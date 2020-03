Porsche 911 (930) Turbo RS Von Karajan

De geweldige 935 ‘Street’ uit 1983 die gebouwd werd voor TAG-baas Mansour Ojjeh wordt gezien als het startpunt van Porsche Exclusive, het personalisatie-programma voor (welgestelde) Porsche klanten. Maar dat wil niet zeggen dat er voor die tijd geen bijzondere wensen ingewilligd konden worden. Zoals voor trouwe Porsche klant Herbert von Karajan die halverwege de jaren’70 een lichtgewicht 930 wenste.

Speciaal voor de eigen familie bouwde Porsche een groot aantal ‘einzelstucken’, met name in de zeventiger jaren, die afweken van de reguliere modellen door hun kleurstelling, gebruikte stoffen in het interieur en in enkele gevallen de motorisatie. Een mooi voorbeeld zijn de 914/8 die Ferry Porsche in 1969 voor zijn 60e verjaardag kreeg en de 911 Turbo met smal koetswerk (#9115600042, de allereerste) die in 1975 ter gelegenheid van haar 70e verjaardag voor Louise Piech (de zus van Ferry Porsche) gebouwd werd.

De 911 Turbo met smal koetswerk voor Louise Piech

Ook voor andere prominenten werd er buiten de gebaande paden gedacht. Zoals voor Herbert von Karajan. Von Karajan (1908-1989) was 35 jaar lang dirigent van de ‘Berliner Philharmoniker’. Daarnaast stond hij bekend als een groot sportwagenliefhebber en een gekend Porsche-rijder. Zo bezat hij naast een Lancia Stratos en een Ford GT40 onder andere een 356 Speedster, een 550 A Spyder, diverse 911’s en eind jaren ‘80 twee 959’s. Pakweg 15 jaar eerder had hij zijn zinnen gezet op de recent geïntroduceerde 911 Turbo 3.0, de 260 pk sterke krachtpatser, ook wel bekend als de 930.

Dat de 930 met zijn geblazen 3.0 liter een nieuw hoofdstuk inluidde voor de autowereld hoeft geen betoog. In tegenstelling tot het feestnummer van de jaren voor de 930; de lichtgewicht Carrera RS 2.7 van 1973 en de eveneens van een lichter carrosserie voorziene Carrera RS 3.0 van 1974, was de 930 duidelijk meer op luxe gericht.

1976 930 Turbo (foto: RM Sotheby’s)

Toen Von Karajan contact opnam met Porsche voor een 930 was het heel duidelijk voor hem dat zijn Turbo lichter en vooral meer sport-georiënteerd moest zijn dan de standaard 930. In absolute cijfers; hij mocht niet meer dan 1.000 kg wegen en iedere pk zou niet meer dan 4 kg hoeven voort te bewegen. De standaard 930 woog 1.140 kg en leverde 260 pk, er was dus werk aan de winkel voor Dr. Fuhrmann en zijn team.

Voor Von Karajan’s 930, die bekend staat als de 911 Turbo RS, werd een carrosserie van de Carrera RS gebruikt met het onderstel van de Carrera RSR. In het interieur moesten de radio, de standaard deurpanelen en de achterzittingen het veld ruimen. Hiervoor in de plaats kwamen de deurpanelen van de Carrera RS en een rolkooi. Door middel van een grotere turbocompressor en scherpere nokkenassen werd het vermogen van de 3.0 op 360 pk gebracht.

Zodat de inspanningen niet onopgemerkt zouden blijven werd de auto voorzien van de Martini livery zoals deze ook op de Le Mans 1974 911 Carrera RSR 2.1 gebruikt werd. Bovendien was de 930 aan de voorzijde voorzien van twee verstralers die op de voorklep gemonteerd waren. Tegenwoordig is de Turbo RS een gekoesterde klassieker die voorzien is van de voor- en achterbumper die we kennen van de Carrera RS 3.0. Bovendien draagt hij op de achterzijde trots de naam van zijn bedenker, Von Karajan.





Bezoek van Herbert von Karajan (bestuurderszijde) in 1975. Hier met een 911 Turbo 3.0 Coupé. Links Hans Klauser

Foto’s Porsche Museum, 64 Porsche life style mediabank