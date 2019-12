Veilingnieuws; veilingen in Abu Dhabi en Londen moeizaam

Het veilingseizoen loopt zo’n beetje op zijn einde en de veilinghuizen zijn al druk doende om de catalogi voor de grote veilingen aan het begin van het nieuwe jaar te vullen. Maar her en der wordt er nog geveild door de grote veilinghuizen. We blikken terug op twee veilingen, een in het Midden-Oosten en een in Europa.

Abu Dhabi

RM Sotheby’s had voor het eerst een veiling in het Midden-Oosten, Abu Dhabi om precies te zijn, in het weekend van de laatste F1® grand prix van het seizoen. Het land van olie en rijkdom en dan ook nog een gelegenheid als de F1® te baat nemen. Kat in het bakkie zou je denken. Zo simpel bleek het niet te zijn. Zagen we bij enkele recente veilingen nog een groot deel aangeboden without reserve, dat was hier niet het geval. Maar er was een significante factor om rekening mee te houden, daar was in de catalogus niet voorbij te kijken, dat was de BTW. Sleep je vers aangeschafte supercar Europa in en Vadertje Staat staat met de hand open om nog een stevig bedrag aan de staatskas te doneren.

Pagani

Uiteindelijk werd er slechts iets meer dan 50 procent van het aanbod verkocht met een totale opbrengst van 31,3 miljoen dollar. Duurste auto werd een Pagani Zonda Aether uit 2017. De Pagani wisselde voor 6,8 miljoen dollar van eigenaar. Pagani’s doen het momenteel goed want veilinghuis Silverstone Auctions deed er een dag eerder een voor 6 miljoen dollar van de hand. 6,6 miljoen dollar was er voor de Ferrari F2002 waarmee Michael Schumacher zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 zeker stelde. De twee duurste Porsches waren een Singer 911 uit 1993, die voor 825 duizend dollar van eigenaar wisselde en een 964 Carrera RSR 3.8 die voor 782 duizend dollar verkocht werd.

De Porsches;



2011 Porsche 911 997 Speedster, est. $300,000 – 350,000 HB $260,000

2010 Porsche 911 997 Sport Classic, est. $450,000 – 600,000 HB $400,000

1993 Porsche 911 Reimagined by Singer, est. $800,000 – 1,000,000 $825,000

1993 Porsche 911 964 Carrera RSR 3.8, est. $700,000 – 850,000 $782,500

2015 Porsche 918 Spyder, est. $1,000,000 – 1,250,000 HB $875,000

1973 Porsche 911 Carrera RS 2.7 Touring, est. $750,000 – 850,000 HB $700,000

2019 Porsche 911 991 GT2 RS Clubsport, est. $450,000 – 650,000 HB $410,000



De overige auto’s;



2009 Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series, est. $200,000 – 250,000 $161,000

1973 Ferrari 365 GTB/4 Daytona Berlinetta, est. $500,000 – 700,000 $484,375

1979 Lamborghini Countach LP400 S Series I, est. $400,000 – 500,000 $305,000

2015 Ferrari 458 Speciale A, est. $450,000 – 550,000 $411,250

1965 Ferrari 275 GTS, est. $1,600,000 – 1,800,000 HB $1,500,000

2011 Aston Martin One-77, est. $1,500,000 – 2,000,000 $1,440,625

2010 Mercedes-Benz SLR Stirling Moss, est. $2,550,000 – 2,750,000 HB $2,150,000

1996 Zagato Raptor Concept, est. $1,000,000 – 1,400,000 $1,086,250

2005 Maserati MC12, est. $2,600,000 – 3,500,000 HB $2,400,000

2001 Lamborghini Diablo GT, est. $700,000 – 750,000 HB $650,000

2016 McLaren P1 GTR, est. $2,200,000 – 2,400,000 HB $2,050,000

2008 Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé, est. $300,000 – 350,000 $184,000

2002 Ferrari F2002, est. $5,500,000 – 7,500,000 $6,643,750

2019 McLaren Senna GTR, est. $1,500,000 – 1,750,000 HB $1,150,000

2001 Lamborghini Diablo VT 6.0 SE, est. $550,000 – 750,000 $525,000

1990 Ferrari F40, est. $1,500,000 – 1,750,000 HB $1,300,000

1993 Jaguar XJ220, est. $400,000 – 500,000 $478,750

2014 Koenigsegg Agera R, est. $2,000,000 – 2,500,000 $1,356,250

1956 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing, est. $1,400,000 – 1,800,000 $1,581,250

2017 Pagani Zonda Aether, est. $4,500,000 – 5,500,000 $6,812,500

1982 Ferrari 126 C2, est. $2,000,000 – 2,500,000 $2,143,750

2015 Jaguar C-X75 ‘Spectre’, est. $800,000 – 1,200,000 HB $750,000

1997 Ferrari F355 Berlinetta, est. $100,000 – 130,000 $115,000

2015 Ferrari FXX K, est. $4,000,000 – 4,500,000 $4,281,250

2017 Ferrari F12tdf, est. $750,000 – 850,000 HB $650,000

2017 Ford GT, est. $750,000 – 900,000 HB $710,000

2006 Lamborghini Concept S, est. $1,300,000 – 1,600,000 HB $1,100,000

1951 Chevrolet Coupe Custom, est. $100,000 – 200,000 $63,250

1999 Lamborghini Diablo VT Roadster, est. $200,000 – 250,000 $169,625

1992 Benetton B192, est. $825,000 – 1,100,000 HB $725,000

2012 Lexus LFA, est. $500,000 – 600,000 WR $428,125

2015 Mercedes-Benz G63 AMG 6×6, est. $800,000 – 1,000,000 $748,750

2001 BMW Z8, est. $200,000 – 250,000 WR $235,750



Bedragen zijn in US dollar en inclusief toeslagen. WR is without reserve en HB is hoogste bod, auto niet verkocht.

