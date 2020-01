Geslaagde dealerintroductie Porsche Taycan

Woensdagavond 15 januari. In het hele land laten de Porsche centra genodigden kennismaken met de Porsche Taycan. Het belooft een mooie avond te worden.

Porsche Centrum Amsterdam

Porsche Centrum Gelderland

Porsche Centrum Leusden

Porsche Centrum Groningen

Porsche Centrum Rotterdam

Porsche Centrum Twente

Porsche Centrum Zuid

64 was er bij

Bij Porsche Centrum Amsterdam, Porsche Centrum Gelderland en Porsche Centrum Rotterdam waren we te gast.

Amsterdam

Bij de exclusieve Porsche Centrum Amsterdam Premiere Night, was onze Paul Ammerlaan te gast.

Deze avond stond volledig in het teken van de toekomst met uiteraard de presentatie van de volledig elektrische Porsche Taycan. En zoals je van PCA gewend bent, vond dit plaats in een bijzondere en feestelijke ambiance.

Paul over de Taycan: “Zeer fraai ontwerp, prachtige stroomlijn en nog veel herkenbare delen van de Porsche Misson E; waaronder de koplampen, de neus, de achterlichten en de achterkant van de auto. Wat opvalt is de aandacht voor detail en het Porsche DNA wat als een rode draad gevolgd wordt, ondanks het vooraf bestemde doel van de auto, hetzij een Cayenne, Panamera of 911, het is terug te zien!”

Paul is een man van weinig woorden. Hij is dan ook een van onze fotografen en laat liever zijn beelden (als hierboven) spreken. Komen er nog een aantal van Paul’s hand.

Heteren

Bij Porsche Centrum Gelderland was onze Michiel Lodder van de partij. Hier weet men hoe ze bij hun gasten een blijvende indruk van een introductie kunnen achterlaten. “Ook deze keer stelde het team ons niet teleur” aldus Michiel.

“Toen we aankwamen was er zelfs valet parking en uiteraard een hartelijke begroeting. Overal in de showroom werden verschillende gerechten en delicatessen aangeboden. Ik ben ook nog even “verdwaald” in het Classic Center. Verspreid in het prachtige pand van Mark Wegh stonden ze dan, drie Taycans onder het doek. Twee ervan werden vergezeld door twee 918 Spyders. Onder begeleiding van Star Wars stormtroopers ging het doek er af en daar stond zij dan, de 761 pk sterke Taycan Turbo S.”

“Van binnen en buiten werd de Taycan door het publiek bewonderd. Zoals we dat gewend zijn van Porsche is het design en de afwerking van de elektrische sportwagen absoluut top.”

“Na afloop kregen de bezoekers nog een leuk presentje mee in de vorm van een magazine.” eindigt Michiel zijn relaas.

Ook Michiel heeft zijn camera ter hand genomen.

De avond er na sprak ik Mark Wegh en ik vroeg hoe hij terugdacht aan deze avond. “Het was als vanouds gezellig, de mensen hebben weer genoten en veel gekletst. De deuren waren vanaf een uur of vijf ’s middags open tot een uur of negen ’s avonds. Al onze klanten waren uitgenodigd en we hebben ongeveer 850 mensen mogen verwelkomen”.

“Men vindt de Taycan interessant, ook wel mooi” vervolgt Mark, “nu is het afwachten of ze de Taycan ook gaan omarmen” We gaan het zien Mark, de Taycan heeft in ieder geval haar uiterlijk en afwerking mee.

Rotterdam

De feestelijke introductie die Porsche Centrum Rotterdam had georganiseerd was in de Schiecentrale in Rotterdam. Bij zijn welkomstwoord verteld Harrie van Ham dat er in het huidige pand gewoonweg niet voldoende ruimte is om de gasten goed te kunnen ontvangen. Het nieuwe pand is nog niet klaar. De Schiecentrale, een voormalige elektriciteitscentrale, is een passende plek voor de introductie van de nieuwe elektrische sportwagen van Porsche, de Taycan. En gelijk heeft hij.

In Rotterdam was ik de gelukkige om dit festijn mee te maken en ik heb een geweldige avond gehad. Veel mensen gesproken en over hun Porsches gekletst, lekker hapje en drankje er bij in een hele gezellige atmosfeer. Na de nodige informatie te hebben ontvangen van verschillende medewerkers van PCR, ging het doek van de Taycan. Eh…..even wachten tot de rook is opgetrokken.

Het mooie is dat iedereen die ik sprak de Taycan gewoon een schitterende auto vindt. Mooie lijnen, met duidelijke Porsche genen. Ik hoorde zelfs een paar keer “vierdeurs 911”. Daar ga ik niet helemaal in mee, maar dat de Taycan een mooie auto is. Absoluut. Maar ook bijna iedereen die ik sprak is nog niet overtuigd van het elektrisch rijden. Als ik het team van PCR zo hoor dan worden we wel overtuigd als we er mee rijden. Rogier, ik wacht je telefoontje af haha.

Ook ik heb wat foto’s genomen natuurlijk.

De volgende ochtend heb ik met Leander Kolen gesproken. Hoe had PCR de avond ervaren? “Mooie opkomst met ongeveer 450 personen. Enthousiaste mensen en een hele gezellige en ongedwongen sfeer en veel belangstelling”.

Ik vond het een geweldige avond. Mede namens mijn collega’s Paul en Michiel wil ik bij dezen Porsche Centrum Amsterdam, Porsche Centrum Gelderland en Porsche Centrum Rotterdam hartelijk bedanken voor de gastvrijheid.

Nou weet ik zeker dat de gasten bij de andere Porsche Centra: Groningen, Leusden, Twente en Zuid net zo gastvrij ontvangen zijn en net zo’n mooie avond hebben gehad. Ben je er geweest en wil je daar iets over melden? Het is altijd mogelijk om als gastschrijver een artikel voor 64 te schrijven. Laat me maar weten.

Foto’s: Porsche Nederland, Paul Ammerlaan, Michiel Lodder, Robin Groenendijk