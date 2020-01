Porsche jaaroverzicht 2019

We kunnen er niet omheen. Het jaar 2019 stond voor Porsche vooral in het teken van elektrische mobiliteit. Er zijn in 2019 echter ook genoeg hoogtepunten die niet om de Taycan draaien. Een terugblik.

Januari

New Cayman GT4 Clubsport, 2019, Porsche AG

Het jaar 2019 begint voor Porsche sportief. Drie jaar na de introductie van de eerste Cayman GT4 Clubsport, onthult Porsche de opvolger; de-nieuwe-porsche-718-cayman-gt4-clubsport/ . Deze bijna standaard racer met middenmotor is een verdere ontwikkeling van het succesvolle model uit Weissach. Nog niet eerder werden er twee uitvoeringen af-fabriek geleverd; model “Trackday”, voor de ambitieuze amateur coureurs, en de “Competition” voor nationale en internationale autoraces.

Februari

917-001, Retro Classics, Stuttgart 2019, Porsche AG

Een van de sterkste nummerreeksen ooit geproduceerd door Stuttgart-Zuffenhausen viert dit jaar zijn 50e verjaardag, de Porsche 917. Het Porsche Museum viert deze historische verjaardag met plannen om de eerste 917 ooit volledig te restaureren en in originele staat te brengen. Precies zoals zij was toen ze 50 jaar geleden voor het eerst werd onthuld. Uiteraard heeft de 917-001 in de loop van de tijd verschillende wijzigingen ondergaan, maar het model is duidelijk herkenbaar gebleven.

Maart

Oliver Blume, 911 Cabriolet, Geneva International Motor Show, 2019, Porsche AG



Op de 89-ste Autosalon van Geneve, laat Porsche maar liefs drie nieuwe sportwagens aan het publiek zien. In het voetlicht; de nieuwe 911 Cabriolet. Daarnaast de 718 T, een pure rijdersauto met middenmotor, leverbaar als Boxster en Cayman. De Macan S (de best verkopende uitvoering van de Macan) maakt het plaatje compleet.

April

Petra Kvitova, 911 Carrera 4S Cabriolet, Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart, 2019, Porsche AG

Het was een succes waar Petra Kvitoka lang voor heeft moeten strijden, maar voor een 4.400 koppig publiek in Stuttgart’s Porsche Arena, won de Tsjechische eindelijk de Porsche Tennis Grand Prix. Het was haar zevende poging. In een zinderende finale versloeg zij de uit Estonia afkomstige Anett Kontaveit, en behaalde daarmee de hoofdprijs, een Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet.

Mei

911 Speedster, 2019, Porsche AG

De 911 Speedster zorgde al voor beroering toen deze als conceptmodel werd getoond. Nu gaat de open twee-zitter in productie. In Zuffenhausen zijn er tot het eind van het jaar 1.948 gefabriceerd. Ook in Nederland kan je deze spotten. Goed kijken, gelukkig werkt de kleur mee.

Juni

Michael Christensen, Kevin Estre, l-r, FIA WEC, race, Le Mans, 2019, Porsche AG

De Porsche fabrieksrijders Michael Christensen en Kévin Estre hebben tijdens de seizoensfinale van de FIA World Endurance Championship op Le Mans de “drivers’ world crown” gewonnen. Het team won de GTE-AM klasse en haalde tegelijkertijd de titel van het rijders-en team kampioenschap in de FIA WEC binnen. Porsche heeft de titel van het fabriekswereldkampioenschap al verzekerd.

Juli

Taycan, Goodwood House, 2019, Porsche AG

Het debuut voor Porsche. Voor het eerst voegt Porsche een elektrische sportwagen toe aan de auto’s waarmee zij aantreedt op de legendarische Goodwood heuvelklim. Dit debuut maakt onderdeel uit van een triple demo run, waarin de Taycan op drie continenten haar opwachting zal maken. Op Goodwood heeft het prototype de Union Flag op het dak. Mark Webber bestuurt de Taycan.

Augustus

Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé, Cayenne Turbo S E-Hybrid, 2019, Porsche AG

Porsche blijft zich richten op e-mobility. De Cayenne volgt het voorbeeld van de Panamera met een plug-in hybride als het nieuwe vlaggenschip van de Cayenne-lijn. Net als alle Porsche plug-in hybrides is het nieuwe topmodel van de Cayenne ook een van de sportiefste auto’s in haar segment. Niet ondanks de hybride-aandrijving, maar dankzij.

September

Taycan Turbo S, 2019, Porsche AG

Porsche presenteerde zijn eerste volledig elektrische sportwagen met een spectaculaire wereldpremière aan het publiek. De wereldpremière van de Taycan vond tegelijkertijd plaats in Noord-Amerika, China en Europa, de drie belangrijkste afzetmarkten van de nieuwe elektrische sportauto. Helaas verliep de première niet helemaal vlekkeloos.

Even later stond het volgende hoogtepunt op de agenda: Porsche heeft de nieuwe fabriek voor de Taycan geopend onder toeziend oog van

320 gasten uit politiek, bedrijfsleven en media. De nieuwe productiefaciliteit stelt nieuwe normen op het gebied van energie-efficiëntie en milieu vriendelijkheid.

Oktober

Taycan 4S, 2019, Porsche AG

Het was nog maar een maand geleden dat de Taycan zijn wereldpremière beleefde, en nu al werd de derde uitvoering van de elektrische sportwagen geïntroduceerd; de Taycan 4S.

November

99X Electric, E-Prix -, 2 Formula E 2019/2020, 2019, Porsche AG

Start van het Formule E-debuutseizoen: een sterke tweede plaats voor Porsche-coureur André Lotterer in de ABB FIA Formula E, eerste kampioenschap van het seizoen 2019/2020 en waardevolle, leerzame ervaringen opgedaan tijdens de tweede Diriyah E-Prix-race, over het algemeen een zeer bemoedigend debuut in de volledig elektrische racerij voor Porsche.

December

Fantasy starship Star Wars Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter, 2019, Porsche AG

Ontwerpers van Porsche AG en Lucasfilm Ltd. hebben hun krachten gebundeld om een fantasie-ruimteschip te ontwikkelen dat het ontwerp-DNA samenbrengt van beide merken. Gedurende een periode van twee maanden werkte het projectteam samen in hun respectievelijke ontwerpstudio’s in Weissach en San Francisco aan de ontwikkeling voordat er een concreet concept lag.

Het fantasie-ruimteschip, de Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter met een lengte van 1,5 meter, werd tijdens de première van Star Wars; The Rise of Skywalker gepresenteerd. De première was in Los Angeles.

Dit was 2019 voor Porsche in een vogelvlucht. Ons favoriete merk heeft niet stilgezeten. Zowel op het gebied van e-mobility, verbrandingsmotoren als andere interessante onderwerpen blijft Porsche ontwikkelen en produceren. Ik denk maar zo dat ze in 2020 ook weer aardig aan de weg zullen timmeren.