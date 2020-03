Een vrouw en haar Porsche

Ik ben Jennifer Dorrius, 33 jaar en samen met mijn man de gelukkige eigenaar van een Porsche 911 Carrera 4S uit 2003.

Mijn passie voor autorijden begon al vroeg toen ik als klein meisje mee mocht met mijn vader op de bus. Daar vond ik het al prachtig om te zien hoe hij die grote bus bestuurde en onder controle had. Ik kon niet wachten om zelf auto te mogen rijden.

Toen ik 18 jaar geleden verkering kreeg met mijn man werd de liefde voor auto’s nog sterker. Mijn man heeft net als ik een passie voor auto’s en heeft er zijn beroep van gemaakt. Voor zijn werk had hij regelmatig verschillende auto’s mee, en had ik het geluk om ritjes te mogen maken in al die auto’s, wat een genot. Door de jaren heen hebben wij dan ook vele auto’s gehad van Volkswagens tot BMW’s, maar nog nooit een Porsche.

Zoektocht

Tot vorig jaar…….. Mijn man had het idee om een motor te gaan kopen om in de zomer te kunnen rijden.

Ik zei: “Waarom koop je er dan niet een leuke sportauto bij in plaats van een motor, daar hebben wij met zijn allen iets aan? “

Mijn man heeft door de jaren heen al vaker met een schuin oog naar Porsches gekeken maar deze leken buiten bereik. Toch nog maar eens kijken hoe het er nu voor staat en wat bleek, een Porsche blijkt toch zeker tot de mogelijkheden te behoren, wauw!

We wilden de mogelijkheid hebben om met zijn drieën op stap te kunnen en daarom moest het een 911 worden. Na veel zoekwerk hebben we in een aantal verschillende uitvoeringen een proefrit gemaakt. Aangezien het voor ons niet een dagelijkse auto is om mee te rijden vinden we het juist leuk om te schakelen. Het moest dus een handgeschakelde worden.

Toen we uiteindelijk de proefrit in de 911 Carrera 4S hadden gemaakt waren we allebei verkocht. Dit is hét model voor ons, ik vind van de 996 dit eigenlijk het mooiste model. Vooral die achterkant met die brede kont en reflector die de achterlichten met elkaar verbindt vind ik echt schitterend. Dit is zo’n auto waar je elke keer als je hem ergens parkeert achterom kijkt. En nog een keer…en nog een keer..

Schitterend, die brede kont en de reflector van de 996 4S

Liefde

Sindsdien is de liefde voor Porsche alleen maar gegroeid. We genieten met regelmaat van de ritten die we maken. Ook merken wij dat het wereldje van Porsche liefhebbers eigenlijk heel klein is, erg leuk.

Voor mij is een rit in de Porsche pure ontspanning. Bij het moment van instappen ruik ik de geur van het leer en prikkelt dat mijn zintuigen. Zodra ik de sleutel omdraai, de auto start en het geluid van de boxermotor hoor gaat mijn hart sneller kloppen. Iedere keer voel ik weer vlinders in mijn buik als ik het gaspedaal intrap. En wat geniet ik van het stuur- en schakelwerk!

Naast het rijden is het ook een hobby geworden om mooie foto’s te maken van de Porsche. Het is iedere keer weer een uitdaging om de mooiste locaties te vinden.

Droomporsche

Zoals gezegd ben ik gek op onze 911 maar ik heb me nog meer verdiept in Porsches. Ik kijk vaak YouTube filmpjes van Porsches en zie op mijn Instagram ook veel voorbij komen. Van een Boxster tot aan de Taycan, ik vind ze allemaal prachtig en zou het liefste een garage vol hebben.

Het liefst een garage vol



912

Maar toen ik voor het eerst een 912 zag was ik op slag verliefd! Wat een bijzondere auto, ik vind echt werkelijk alles prachtig aan die auto. Van de klassieke lijnen tot de chrome accenten. Simpel maar toch ook zo elegant. En dan het interieur, de leren stoelen zonder hoofdsteunen en de vintage radio met draaiknopjes. Het gepruttel van de viercilinder boxer, daar krijg ik een grijns van op mijn gezicht en kan ik uren bij dagdromen.

Soms denk dat ik in het verkeerde decennium ben geboren. Ik zou graag eens met die auto rijden en hoop dat mijn droom ooit mag uitkomen en dat ik een trotse eigenaar mag worden van een 912.

Foto’s Jennifer Wijsman-Dorrius, 64 Porsche Life Style Blog mediabank.