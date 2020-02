Op zoek naar een 911 GT2 RS? Dan is dit jouw kans!

De Porsche 911 GT2 RS behoeft eigenlijk geen introductie meer. De 991 variant hiervan is eind 2017 geïntroduceerd. Het is de meest krachtige straatlegale 911 ooit geleverd door Porsche. De auto heeft 700 PK en met de PDK versnellingsbak schiet de auto in 2,7 seconden naar de 100 kilometer per uur. Veel autojournalisten hebben er al mee mogen rijden en allemaal waren ze lovend over deze geweldenaar. Niet alleen de journalisten waren enthousiast, ook de Porsche klanten waren enthousiast. De auto met een nieuwprijs van bijna € 400.000 was, niet geheel verrassend, al uitverkocht voordat deze het daglicht had gezien. De weinige mensen die in de gelukkige positie waren er wel eentje te bemachtigen, hadden geen uitleg nodig over het spelletje van vraag en aanbod. Al snel verschenen de eerste exemplaren op de verschillende autoverkoopsites waarbij de auto’s te koop werden gezet (en verkocht) voor astronomische bedragen. Echter, een snelle blik op het internet leert dat er op dit moment nog steeds enkele te koop staan in Nederland, voor ook nog eens “schappelijke” prijzen. Dus ben je nog steeds op zoek naar een 911 GT2 RS, dan staan hieronder de beschikbare exemplaren gesorteerd op prijs

Porsche 911 GT2 RS met Weissach package voor € 399.950

Het eerste exemplaar is eigenlijk gelijk het minst spannende exemplaar. Deze staat te koop bij Porsche Centrum Amsterdam, heeft 3.200 kilometer gereden en komt uit 2018. De auto is voorzien van het optionele Weissach package, waarbij de gesmede wielen zijn uitgevoerd in platinum zijdeglans grijs en , een titanium roolkooi mag natuurlijk niet ontbreken. Zo gevaarlijk als de auto kan zijn, zo veilig is deze uitgevoerd qua kleurstelling.

Porsche GT2 RS met Weissach package voor € 399.750

Het tweede exemplaar is in mijn ogen het mooiste exemplaar. Deze 911 komt ook uit 2018, heeft 2.650 kilometer gereden en is ook voorzien van het Weissach package. Daarnaast is deze auto uitgevoerd in de PTS kleur van Porsche genaamd “Signal Green” en dat steekt weer mooi af bij het gele stiksel dat is gebruikt in het gehele interieur. De velgen zijn zwart gespoten, net zoals de deurklink en dat maakt een mooi geheel met de carbon accenten van het Weissach package. Deze unieke GT2 RS staat te koop bij Porsche Centrum Maastricht.

Porsche GT2 RS voor € 389.900

Het derde exemplaar is tevens het exemplaar met de minste kilometers. Deze 911 heeft namelijk maar 608 kilometer gereden sinds 2018. De auto is niet voorzien van het Weissach package, maar wel is de auto uitgevoerd in de kleurstelling zoals de GT2 RS is bedacht. Het exterieur is voorzien van een GT zilver kleurtje, de velgen zijn goudachtig gespoten en het interieur is voorzien van zwart en rood alcantara. Al met al een smaakvolle en traditionele samenstelling welke te koop is bij Porsche Centrum Leusden.

Houdt het dan op met de GT2 RS’en in Nederland? Nou niet helemaal. Van de 997 mk2 staan namelijk ook nog enkele exemplaren te koop voor bijna hetzelfde geld als de 991 versie.

Porsche 911 997 mk2 GT3 RS voor € 384.900

Foto Casper Heij

Deze 2011 GT2 RS staat te koop bij Porsche Centrum Gelderland en heeft 32.373 kilometer gereden. De 997 was enkel leverbaar met een handgeschakelde versnellingsbak. De “Guards” rode kleur in combinatie met de zwarte accenten en de carbon kofferklep maken het in mijn ogen een indrukwekkende verschijning. Grappig detail is dat deze auto is voorzien van adaptieve sportstoelen in leder, die meer comfort bieden dan de kuipstoelen voor langere afstanden. Dit is dus echt een race auto die tevens geschikt is voor het dagelijks gebruik.

Porsche 911 997 mk2 GT2 RS voor € 344.750

Nummer vijf is de goedkoopste GT2 RS welke te koop staat in Nederland. Dit exemplaar wordt aangeboden door Porsche Centrum Eindhoven en is uitgevoerd in GT zilver. De auto heeft 23.810 kilometer gereden sinds deze nieuw geleverd is in 2010. Deze kilometers zijn gereden zittend in de kuipstoelen waarbij het mogelijk is je vast te zetten door middel van de driepuntsgordels. Deze auto is dus echt geschikt voor de rondjes op het circuit.

Door het hele land verspreid staan dus enkele GT2 RS’en te koop en waarschijnlijk wel meer dan hier genoemd. Alle exemplaren zijn uniek en ieder exemplaar is weer voorzien van andere opties en kleurencombinaties. Welke zou jij kiezen?

Bijschrift: De prijzen hebben we overgenomen van de advertentie, wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of prijswijzigingen.

Foto’s; Porsche AG, Porsche Centra, Casper Heij.