supercup meestrijden.

Na enkele gastoptredens in het afgelopen seizoen neemt GP Elite dit jaar deel aan alle wedstrijden van de prestigieuze Porsche Mobil 1 Supercup, waarvan het seizoen tijdens het eerste weekeinde van mei van start gaat in het voorprogramma van de Heineken Formula 1 Dutch Grand Prix. Max van Splunteren omschreef de klasse als “het wereldkampioenschap van de Porsche-merkencups”. De regerend Benelux-kampioen is een van de drie rijders, naast Jesse van Kuijk en Larry ten Voorde. Met name Ten Voorde, die aan zijn derde jaar in de Supercup begint, moet in staat worden geacht om in de voorste gelederen van het veld mee te strijden. “Ik leerde Larry jaren geleden kennen, toen hij een keer met Kevin Abbring mee kwam om pylonen neer te zetten tijdens een rallytraining voor ons”, vertelde Marc Schipper. “Daarna heb ik zijn ontwikkeling natuurlijk gevolgd en op een nacht kreeg ik opeens het idee dat hij de ideale rijder zou zijn met wie we in de Supercup voor de titel kunnen gaan.” Dat, en niets minder, ziet ook Ten Voorde als zijn persoonlijke doel. “Geweldig om dat nu met een Nederlands team te kunnen doen!”

Rijders voor de Sprint Cup, de Carrera Cup Benelux en de Supercup.

Aan ambitie is er in ieder geval geen gebrek bij GP Elite, waarmee er dus voor het eerst sinds een aantal jaren weer eens een Nederlands team in de Supercup in actie komt. Oliver Schwab, als seriemanager bij Porsche Motorsport in Weissach verantwoordelijk voor de Porsche Mobil 1 Supercup, was speciaal voor de presentatie naar Nederland gekomen en toonde zich onder de indruk van de presentatie: “Heel goed om te zien hoe voortvarend GP Elite de zaken aanpakt, en hoe zeer ook Pon als importeur de activiteiten ondersteunt.” Onder de aanwezigen was ook Olivier Aerts, de seriemanager van de Porsche Carrera Cup Benelux en de voor dit jaar nieuwe Porsche Sprint Challenge Benelux. “Voor de Carrera Cup is het best nog wel een beetje trekken, de belangstelling voor de Sprint Challenge is prima”, meldde hij. Aan de inzet van GP Elite ligt het zeker niet…

Foto’s: Pon Porsche Import/GP Elite