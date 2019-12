Veilingnieuws; dit waren de tien duurste auto’s die dit jaar geveild werden

Het einde van het jaar nadert en dan is het zoals gebruikelijk ‘lijstjes-tijd’. Van top 10 tot top 2000. Wij blikken terug op het veilingjaar en hebben een top 10 van de duurste auto’s die dit jaar op veilingen verkocht werden (veilinghuizen: Artcurial, RM Sotheby’s, Gooding & Company en Bonhams). En om maar gelijk met de deur in huis te vallen, er is geen Porsche in de top 10 terug te vinden, daarover later meer. Ondanks dat willen we je dit overzicht niet onthouden, want de algehele markt mag dan enigszins gekalmeerd zijn, er konden toch nog enkele bijzondere resultaten in de boeken geschreven worden.

Celebrity factor

Wat moet je er voor doen om in deze lijst te belanden? Op papier lijkt het vrij simpel, erg zeldzaam en bijzonder en de historie moet aan alle kanten kloppen. En soms komt daar ook nog een ‘celebrity factor’ bij kijken, beroemde acteurs die de auto in bezit gehad hebben of coureurs die prijzen hebben gepakt met de bewuste auto.

10. En met die laatste categorie trappen we af, want op nummer tien staat de Ferrari 2002 formule 1 auto waarmee Michael Schumacher zijn vijfde wereldtitel in de formule 1 zeker stelde. De Ferrari wisselde in Abu Dhabi voor 6,64 miljoen dollar van eigenaar.

9. We blijven nog even bij Ferrari, want een 1958 Ferrari 250 GT Series I Cabriolet, geveild door Gooding & Company bij hun Pebble Beach veiling, was goed voor 6,8 miljoen dollar.

8. Pagani’s konden ook op warme belangstelling rekenen, zeker in het geval van een bijzondere Zonda Aether uit 2017. De auto wisselde voor ruim 6,81 miljoen dollar van eigenaar bij RM Sotheby’s Abu Dhabi veiling.



7. Een Ferrari 250 GT SWB uit 1963 passeerde in Scottsdale de veilinghamer van Gooding & Company. De auto was voorheen in het bezit geweest van Nicholas Cage en leverde ruim 7,59 miljoen dollar op.

6. Een Ford GT40 prototype uit 1965 doorbreekt de reeks Italianen. De auto waarin nog geracet werd door Carroll Shelby, Kim Miles en Jim Clark werd geveild door RM Sotheby’s in Monterey en bracht 7,65 miljoen dollar op.

5. Ruim 8,14 miljoen dollar brengt ons halverwege de lijst. Deze som geld was voor een Ferrari 250 GT SWB uit 1962 die geveild werd door RM Sotheby’s in Monterey.

4. Veilinghuis Bonhams deed op hun Bonmont veiling in Zwitserland goed zaken met een 2014 Lamborghini Veneno Roadster. Bijna 8,34 miljoen dollar was de opbrengst voor deze auto. Over smaak valt niet te twisten.



3. Opnieuw een Ferrari 250 die we terugvinden in de top 10. Deze zeldzame 1958 Ferrari 250 GT Long Wheelbase California Spider was goed voor 9,9 miljoen dollar. Geveild door Gooding & Company op Pebble Beach.

2. Het Franse veilinghuis Artcurial weet bij de veilingen gedurende Rétromobile altijd wel een bijzondere klassieker te veilen. Dit jaar bracht een Alfa Romeo 8C 2900B Touring Berlinetta uit 1939 bijna 19,3 miljoen dollar op.

1. En de nummer één was goed voor 19,8 miljoen dollar in Monterey. Deze LM specced McLaren F1 uit 1994 werd geveild door RM Sotheby’s.

Type 64

Om terug te komen bij de Porsches, we hadden een top 10 notering kunnen hebben, ware het niet dat de verkoop van een hele bijzondere historische Porsche niet van een leien dakje verliep. De Type 64. En die Type 64 was best een dingetje dit veilingjaar, het hield de gemoederen dan ook wel even bezig. Spraakverwarring was de oorzaak en uiteindelijk vond er geen verkoop plaats. Voor het veilinghuis was het een hard gelag.

718 RS 60

Welke Porsche was dan de duurste? Die eer viel een 718 RS 60 ten deel. Deze ex-Werks Porsche ooit bemand door legendarische namen als Stirling Moss en Jo Bonnier racete op Le Mans, Sebring, de Nürburgring en bij de Targa Florio. RM Sotheby’s verkocht de auto voor 5,1 miljoen dollar bij de veiling op Monterey.

Miljoenen

De verkopen voldeden geregeld niet aan de verwachtingen, maar al met al zetten de veilinghuizen nog vele miljoenen om. Alleen al RM Sotheby’s spreekt van honderden miljoenen dollars aan verkopen dit jaar. Kenneth Ahn, President, RM Sotheby’s;

“Our mission is to be the trusted advisor, market maker, and financier of choice for car collectors globally, and we continued to execute on our mission in 2019 despite challenging conditions in the collector car market. In 2019, we worked with more than 8,000 clients on collector cars as their advisors, we successfully sold more than five thousand cars and memorabilia for nearly $500 million in transaction value through both auctions and private sales as market makers, and our loan book, now greater than $80 million, continues to grow at a rapid pace as we act as financiers for clients.

We also continued to push our global expansion, as we successfully entered new geographies for the first time, including Germany, Portugal, and Abu Dhabi. Lastly, we launched our digital auctions in 2019, hosting Online Only auctions with great success, and we plan to continue to grow our digital auctions in 2020. All these efforts have led to a significant growth in our new client base, with 48 percent of our bidders transacting with RM Sotheby’s for the first time. With the new client base, we also saw greater demand and enthusiasm for modern supercars and ‘youngtimer’ cars, as evidenced by the mix of top cars we sold this year. Our team at RM Sotheby’s is grateful for the continued support of our clients and our dedicated team members who have helped us achieve some significant milestones despite the challenging collector car market, and we look forward to 2020.”

En zo blikken ook Artcurial, Bonhams en Gooding & Company tevreden terug op 2019. Oprichter en president van Gooding & Company, David Gooding; “We are entering a time where the marketplace reflects the current value of cars, 2020 will bring in exciting and new challenges as we take our celebrated auctions across the Atlantic for the first time in company history. We can’t wait to ring in the New Year on a high note at our annual Scottsdale Auctions!”

2020

Tot zover het veilingnieuws voor dit jaar. Namens het hele team van Vierenzestig een fijne jaarwisseling en al het beste voor 2020! Wij houden jullie ook in het nieuwe jaar op de hoogte van al het nieuws rondom Porsche.