Verkoopcijfers van Porsche 10% hoger dan 2018

In 2019 zijn er 280.800 nieuwe Porsches afgeleverd. Dat is 10% meer dan het voorgaande jaar.





Verkooptoppers Cayenne en Macan

Vooral de Cayenne en Macan zijn erg populair: er werden wereldwijd 92.055 Cayenne’s afgeleverd. Een stijging van 29% op jaarbasis. Het huidige model is sinds 2019 op alle markten beschikbaar en sinds kort ook als plug-in hybride. De marktintroductie van de Cayenne Coupé in het voorjaar heeft ook zijn steentje bijgedragen. Van de Macan werden er 99.944 aan klanten geleverd – een stijging van 16 % ten opzichte van 2018.

“We zijn blij met dit geweldige resultaat, dat de wereldwijde aantrekkingskracht van onze sportwagens laat zien, en we zijn ook trots dat we de aantrekkingskracht van ons merk en de klantervaring met nieuwe benaderingen verder hebben kunnen vergroten”, zegt Detlev von Platen, lid van de raad van bestuur voor verkoop en marketing bij Porsche AG. “We zijn optimistisch dat we de hoge vraag in 2020 kunnen handhaven – ook dankzij een groot aantal nieuwe modellen en de gevulde orderboeken voor de Taycan.”

Groei vooral in thuismarkt Duitsland en Europa in het algemeen

De sterkste groei was op de thuismarkt van Porsche en op de Europese markt, met een plus van 15 % in beide genoemde markten. Er werden 31.618 nieuwe Porsches geleverd in Duitsland en 88.975 in heel Europa. De sportwagenfabrikant noteerde ook een stijging in zijn twee grootste markten. In China werden 86.752 Porsches overgedragen aan klanten, een stijging van acht % ten opzichte van 2018. In de VS groeide de verkoopcijfers met acht % naar 61.568. De trend van verminderde auto-verkopen door een verzwakking van het algemene economische klimaat in beide markten, gelden dus blijkbaar niet voor Porsche. 116.458 Porsches werden geleverd aan klanten in de regio’s Azië-Pacific, Afrika en het Midden-Oosten – een stijging van zeven % ten opzichte van 2018.

De cijfers op een rij