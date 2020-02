Rondkijken in “Ben’s Garage”

In het Move Mobility Experience Center in Amsterdam is sinds kort de tentoonstelling genaamd “Ben’s Garage”. Het eerste thema van Ben’s Garage is de familie 911 van Porsche. Een ware bezienswaardigheid voor iedere Porsche en autoliefhebber in het algemeen, aldus het Move Mobility Experience Center.

Via de Porsche 24 app was het mogelijk om een rondleiding te reserveren voor deze tentoonstelling. De plekken voor deze rondleiding waren snel vergeven, want niemand minder dan Gijs van Lennep was bereid gevonden om deze rondleiding te geven exclusief voor Porsche24 leden.

De levende legende Gijs van Lennep

Van de tentoonstelling zelf mochten geen foto’s gemaakt worden. Dit omdat de tentoonstelling slechts op vaste tijden kan worden bezocht en het exclusieve randje uiteraard verdwijnt als de foto’s op het internet verschijnen.

De tentoonstelling is een eerbetoon aan de overleden Ben Pon junior en bestaat uit verschillende exclusieve Porsches. Zo stond er de allereerste in Nederland geleverde 356, een originele 2.7 rs, de nieuwe 992 speedster met heritage pack en uiteraard mocht de 992 Ben Pon jr. Edition niet ontbreken. Dit samen met de verhalen van vroeger en anekdotes van Gijs van Lennep maakte het een zeer boeiende rondleiding.

Na de rondleiding was het mogelijk om nog even een rondje door het Move Mobility Experience Center te maken. Hier valt bijvoorbeeld de Porsche Formule E auto te bewonderen in combinatie met de Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid-Coupé.

Ook andere merken uit de VAG-familie als Lamborghini, Bentley, Skoda en Volkswagen zijn er vertegenwoordigd. Persoonlijk vond ik de Move The City Experience erg interessant. Hierin krijg je te zien wat de kijk is op de mobiliteit van de toekomst.

Geen Porsche, wel een icoon





Ben’s Garage is iedere zaterdag en zondag voor het publiek geopend tijdens een aantal vaste tijdstippen. Mocht je nou tijdens de druilerige dagen in het weekend niks te doen hebben, dan is het zeker een aanrader om het Move Mobility Experience Center te bezoeken. Verwacht geen dagvullend programma, maar voor de autoliefhebber is het zeker een aanrader!

Foto’s Robin Lammers, Porsche 64 mediabank