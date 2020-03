Voorjaarsrit 2020; regen en wind, en toch was het een succes!

En dat is grotendeels te danken aan het enthousiasme van de deelnemers, die gisteren (zondag 8 maart) ondanks de slechte weersverwachting gewoon allemaal naar het startpunt Porsche Centrum Rotterdam kwamen. Daar werd iedereen hartelijk ontvangen met koffie of thee en heerlijke met zoetigheid gevulde canneloni’s.

Gezellige drukte

Het was een gezellige drukte in de showroom. Mooie Porsches kijken, er over praten en het routeboek alvast bestuderen.

Welkomswoord

Rond 10.45 uur mocht ik iedereen namens 64 Porsche life style blog van harte welkom heten. Voordat ik het woord aan Leander Kolen, Marketing & Communicatiemanager van de Porsche Centra Leusden, Rotterdam en Groningen gaf, kreeg hij eerst de unieke 64 bokaal als dank voor de ontvangst in Rotterdam. Leander heette iedereen welkom namens en bij PCR en nodigde 64 alvast uit in het nieuwe pand in Spaanse Polder. Moeten we nog wel even geduld hebben.

Route-informatie en startsein

Daarna nam collega Sylvia het woord met wat meer informatie over de route. Aangezien zij deze samen met haar zoon Michiel heeft uitgezet, de aangewezen persoon om dit te doen. Ook verzocht zij alle deelnemers zich aan de verkeersregels te houden. Daarna gaf zij het startsein. Porsche Centrum Rotterdam had voor iedereen een goody bag voor onderweg klaarstaan, met daarin naast Porsche gadgets ook fruit en water. Sebastiaan van Rijgersma van Ibis Amsterdam Airport had ook wat gadgets van Ibis toegevoegd, zodat we goed voorzien konden vertrekken. PCR en Ibis, hartelijk dank.

Dijken en molens

Sylvia en Michiel bedankt! Jullie hebben een schitterende route uitgezet. Typisch Nederland, met dijken, molens en een veerpont. Dat laatste zorgde wel even voor wat lokale drukte, maar dat mocht de pret niet drukken (wat ons betrof in ieder geval).

Sylvia heeft er ook lol in. Michiel checkt de route?

Een pont vol met Porsches

Zo’n pont vol met Porsches, alleen maar Porsches, was een heel bijzonder gezicht.

Het weer was ook typisch Nederland

Past dus goed bij de route. Maar dit levert wel hele mooie authentieke plaatjes op en met dit weer zijn de dijken leeg.

Lunch

Als lunchlocatie was gekozen voor Caatje aan de Lek in Culemborg. Een eigen parkeerplaats voor de Porsches, met toezicht ja, ja. Een eigen ruimte ook en heerlijke broodjes, wraps, soep en koffie/thee. Alleen als je hoge nood had moest je (weer) even in de file. Eén toilet voor de dames, en één voor de heren is een beetje afzien. Maar ja, kniesoor die daar op let.

Naar de eindlocatie

Bij de evaluatie van de najaarsrit kwam naar voren dat veel deelnemers het jammer vonden dat de rit er na de lunch op zat. 64 heeft dit ter harte genomen en moeder en zoon Lodder hebben er na de lunch nog een aantal mooi weggetjes en dijkjes aangeplakt. Echter; aan alle mooie dingen komt een einde. Bij het gastvrije Moeke Mooren in Appeltern eindigde de voorjaarsrit 2020 met een kop koffie of thee.

Deelnemers, bedankt!

Heel erg leuk dat jullie er bij waren. We kunnen verzinnen wat we willen, maar als de volgers van 64 niet komen, zijn we snel klaar. Heel erg bedankt! We hopen dat jullie net zo genoten hebben als wij. Heb je foto’s gemaakt en wil je die graag in dit artikel met ons delen? Stuur ze naar robin@vierenzestig.nl en ze worden geplaatst met vermelding.

Komt er een vervolg?

Wat ons betreft wel. Houd de website in de gaten…..

Met dank aan de adverteerders; abc-helmond, EQ Performance, Autobedrijf G Hobo, Luxury.Ins, Van den Berg Car Classic , WK Automotive BV

Foto’s Alain Feld

Ingezonden foto’s

Onderstaand een aantal foto’s van Dennis van Riet. Trotse eigenaar van de zwarte 964 op de eerste foto. Hij vraagt of er mogelijk meer foto’s zijn van zijn 964. In dat geval zou hij ze dan graag ontvangen.

En drie foto’s van Jennifer Dorrius.