Londen

Veilinghuis Bonhams had 7 december in Londen de Bond Street Sale. Ook hier moet het wel tandenknarsen geweest zijn, want de verkopen gingen moeizaam en uiteindelijk werd een magere 29 procent van de catalogus verkocht. Een Aston Martin DB4 GT Lightweight, zonder bodemprijs, bracht het totaalresultaat nog op een niveau wat dichtbij dat van 2018 uitkwam. Deze Aston Martin werd voor bijna 2,4 miljoen pond verkocht en was de duurste auto. De totale opbrengst kwam op 4,4 miljoen pond uit.

Jay Kay

Bonhams had een kleine catalogus en daar zaten maar enkele Porsches tussen. Twee exemplaren daarvan zijn afkomstig uit de verzameling van Jay Kay. Maar beide auto’s konden weer terug op de trailer huiswaarts. Twee andere Porsches die de catalogus sierden werden eveneens niet verkocht.

De Porsches,

1973 Porsche 911 Carrera RS 2.7 Leichtbau, est. £750,000 – 850,000 HB £620,000

2004 Porsche Carrera GT, est. £650,000 – 750,000 HB £560,000

1960 Porsche 356 B 1600 Super Cabriolet, est. £110,000 – 130,000 HB £85,000

2015 Porsche 918 Spyder, est. £850,000 – 950,000 HB £800,000



De overige auto’s,



1965 Jaguar MK II 3.8 Saloon, est. £45,000 – 55,000 £51,750

1933 Rolls Royce 20/25 HP Foursome Drophead Coupe, est. £110,000 – 130,000 £83,500

1965 Aston Martin DB5, est. £470,000 – 550,000 HB £440,000

1929 Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport Sider, est. £800,000 – 1,200,000 HB £740,000

2001 Ferrari 550 Maranello, est. £90,000 – 120,000 £120,750

1994 Aston Martin Virage Volante, est. £225,000 – 275,000 £235,750

1974 Ferrari Dino 246 GTS, est. £380,000 – 460,000 HB £350,000

2009 Aston Martin DBS, est. £100,000 – 130,000 £112,700

1961 Aston Martin DB4GT lightweight, est. £2,000,000 – 3,000,000 £2,367,000

2001 Ferrari 550 Barchetta, est. £250,000 – 300,000 HB £210,000

1939 Frazier Nash BMW 328 Roadster, est. £650,000 – 850,000 HB £610,000

1966 Aston Martin DB6 Vantage, est. £260,000 – 310,000 HB £210,000

2016 Ferrari F12TdF, est. £670,000 – 740,000 £605,000

1976 Ferrari 512BB, est. £180,000 – 240,000 HB £150,000

1935 Auburn 851 SC Boattail Speedster, est. £650,000 – 750,000 HB £580,000

1959 FMR TG500 Kabrio, est. £120,000 – 160,000 HB £90,000

2001 Ferrari 550 GTZ Barchetta, est. £500,000 – 700,000 £575,000

2017 Ferrari F12 Berlinetta, est. £300,000 – 400,000 £339,250

1965 Mercedes-Benz 600 LWB Limo, est. £300,000 – 500,000 HB £270,000

2014 Mercedes-Benz G63 AMG Brabus, est. £100,000 – 130,000 £109,250

1991 Ferrari Testarossa, est. £75,000 – 100,000 HB £65,000

1953 Bentley R-Type Continental, est. £900,000 – 1,100,000 HB £840,000

1988 Aston Martin V8 Vantage, est. £300,000 – 340,000 £324,300

1989 Aston Martin Lagonda Series IV, est. £70,000 – 120,000 HB £60,000

1973 Citroën SM, est. £40,000 – 60,000 HB £35,000

2010 Mercedes-Benz SLS AMG, est. £150,000 – 200,000 £147,333

2016 Ferrari 459 Speciale, est. £240,000 – 280,000 HB £210,000

1933 Bentley 31/2 Litre Cabriolet, est. £130,000 – 160,000 HB £105,000

1964 Bentley S3, est. £110,000 – 120,000 HB £90,000

2016 Bugatii Veyron, est. £850,000 – 1,250,000 HB £790,000

2013 Alfa Romeo 8C Spider, est. £175,000 – 200,000 £197,800



Bedragen zijn inclusief toeslagen. WR is without reserve en HB is hoogste bod, auto niet verkocht.



Soms lijkt het alsof men het onderste uit de kan wil halen, zoals de Touring variant van de Carrera RS die bij een hoogste bod van 700 duizend dollar strandde. Andere verkopers leken water bij de wijn te doen, want enkele verkopen kwamen toch ruim onder estimate uit. Het belastingverhaal in Abu Dhabi hielp niet mee natuurlijk en het was nieuw terrein voor het Veilinghuis. In Londen zal ongetwijfeld de aanhoudende onzekerheid rond de Brexit van invloed geweest zijn net als de verkiezingen die op dat moment voor de deur stonden. Het is uitkijken naar volgend jaar, Arizona in januari en in februari staat Parijs op de kalender gevolgd door Amelia Island in maart.