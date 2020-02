Veilingnieuws: 904 en 906 samen goed voor 3,6 miljoen euro

De veilinghamers roken nog na en de waar is al dan niet verhandeld. Wat de twee zeldzame Porsches, de 904 GTS en de 906 betreft, deze zijn goed goed verkocht. Maar hoe deden de overige Porsches het?

Goed geproportioneerde spaarvarkens

Enkele goed geproportioneerde spaarvarkens sneuvelden en de twee bijzondere Porsches krijgen een nieuw onderkomen. De 904 GTS gaat voor ruim 1,9 miljoen euro naar een nieuwe eigenaar en de 906 voor 1,7 miljoen euro, dit inclusief toeslagen. Prijzige machinerie aldus waarbij zowel RM Sotheby’s en Artcurial met tevredenheid terugblikken op gedane deals.

Wisselende resultaten

De resultaten waren wat de overige Porsches betreft nogal wisselend. Wederom sneuvelde een ’73 Carrera RS 2.7, maar een 996 GT3 RS was dan weer goed voor ruim 250 duizend euro. Een ’73 Carrera RS 2.7 Leichtbau die bij Artcurial in de catalogus stond werd van de veiling gehaald en dat lot viel ook een Pre-A 356 Cabriolet uit 1952 ten deel.

RM Sotheby’s

Bij RM Sotheby’s passeerden 78 auto’s de hamer. De totale opbrengst van de catalogus, inclusief automobilia, was goed voor 16,5 miljoen euro. Zo’n beetje de helft minder ten opzichte van 2019. Een BMW 507 Roadster werd voor bijna 2 miljoen euro verkocht en is daarmee de duurste auto bij deze veiling, op de voet gevolgd door de Porsche 904 GTS. Enkele prijzige auto’s verzuimden verkoop, zoals een Jaguar D-Type die strandde bij 5,4 miljoen euro, en dat drukte de resultaten.

1964 Porsche 904 GTS, est. €1.600.000 – 1.800.000 €1,917,500

1952 Porsche 356 ‘Split-Window’ Cabriolet, est. €600.000 – 700.000 Niet geveild

1996 Porsche 911 993 Carrera RS Clubsport, est. €325.000 – 375.000 HB €300,000

2005 Porsche 911 996 GT3 RS Clubsport, est. €225.000 – 275.000 €252,500

2005 Porsche Gemballa Mirage GT, est. €775.000 – 875.000 HB €625,000

1982 Porsche 924 Carrera GTS, est. €220.000 – 280.000 €212,750



Bonhams

Voor Bonhams was het een geslaagde veiling. Totale opbrengst kwam uit op bijna 19,5 miljoen euro. Ten opzichte van 2019 was dat flink wat hoger. 63 procent van het aanbod werd verkocht en na een verhitte strijd ging een vooroorlogse Bugatti Type 55 de boeken in als de duurste auto. Kosten voor de koper; 4,6 miljoen euro. Wat de Porsches betreft was het voor de RS’en in de catalogus geen geslaagde avond. De drie exemplaren werden niet verkocht. De ’73 Carrera RS in Touring uitvoering spendeerde een deel van zijn leven in RSR 3.0 bemonstering, iets wat de verzamelaar doet aarzelen diep in de buidel te tasten. De Porsche heeft overigens een Nederlands tintje, want hij is nog in handen geweest van Nederlandse eigenaren en is indertijd een keer geïnspecteerd op historie door Pon. Hoogste bod was 500 duizend euro, wat dan eigenlijk ook niet slecht is. Ook een Ferrari Dino 206 S Spider had een wat gecompliceerde historie en vond geen nieuwe eigenaar. Het bieden strandde bij ruim 2,8 miljoen euro.

1969 Porsche 911 E 2.0 Targa, est. €75.000 – 95.000 WR €97,750

1960 Porsche 356 B 1600 Roadster, est. €170.000 – 210.000 HB €145,000

1958 Devin D Porsche Spyder, est. €80.000 – 120.000 €92,000

1958 Porsche 356 A Speedster, est. €230.000 – 300.000 €241,500

1973 Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring, est. €550.000 – 650.000 HB €500,000

1968 Porsche 911 T, est. €60.000 – 90.000 WR €32,200

1966 Porsche 911 2.0 SWB, est. €130.000 – 160.000 €149,500

1991 Porsche 911 964 Carrera RS, est. €140.000 – 180.000 HB €120,000

1995 Porsche 911 993 Carrera RS, est. €230.000 – 300.000 HB €200,000

1987 Porsche 928 S4, est. €25.000 – 30.000 WR €23,000

1982 Porsche 911 930 Turbo 3.3, est. €90.000 – 120.000 HB €70,000

1975 Porsche 911 S 2.7, est. €80.000 – 100.000 HB €65,000



Artcurial

Het Parijse veilinghuis Artcurial had de hoogste opbrengst van de drie veilinghuizen. Bijna 23 miljoen euro was het resultaat na een verkooppercentage van 70 procent van de catalogus. Duurste auto werd, met een opbrengst van 2,5 miljoen euro, een Ferrari 275 GTB/6C uit 1965. De tweede plaats was voor de Porsche 906 die naar een Amerikaanse verzamelaar gaat. En om maar eens een keer niet met miljoenen of honderduizenden euro’s te smijten, een Alpina BMW E30 C1 2.3 wisselde voor 52 duizend euro van eigenaar. Managing director Artcurial Motorcars, Matthieu Lamoure; “Splendid results reflecting the strength of passion for the Automobile, the sale a 7-hour spectacular live show in front of 3000 people – that’s the magic of Retromobile and our auction house!“

1958 Porsche 356 A 1600 Speedster, est. €250.000 – 350.000 €274,160

1982 Porsche 911 930 Turbo Flachbau, est. €120.000 – 180.000 €143,040

1976 Porsche 911 Carrera 3.0 Targa, est. €55.000 – 75.000 WR €53,640

1978 Porsche 911 930 Turbo 3.3, est. €80.000 – 120.000 WR €89,400

1966 Porsche 906, est. €1.400.000 – 1.800.000 €1,730,600

1966 Porsche 911 SWB, est. €170.000 – 250.000 €205,024

1973 Porsche 911 Carrera 2.7 RS Leichtbau, est. €800.000 – 1.000.000 Niet geveild

1972 Porsche 911 S 2.4, est. €145.000 – 180.000 €169,264

1969 Porsche 911 S 2.2, est. €130.000 – 160.000 €154,960

1954 Porsche 356 Pré A 1500 Super Cabriolet, est. €200.000 – 300.000 €214,560

1989 Porsche 911 3.2 Clubsport, est. €130.000 – 160.000 €128,736

1959 Porsche Diesel Type 218 Standard Tractor, est. €20.000 – 30.000 WR HB €0



Prijzen zijn inclusief toeslagen. WR is without reserve, HB is hoogste bod, auto niet verkocht.