Scottsdale 2020; de Porsches en de dollars

En wilden die dollars rollen? De drie grote veilinghuizen hebben hun veilingkalender geopend in Scottsdale , de resultaten zijn binnen en we blikken terug.

Bonhams omzet de helft lager dan 2019

Bonhams heeft doorgaans een solide catalogus en weinig exorbitante uitschieters. De auto die het meeste op had moeten brengen was een Alfa Romeo 8C 2300 uit 1932. Maar het bieden stokte bij 8,7 miljoen dollar tegen een estimate die bij 11 miljoen dollar begon. Had de auto aan de verwachtingen voldaan, dan was de totale omzet dit jaar die van 2019 voorbij gestreefd. De totale omzet voor dit jaar kwam uit op 8,4 miljoen dollar tegen 16,1 miljoen in 2019. In 2019 passeerden 120 auto’s de veilinghamer en daarvan werd 89 procent verkocht. Dit jaar waren dat 108 auto’s en daarvan ging 81 procent naar een nieuwe eigenaar. De meest kostbare auto was van Italiaanse komaf, een Ferrari 212 Inter Cabriolet uit 1951. Ruim 1,9 miljoen dollar was de opbrengst.

Wat de Porsches betreft verliepen de verkopen prima, al werden ze wel een een handje geholpen doordat het merendeel without reserve aangeboden werd. Nog altijd een van de meest iconische Porsches, de Carrera RS uit 1973, werd niet verkocht. Bonhams had een Touring, M472, variant in de catalogus. Helaas voor deze Porsche, want een opnieuw ingeslagen motornummer vormt bij deze categorie vaak een struikelblok.

Resultaten:

1997 Porsche 911 993 Turbo, est. $75,000 – 100,000 $106,400

1978 Porsche 928, est. $45,000 – 55,000 $75,040

1979 Porsche 911 930 Turbo, est. $110,000 – 140,000 WR $97,440

1971 Porsche 911 T 2.2, est. $80,000 – 100,000 WR $72,800

1989 Porsche 911 Speedster, est. $125,000 – 150,000 WR $123,200

1984 Porsche 928 S, est. $25,000 – 35,000 WR $17,920

1976 Porsche 911 930 Turbo, est. $80,000 – 100,000 WR $84,000

1973 Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring, est. $600,000 – 700,000 HB $520,000

1962 Porsche 356 B Super 90 Cabriolet, est. $100,000 – 130,000 WR niet geveild

1968 Porsche 912 Targa, est. $75,000 – 100,000 WR $61,600

1969 Porsche 911 E 2.0, est. $70,000 – 80,000 WR $52,640



RM Sotheby’s ruim 30 miljoen dollar

RM Sotheby’s had twee dagen gereserveerd om 143 auto’s te veilen. Ook hier minder auto’s dan afgelopen jaar en een lagere omzet. 90 procent van de auto’s werd verkocht en dat leverde een opbrengst op van 30,4 miljoen dollar. In 2019 was dat nog 36,4 miljoen dollar bij een verkooppercentage van 84 procent van 154 auto’s. Bijna 2,4 miljoen dollar werd er neergeteld voor een Pagani Huayra Roadster die daarmee de duurste auto werd. De Pagani werd gevolgd door vijf auto’s die voor meer dan een miljoen verkocht werden. Duurste Porsche was een Carrera GT.

