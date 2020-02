Veilingnieuws: deze historische Porsches wil je niet missen in Parijs

De veilinghamers in Scottsdale zijn nog maar nauwelijks afgekoeld of we hebben het volgende grote evenement al weer voor de deur staan. Deze keer staat Parijs op de kalender en het gebeurt allemaal rondom Salon Rétromobile in de Franse hoofdstad.

Artcurial veilt Porsche 906

We beginnen bij het Franse veilinghuis Artcurial. Dit veilinghuis heeft de afgelopen jaren al enkele keren diverse pareltjes aan weten te bieden op hun veiling tijdens Salon Rétromobile. Deze keer hebben ze wederom een aantal auto’s met een bijzondere geschiedenis. Een daarvan is een Porsche 906.

Ferdinand Piech

Halverwege de jaren ’60 sloeg Porsche een nieuwe weg in in de autosport. Het merk had inmiddels al een solide naam opgebouwd in de sport, de Porsche 904 had zich daarbij bewezen en Ferdinand Piëch kwam aan het roer te staan van de ontwikkelafdeling. Piëch wilde een opvolger voor de 904 die nog lichter was. Zo geschiedde en in 1966 verscheen de Porsche 906, ook bekend als de Carrera 6, op het toneel. De auto was een stuk lichter dan zijn voorganger en er was voor het eerst gebruik gemaakt van een windtunnel om de aerodynamica te verbeteren.

Ontwikkeld voor FIA’s Group 4, debuteerde de 906 in 1966 op de circuits. Een overwinning in de 2 liter raceklasse bij de 24 uur van Daytona in 1966 toonde het potentieel van de nieuwe 906. Dat werd nog eens overgedaan bij de 12 uur op Sebring en de 1000 km races op Monza, Spa en de Nürburgring. De Targa Florio werd dat jaar met een overwinning afgesloten. En zo kunnen we het rijtje aanvullen met nog vele successen voor de 906. Dat rijtje laatje we nu voor wat het is, we gaan eens naar kijken naar de 906 die in Parijs onder de hamer gaat.

Chassis 906-115

Deze 906, chassis 906-115, rolde 9 maart 1966 de fabriek uit richting Italië. Eerste eigenaar Ermanno Spazzapan reed als amateur coureur in 1966 grote hillclimb evenementen in Italië met de Porsche. Spazzapan kon enkele successen noteren zoals de overwinning in de Antignano-Monte Burrone klim. In 1967 kwam de auto in handen van een andere Italiaanse eigenaar die een vervolg gaf aan het spurten in de bergen en er eveneens enkele internationale races op het circuit mee reed in ’67 en ‘68. Derde eigenaar is wederom een Italiaan alvorens de Porsche door een verzamelaar gekocht wordt. Een Duitse verzamelaar kocht de 906 in 1977 en reed er diverse historische races mee. In 2001 stuurde de zoon van Jo Siffert de Porsche naar een vierde plaats in de historische hillclimb St-Ursanne-Les Rangiers. In 2002 kocht een Franse verzamelaar de 906.

Uiteindelijk werd de Porsche in 2007 geveild en gekocht door een verzamelaar in Noord-Frankrijk. Zes jaar later belandde de auto opnieuw in Italië. Een Italiaanse verzamelaar met een voorliefde voor producten uit Maranello had nog altijd de wens om een Porsche proto te bezitten en zo geschiedde. Diverse cosmetische en mechanische werkzaamheden zijn er uitgevoerd aan de auto en nu pronkt dit fraaie stukje Porsche historie in de catalogus van Artcurial. De richtprijs is 1,4 tot 1,8 miljoen euro.



904 GTS bij RM Sotheby’s

Maar denk je nu, leuk zo’n 906, maar ik zou graag zijn voorganger aan mijn collectie toevoegen. Dan is in dat geval het advies om bij de veiling van RM Sotheby’s te gaan kijken. Ook zij zijn aanwezig in Parijs en hebben enkele bijzondere Porsches in hun catalogus. En laat daar nou een 904 GTS tussen staan. Over de historie van de 904 schreef collega Michiel onlangs al, dus vallen we gelijk met de deur in huis over de auto die het veilinghuis aan gaat bieden.

