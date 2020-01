De bouw van het ultra moderne Porsche Experience Centre in Italië is gestart.

De bouw van het Porsche Experience Centre (PEC) in het Italiaanse Franciacorta is van start gegaan. Het achtste PEC wereldwijd in wording beslaat straks een oppervlak van 60 hectare. Het hypermoderne gebouw wordt gebouwd bij het circuit “Autodroma di Franciacorta”.

Investering

Porsche Italië investeert hierin ruim 26 miljoen Euro en verwacht begin 2021 klaar te zijn met de bouw.

Grensverleggend en ruim opgezet

Het Porsche Experience Center maakt indruk met grote glazen oppervlakken en een zogenaamde “Agora”: een multifunctioneel gebied van 2.400 vierkante meter doorkruist door een indrukwekkende hangbrug. Een restaurant en het terras met uitzicht op het circuit vullen het horecagebied aan. De racetrack met een lengte van 2.519 meter behoudt zijn lay-out maar krijgt wel een geheel nieuw wegdek.

Verschillende rijtrainingen

Er komt onder andere een off-road track waarop klanten met toenemende moeilijkheidsgraad rij-oefeningen kunnen uitvoeren. Daarnaast komt er een oppervlakte van meer dan 30.000 vierkante meter voor veilig rijden en dynamische rijcursussen, waaronder een Low Friction Circle en een Kick-Plate-baan. Om de rijdynamiek en krachtige overstuur van Porsches veilig te testen, kunnen klanten in de toekomst gebruik maken van het Low Friction Handling-circuit.

Verwachting: 20.000 bezoekers per jaar

Porsche Italië verwacht jaarlijks meer dan 20.000 bezoekers op het Porsche Experience Center Franciacorta. Hier vinden bezoekers onder andere een Simulation Lab voor virtual reality-rijervaringen waar ze alle klassieke en nieuwe Porsche-modellen op de beroemdste racebanen ter wereld kunnen rijden. Ook is er een kartbaan met elektrische karts. Bovendien kunnen klanten hun nieuwe Porsche laten afleveren bij het PEC Franciacorta.

Zoals we al eerder schreven wordt dit het achtste PEC. De anderen bevinden zich in Leipzig, Silverstone, Atlanta, Le Mans, Los Angeles, Shanghai en bij de Hockenheimring.

Foto’s Porsche AG, Porsche News Room