2019 Porsche 911 991 Turbo S Cabriolet Exclusive Series, est. $300,000 – 350,000 $280,000

1987 Porsche 911 930 Turbo, est. $180,000 – 220,000 WR $165,200

1989 Porsche 911 930 Turbo Cabriolet Flachbau, est. $275,000 – 325,000 $280,000

2005 Porsche Carrera GT, est. $750,000 – 850,000 $786,000

1972 Porsche 911 T, est. $100,000 – 125,000 WR $75,040

1979 Porsche 911 930 Turbo, est. $350,000 – 400,000 $390,000

2017 Porsche 911 991 Carrera S Endurance Racing Edition, est. $150,000 – 175,000 WR $145,600

1953 Porsche 356 Pre-A Coupé, est. $125,000 – 150,000 WR $173,600

1962 Porsche 356 B Roadster, est. $275,000 – 325,000 HB $220,000

1976 Porsche 914 2.0, est. $60,000 – 70,000 WR $53,200

1961 Porsche 356 B Super Cabriolet, est. $125,000 – 160,000 WR $120,400

1958 Porsche 356 A 1600 Super Cabriolet, est. $175,000 – 200,000 WR $140,000

1987 Porsche 911 930 Turbo Cabriolet Flachbau, est. $150,000 – 200,000 WR $142,800



Gooding & Company

Net als RM Sotheby’s had ook Gooding & Company twee dagen op de kalender. 138 auto’s passeerden de hamer van veilingmeester Charlie Ross. Het veilinghuis blikte tevreden terug op de seizoensopener. Duurste auto was een Ferrari F50 die voor 3,2 miljoen dollar verkocht werd. De top drie kwam op twee miljoen plus uit, gevolgd door vijf auto’s die meer dan een miljoen dollar opleverden. Hekkensluiters van de top tien waren de Porsche 914/6 GT, die nipt onder de miljoen uitkwam en een Mercedes-Benz 300 SL Roadster. Het veilinghuis kan daarnaast vijf recordprijzen in de boeken noteren, waaronder die voor de Porsche 914 en een Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evo II die voor 434 duizend dollar verkocht werd.

De duurste Porsche werd dus de 914/6 GT. Opvallend was dat een 997 GT3 RS 4.0 niet verkocht werd. Hoogste bod kwam uit op 360 duizend dollar. De Porsche heeft 2000 miles op de teller. In 2019 werd een exemplaar met 5000 miles op de klok nog voor 665 duizend dollar verkocht. Daarentegen werd er in het begin van het 2019 582 duizend dollar betaald voor een 4.0 die 159 miles liet zien. Altijd nog significant meer dan het bod van 360 duizend dollar. Maar, bij een veiling kan het alle kanten op, zo blijkt maar weer.

