Op de koffie bij een waargemaakte jongensdroom

En een droom die altijd voortduurt, als ik Peter van den Berg mag geloven. Vandaag is 64 op de koffie bij Van den Berg Car Classic in Strijen. Het valt niet mee om hier op de koffie te gaan, niet dat je niet welkom bent, maar het is een vrij anoniem bedrijfspand waaraan je absoluut niet afziet dat binnen de mooiste pareltjes op het gebied van Porsche staan, dus rijd je er vrij makkelijk aan voorbij. Toch is dat anonieme bewust gedaan aldus Peter, trotse eigenaar van Van den Berg Car Classic. Laat die kostbare schatten maar binnen, niet iedereen hoeft dat te weten.







Zomaar wat pareltjes die (binnenkort) in de showroom staan

Als kleine jongen raakt Peter al helemaal verslingerd aan de Porsche 911. Nou is dat niets bijzonders, dat geldt voor heleboel van onze volgers. Dat hij alle informatie die maar te vinden is over de 911 verslindt, zal ook voor veel van jullie gelden. Dat al die kennis die hij zo in de loop der jaren heeft opgedaan hem heeft gebracht naar het punt waar hij nu is, een eigen onderneming waarin hij liefhebbers kan adviseren over en helpen aan hun favoriete 911-model, vind ik wel bijzonder. Ik zeg bewust niet “verkopen aan” maar “helpen aan”. Kom ik verderop op terug.

Peter voelt zich iedere dag als in een droom



Peter’s vader was aannemer in de stratenmakerij en Peter gaat hier aan de slag. Het geld dat hij verdient spaart hij op want zijn droom is een eigen 911. Zodra hij genoeg geld heeft gespaard en een geschikte 911 heeft gevonden, komt het toch niet tot aanschaf. Zijn vader is bang dat dit in de relatief kleine gemeenschap waar ze wonen, wel eens klanten zou kunnen gaan kosten. Naast gek van 911’s is Peter ook gek op surfen en tijdens het uitvoeren van die hobby krijgt hij een zwaar ongeval. Het letsel blijkt na revalidatie zodanig dat hij nooit meer het fysiek zware werk in de stratenmakerij kan uitvoeren. Peter gaat studeren bij de IVA en na het behalen van het diploma gaat hij werken bij een bedrijf in autobanden. In zijn vrije tijd koopt hij 911’s op die hij restaureert en te koop aanbiedt. De twintig jaar ervaring die hij inmiddels had met het restaureren van 911’s was een uitstekende basis voor het oprichten van Van den Berg Car Classics.

Als je met Peter in gesprek bent wordt je aangestoken door zijn enthousiasme. Hij koopt alleen die 911’s die hij zelf zou willen hebben. Het liefst in aparte kleuren of uitvoeringen en kan er eindeloos over praten. Wil je meer informatie over een bepaalde 911? Dan komen de foto’s en gedetailleerde informatie over de restauratie naar boven. Is de betreffende 911 nog niet onder handen genomen? Dan vertelt hij wat ze precies allemaal gaan doen. Hij wil alleen toprestauraties leveren. Peter verkoopt je geen auto. Hij maakt je dermate enthousiast met gedegen informatie. Niet zelden komt daar uiteraard wel een verkoop uit naar voren.

Naast gerestaureerde auto’s uit de showroom biedt Van den Berg Car Classic ook de mogelijkheid om voor jou op zoek te gaan naar dat ene bijzondere model om vervolgens samen een plan van aanpak op te stellen waarbij tijdspad en kostenplaatje duidelijk worden. Overigens hoeft niet iedere Porsche een deel- of gehele restauratie te ondergaan. Peter heeft altijd Porsches in zijn showroom staan die instapklaar zijn en passen binnen ieders budget. Het totale aanbod staat op de vernieuwde website.

Een waargemaakte jongensdroom. Zo ziet Peter het nog steeds en hij geniet iedere dag met volle teugen van zijn “werk”.

Bedankt voor de hartelijke ontvangst en de koffie Peter en veel succes!

Foto’s: P. van den Berg, Raymond Krooswijk, Robin Groenendijk

