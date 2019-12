Een Carrera GT zoals je hem heel zelden ziet

Ja, heel zelden ziet, want deze Porsche Carrera GT heeft inmiddels 67 duizend miles op de teller. En ja, dat is zeldzaam, want het gros van de exemplaren dat we voorbij zien komen heeft minder dan 3000 op de klok en dan laten we even in het midden of het om miles of kilometers gaat. Een van de leden van SCD, Supercar Driver, zelf Porsche fan, nam de auto mee voor een rit over natte en modderige wegen in het Britse Peak District. En laten we eerlijk zijn, dat geluid van de Porsche V10 nodigt toch uit om te rijden? Interesse? De auto staat te koop bij The Octane Collection.

Video: Supercar Driver