De eerste Nederlandse elektrische Porsche 912. Deel I

Woensdag 11 december en daar reden we dan, twee mannen in een Porsche 911 turbo op weg naar Schmidt in Oss. Alain Feld van Vierenzestig en ik.

Elektrische emotie

Schmidt in Oss, een van de bekendere specialisten in Porsche. Al 20 jaar lang een goed adres voor onderhoud en reparaties. Maar los van de dingen die meerdere specialisten doen onderscheiden ze zich ook in het creëren van maatwerk. Over het “Von Schmidt” merk hebben wij al vaker geschreven maar ze hebben nu iets nieuws!





Blitz! Elektrisch rijden is een onderdeel van de toekomst, dat is bij iedereen wel bekend. Maar elektrisch rijden gaat nagenoeg nooit gepaard met emotie. Dit komt natuurlijk doordat de moderne auto’s al minder emotie met zich meebrengen. Maar wat als je nu een auto waar heel veel emotie bij komt kijken ombouwt naar een elektrische auto. Dit is wat de mensen bij Schmidt in gedachten hadden aan het begin van dit project. Na het zien van meerdere projecten in Amerika wisten ze dat het mogelijk was en gingen ze opzoek naar een goede partner. Uiteindelijk vonden ze deze in EV europe. Na wat afspraken is daar het volgende project onstaan: Blitz! De elektrische tak van Schmidt. Porsche 912

Als basis wordt er een 912 gebruikt in plaats van een 911. In hun achterhoofd doen ze dit met de reden dat een 912 een goedkopere basis is. Maar de hoofdreden dat ze dit doen is dat er bij een 912 minder emotie betrokken is door de viercilinder dan bij de 911 met de zescilinder. Door de vervanging van de motor is het nu dus eigenlijk volledig gelijk aan een 911 maar dan met een elektrische motor.

Om gelijk even wat statistieken te noemen:

Porsche 912:

90 pk

122 nm

970 kg

Blitz 912:

138 pk

235 nm

1120 kg

Zoals je in een oogopslag kan zien is de Blitz een stuk sterker met slechts 150 kg extra gewicht. Zeker de bijna verdubbeling in newton meters voel je heel goed. Dat is ook het voordeel van elektrische auto’s (volledige koppel vanaf 0 toeren per minuut). Ook het “grootste” nadeel werkt enorm in het voordeel, die extra 150 kg. Die is op zo’n goede manier verdeeld, dat je ook al met gewoon rijden merkt, dat de gewichtsverdeling veel beter is.

Hoe rijdt dat dan?

Als groot liefhebber van verbrandingsmotoren en hun geluid was ik wel sceptisch of dit iets zou zijn. Maar na de proefrit was ik enorm verrast en zelfs een fan van elektrische voertuigen. Maar dan wel als het gemaakt wordt door liefhebbers zoals al het personeel bij Schmidt is. We stappen in en hebben gelijk het klassieke geluid van de deur dichtslaan, de eerste emotie die er voor mij is. Je stapt in een volledig klassiek interieur waarbij je alleen een extra telefoonhouder, usb aansluiting en een noodknop ziet. Dit is allemaal op de plek van bestaande knoppen geplaatst en in de stijl van de auto. Dus op dit moment heb ik nog niet het idee dat het een elektrische Porsche is. Verder is mij al verteld dat de originele versnellingsbak en aandrijfassen gebruikt zijn en je dus met een originele aandrijflijn te maken hebt. Het is en blijft dus een handgeschakelde 912 en daar kom je meteen achter als je gaat rijden.

Ik mocht de Porsche-pook gelijk in zijn achteruit zetten, maar eenmaal in zijn achteruit gebeurd er niks. In plaats van een lopende verbrandingsmotor ontkoppeld te houden en met de koppeling deze in te schakelen, werk je nu met een elektrische motor die nul toeren per minuut draait, oftewel je hoeft je koppeling niet te gebruiken, zolang de elektromotor geen toeren maakt.

Maakt het uit in welke versnelling de auto staat? Nee, het heeft alleen invloed op hoe snel je optrekt en je topsnelheid. Maar je zou ook prima heel de tijd in zijn vier kunnen rijden zonder te schakelen.

Als je dit aspect eenmaal doorhebt, dan “ontbreekt” er nog 1 ding en dat is het geluid van de verbrandingsmotor. Maar door het lichte gezoem van de elektrische motor en de andere geluiden die een 912 maakt kom je helemaal niks te kort! Mijn persoonlijke mening is eigenlijk dat een leuke oldtimer is verbeterd om zo in deze vaker te kunnen rijden en indien gewenst zelfs voor dagelijks gebruik.









Je merkt dat ze ook meer gewicht in de neus van de 912 hebben geplaatst en dat merk je gelijk met het sturen. Een oudere 911/912 heeft toch wel last van een wat zwaardere kont en lichtere neus en daar heb je nu helemaal geen last van. Ook niet op een natte ondergrond.

Het wekt eigenlijk best wel snel vertrouwen op en je durft er echt van te genieten tijdens het rijden.

We rijden het dorpje van Ravenstein binnen, er staan twee oudere heren te praten. Ze zien de klassieke Porsche al van een afstand aankomen en terwijl ze praten zie je ze kijken. Je ziet ze kijken maar ook gelijk denken van: “He? hier klopt iets niet!”. Verderop gaan we foto’s maken en zie je de mannen toch wel goedkeurend kijken naar de Porsche. Zij hebben ook door dat dit de toekomst is maar dan in een klassieke body.

Conclusie

Ik ben geen fan van elektrisch rijden met het aanbod van de huidige markt. Maar door dit soort projecten ga ik de kracht van elektrisch rijden echt goed in zien. Als je elektrische auto’s op deze manier kan aanbieden, dan kan je een hele mooie markt bedienen.

Je merkt ook dat Frank Schmidt dit niet heeft gebouwd om moraalridder te zijn. Dit is gemaakt door en voor een liefhebber die mee wil met zijn tijd. Het is een mooi stukje techniek dat oud en nieuw met elkaar combineert en daardoor blijft de emotie nog zeker betrokken.

De eerste elektrische Porsche op Nederlands kenteken is naar mijn mening de leukste en dat zal een Taycan of andere moderne Porsche niet kunnen vervangen. Petje af voor Schmidt in Oss!

Schrijver en foto’s Willem-Jam Smulder en Foto’s Frank Schmidt Oss