1973 Porsche 911 T 2.4 Targa, est. $130,000 – 160,000 WR $114,800

2011 Porsche 911 997 GT3 RS 4.0, est. $450,000 – 500,000 HB $360,000

1979 Porsche 911 SC Targa, est. $90,000 – 120,000 WR $123,200

1965 Porsche 356 SC Coupé, est. $160,000 – 180,000 WR $190,400

1970 Porsche 914/6 GT, est. $1,000,000 – 1,300,000 $995,000

1972 Porsche 911 S 2.4, est. $200,000 – 250,000 WR $142,800

1979 Porsche 911 930 Turbo, est. $200,000 – 250,000 WR $156,800

1996 Porsche 911 993 Turbo, est. $180,000 – 220,000 WR $151,200

1956 Porsche 356 A 1600 Speedster, est. $300,000 – 400,000 WR $340,500

2018 Porsche 911 991 GT3, est. $150,000 – 180,000 WR $204,400

1989 Porsche 944 S2, est. $45,000 – 55,000 WR $40,320

1993 Porsche 911 964 America Roadster, est. $125,000 – 150,000 WR 134,400

1958 Porsche 356 A 1600 Super Speedster, est. $400,000 – 500,000 $395,500

1970 Porsche 911 S 2.2, est. $180,000 – 200,000 WR $148,400

2004 Porsche 911 996 GT3, est. $140,000 – 160,000 WR $140,000

1965 Porsche 356 C Coupé, est. $140,000 – 160,000 WR $120,400

2008 Porsche 911 997 GT3 RS, est. $175,000 – 225,000 WR $201,600

1967 Porsche 911 S 2.0, est. $250,000 – 300,000 HB $175,000

1973 Porsche 911 T 2.4, est. $180,000 – 220,000 WR $151,200

2004 Porsche Carrera GT, est. $750,000 – 825,000 $775,000

1989 Porsche 911 930 Turbo Cabriolet, est. $140,000 – 180,000 WR $112,000

2008 Porsche 911 997 GT2, est. $170,000 – 190,000 WR $162,400

1960 Porsche 356 B Super 90 Coupé, est. $65,000 – 85,000 WR $56,000

1958 Porsche 356 A 1600 Cabriolet, est. $100,000 – 130,000 WR $81,200



Alle prijzen zijn inclusief toeslagen. WR is without reserve, HB is hoogste bod, auto niet verkocht.

Top 10 van de drie veilinghuizen

1. 1995 Ferrari F50 Coupe $3,222,500 – Gooding & Company

2. 1932 Hispano-Suiza J12 Dual Cowl Phaeton $2,425,000 – Gooding & Company

3. 2018 Pagani Huayra Roadster $2,370,000 – RM Sotheby’s

4. 1948 Tucker 48 Sedan $2,040,000 – Gooding & Company

5. 1967 Ferrari 330 GTS Spider $1,985,000 – Gooding & Company

6. 1972 Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spider $1,930,000 – Gooding & Company

7. 1951 Ferrari 212 Inter Cabriolet $1,930,000 – Bonhams

8. 1967 Ferrari 330 GTS Spider $1,710,000 – RM Sotheby’s

9. 1971 Lamborghini Miura P400 SV $1,391,000 – RM Sotheby’s

10. 1955 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing $1,270,000 – RM Sotheby’s

Aanbod in topsegment lager

Het aanbod aan auto’s in het topsegment was lager dan 2019. Dat drukte de totale opbrengst. Volgens ingewijden werden er ook flink wat minder auto’s aangeboden die in concoursstaat verkeerden of daar dichtbij in de buurt kwamen. Correcte auto’s brengen hun geld wel op, maar schort er wat aan, dan krabbelen de kopers sneller terug of de prijs moet er naar zijn. In het segment boven de 1 miljoen dollar verliepen de verkopen vlot. Meer kritische kopers heeft de veilinghuizen voorzichtiger gemaakt bij het samenstellen van hun catalogus. En dat historie kloppend moet zijn, zeker in het topsegment, blijkt onder meer uit de mislukte verkoop van een Alfa Romeo 8C uit 1932. Matching numbers is een hot item en daar ontbrak het bij deze auto aan. Dat de verkooppercentages prima in orde waren, was te danken aan de grote hoeveelheid auto’s die zonder minimumprijs aangeboden werden. De hamerprijzen kwamen vaak beneden estimate uit.

De veilinghuizen blikken tevreden terug. Gord Duff, Global Head of Auctions van RM Sotheby’s; “We had a very solid start to our 2020 calendar with the Arizona sale, there was a great energy and busy crowds from preview through Friday night, which translated to a 90 percent sell-through rate and healthy prices for the best of the best cars across all categories. The finest pre-war Classics like the Groendyke Cadillac V-16 Sport Phaeton and the Mercedes-Benz 540 K Coupe, along with iconic sports cars such as the Ferrari 330 GTS and Lamborghini Miura, through to low-mileage supercars including the Pagani Huayra Roadster, Bugatti Veyron, and Fort GT all brought well-deserved results.”



Zo ook bij Gooding & Company, president en oprichter, David Gooding; “I am thrilled and so proud of our sales team for gathering such a wonderful consignment selection which led to strong results and the top sale of the weekend, we look forward to all of the exciting auctions on the horizon with our annual Amelia Island sale in March, as well as our first bespoke London auction in April.”



Binnenkort een vooruitblik op de veilingen in Parijs begin februari, met daaronder een paar bijzondere klassieke Porsches.

Foto’s: Bonhams, RM Sotheby’s en Gooding & Company