Chassis 904-061

Chassis 904-061 verliet in maart 1964 de fabriek en werd via Glöckler in Frankfurt aan de eerste eigenaar geleverd. De Porsche verbleef nog tot september bij Glöckler en daarna is de auto in het bezit gekomen van een Portugese liefhebber. Franse coureur Raymond Touroul mocht zich in 1969 de volgende eigenaar noemen. Touroul racete met de Porsche in een handvol evenementen waaronder de Tour de France in ‘69 met co-driver Pierre Pagani. Het duo haalde de finish echter niet. In 1971 en ’72 racete Touroul in diverse evenementen en behaalde enkele top drie finishes.

Carrera 6 motor

De actieve racecarrière inmiddels achter zich gelaten, werd de auto in 1980 gerestaureerd. Veel kilometers heeft de Porsche niet gemaakt zo blijkt, want in 1988 blijkt uit gegevens dat er slechts 13 duizend op de teller staan. Eind jaren ’90 is er opnieuw van eigenaar gewisseld. In het nieuwe millennium komt de Porsche bij een merkspecialist terecht die de auto overspuit in de kleur zilver en er een Carrera 6 motor inlepelt. De originele four-cam motor had schade en werd niet gereviseerd. Die laatste klus nam de volgende eigenaar ter hand. Hij liet echter het 906 blok in de auto liggen en bewaarde de originele motor. De auto komt met een FIA Historic Technical Passport, uitgebreide historie, een set reservewielen en de originele motor. De richtprijs voor deze 904 GTS is 1,6 tot 1,8 miljoen euro.

De overige Porsches

Mocht het geld nou niet direct tegen de plinten klotsen, dan zijn er nog genoeg andere leuke Porsches die de veilinghamer passeren. Al zijn het na een blik op de estimates nog geen koopjes en, in tegenstelling tot Arizona worden er weinig ‘without reserve’ aangeboden. De Porsches per veilinghuis.

Artcurial

1958 Porsche 356 A 1600 Speedster, est. €250.000 – 350.000

1982 Porsche 911 930 Turbo Flachbau, est. €120.000 – 180.000

1976 Porsche 911 Carrera 3.0 Targa, est. €55.000 – 75.000 WR

1978 Porsche 911 930 Turbo 3.3, est. €80.000 – 120.000 WR

1966 Porsche 906, est. €1.400.000 – 1.800.000

1966 Porsche 911 SWB, est. €170.000 – 250.000

1973 Porsche 911 Carrera 2.7 RS Leichtbau, est. €800.000 – 1.000.000

1972 Porsche 911 S 2.4, est. €145.000 – 180.000

1969 Porsche 911 S 2.2, est. €130.000 – 160.000

1954 Porsche 356 Pré A 1500 Super Cabriolet, est. €200.000 – 300.000

1989 Porsche 911 3.2 Clubsport, est. €130.000 – 160.000

1959 Porsche Diesel Type 218 Standard Tractor, est. €20.000 – 30.000 WR



RM Sotheby’s

1964 Porsche 904 GTS, est. €1.600.000 – 1.800.000

1952 Porsche 356 ‘Split-Window’ Cabriolet, est. €600.000 – 700.000

1996 Porsche 911 993 Carrera RS Clubsport, est. €325.000 – 375.000

2005 Porsche 911 996 GT3 RS Clubsport, est. €225.000 – 275.000

2005 Porsche Gemballa Mirage GT, est. €775.000 – 875.000

1982 Porsche 924 Carrera GTS, est. €220.000 – 280.000

Bonhams

1969 Porsche 911 E 2.0 Targa, est. €75.000 – 95.000 WR

1960 Porsche 356 B 1600 Roadster, est. €170.000 – 210.000

1958 Devin D Porsche Spyder, est. €80.000 – 120.000

1958 Porsche 356 A Speedster, est. €230.000 – 300.000

1973 Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring, est. €550.000 – 650.000

1968 Porsche 911 T, est. €60.000 – 90.000 WR

1966 Porsche 911 2.0 SWB, est. €130.000 – 160.000

1991 Porsche 911 964 Carrera RS, est. €140.000 – 180.000

1995 Porsche 911 993 Carrera RS, est. €230.000 – 300.000

1987 Porsche 928 S4, est. €25.000 – 30.000 WR

1982 Porsche 911 930 Turbo 3.3, est. €90.000 – 120.000

1975 Porsche 911 S 2.7, est. €80.000 – 100.000

WR is Without Reserve

De veiling van Artcurial is 7 februari in het Paris Expo – Porte de Versailles. RM Sotheby’s veilt op 5 februari in het Place Vauban en Bonhams veilt 6 februari in het Grand Palais in Parijs.

Foto’s: Artcurial, RM Sotheby’s en Bonhams