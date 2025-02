Jochen Breckner en Matthias Becker nieuwe managementteamleden Porsche!

Nieuwe bezems vegen schoon: Jochen Breckner en Matthias Becker nieuwe managementteamleden!

Het was een kwestie van tijd, want met een officiele aankondiging van eind januari dat Lutz Meschke en Detlev von Platen het management zouden gaan verlaten, was al meteen duidelijk dat dit daadwerkelijk stond te gebeuren. Er moest natuurlijk nog even onderhandeld worden over de afvloeiingsregeling, maar gezien de korte tijd tussen het eerste bericht en de definitieve bekendmaking van de twee opvolgers, bleek dat slechts een hamerstukje. Porsche AG maakt nu bekend dat de geplande wijziging in de Raad van Bestuur op woensdag 26 februari 2025 van kracht wordt. Jochen Breckner (47) krijgt de verantwoordelijkheid over Financiën en IT, terwijl Matthias Becker (54) verantwoordelijk wordt voor Verkoop en Marketing. Zij volgen Lutz Meschke (58) en Detlev von Platen (61) op, die het bedrijf ‘in onderling overleg’ definitief verlaten. Breckner leidde eerder het Algemeen Secretariaat en de Corporate Development van Porsche. Becker was recentelijk Hoofd van de Overseas and Emerging Markets-regio bij Porsche AG en heeft deze succesvol ontwikkeld tot één van de sterke verkooppijlers van Porsche.

Jochen Breckner (links) en Matthias Becker (rechts)

“Met de benoeming van Jochen Breckner en Matthias Becker zijn we erg blij dat we twee uitstekende opvolgers binnen de gelederen van Porsche hebben gevonden. Samen met hen zullen we het unieke succesverhaal van ons bedrijf blijven schrijven”, aldus Dr. Wolfgang Porsche, voorzitter van de raad van commissarissen. “We willen Lutz Meschke bedanken voor zijn grote inzet en zijn jarenlange succesvolle werk voor Porsche AG. Hij heeft met een hoge mate van inzet en strategisch vooruitziende blik de positieve ontwikkeling van dit bedrijf beslissend vormgegeven en de beursgang resoluut aangestuurd.

Namens de raad van commissarissen wil ik ook Detlev von Platen bedanken. Zijn jarenlange sterke inzet heeft Porsche gevormd. Zijn inzet voor de ontwikkeling van wereldwijde markten is bijzonder opmerkelijk”, aldus Dr. Wolfgang Porsche.

Een keurige formulering waarbij de redenen van het voortijdige vertrek, niet genoemd worden. Nee, je moet in dit soort situaties onmiddellijk ‘schakelen’ en vooruit kijken. Niet achteruit. Toch was er voor Porsche blijkbaar genoeg reden om de arbeidsrelatie te beëindigen.

Lutz Meschke verlaat Porsche na een dienstverband van 24 jaar. Hij stapte in 2001 over van Hugo Boss naar Porsche AG, waar hij aanvankelijk verantwoordelijk was voor de boekhouding en later voor de controlling. In 2009 werd Meschke benoemd tot bestuurslid voor Financiën en IT en vanaf 2015 was hij ook vicevoorzitter van de raad van bestuur. Tijdens Meschke’s werkzame periode zag hij talrijke mijlpalen in de ontwikkeling van het bedrijf. De beursgang van Porsche AG in 2022 is van historisch belang voor de onderneming. Meschke was sinds juli 2020 ook lid van de raad van bestuur van Porsche Automobil Holding SE. Een mooie carriere! Maar vorig voorjaar kwam Meschke ineens negatief in het nieuws omdat een in 2014 door hem gebouwd chalet in Going bij Kitzbühel (Tirol) een vrije-tijdswoonruimte bleek te zijn, wat volgens de Oostenrijkse wetgeving niet is toegestaan. Hij overtrad de wet dus. En Meschke laat momenteel bovendien nog een huis bouwen in het mondaine Kitzbühel. Op zich niets bijzonders, maar het is wèl toevallig dat de stad Kitzbühel vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst met Porsche sloot voor een bedrag van rond de 200.000 euro op jaarbasis. Kennelijk allemaal niet in de haak, dus: wegwezen!

Het vertrek van Detlev Von Platen is een heel ander verhaal. Von Platen deed het goed bij Porsche en bracht het tot bestuurslid van de onderneming. Vierenzestig.nl schreef op vrijdag 21 februari dat zijn vertrek te maken zou kunnen hebben met de stagnerende afzet van elektrisch aangedreven Porsches.

Een beetje zure zaak voor hem, want dat de automobilist steeds minder interesse heeft om een EV aan te schaffen, is natuurlijk niet direct zijn schuld. Maar helaas, als lid van de raad van bestuur voor verkoop is hij wèl eindverantwoordelijk. Daarbij moet echter wel een kanttekening worden geplaatst. Von Platen was eindverantwoordelijk voor de markt in China. Daar vond vorig jaar een verkoopdaling plaats van 28 procent! Er werden uiteindelijk ‘slechts’ 56.887 eenheden verkocht. Deze daling zorgde ervoor dat de winsten in de andere markten van Porsche, teniet werden gedaan. Bovendien zijn de problemen in China een hardnekkig probleem geworden, als je bedenkt dat 2024 het derde jaar op rij was van dalende verkopen. Bovendien was Porsche’s daling groter dan die van concurrenten zoals Toyota en Volkswagen. Kortom: een verkoopdaling voor het derde achtereenvolgende jaar en je doet het ook nog slechter dan je concurrenten. Dat is natuurlijk wèl voldoende reden om in te grijpen, ondanks een goede CV!

Detlev von Platen trad in 1997 in dienst bij Porsche AG. Hij begon zijn carrière bij het bedrijf als CEO van Porsche Frankrijk voordat hij in 2008 werd benoemd tot president en CEO van Porsche Cars Noord-Amerika en later in 2015 lid werd van de raad van bestuur voor verkoop en marketing. Von Platen gaf actief vorm aan de transformatie van de verkoop van Porsche. De uitbreiding van het bedrijf in Amerika, met het hoofdkantoor van Porsche in Atlanta, en de marktintroductie van de volledig elektrische Taycan en Macan behoren tot de bijzondere prestaties. Hij heeft ook erkenning gekregen voor zijn nauwe en vertrouwde samenwerking met het wereldwijde dealernetwerk. Hoewel het in China niet meer zo lekker liep tussen de dealers en het hoofdbedrijf.

Genoeg over de vertrokken personen, wie zijn de nieuwe bewindvoerders? De nieuwe leden van de Raad van Bestuur van Porsche AG zijn al jaren verbonden aan de sportwagenfabrikant uit Zuffenhausen: Jochen Breckner werkt sinds 2000 bij Porsche – eerst als stagiair en diplomastudent, later als promovendus. De in Stuttgart geboren doctor in de bedrijfskunde werd in 2008 assistent van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Van 2010 tot 2012 was hij hoofd Controlling voor Sales, Marketing en Financial Services. Vanaf 2012 rapporteerde hij rechtstreeks aan de Raad van Bestuur als hoofd Product Controlling en later als hoofd Controlling. Sinds september 2018 is Breckner hoofd van het Algemeen Secretariaat en Corporate Development bij Porsche. In deze rol was de bewezen expert op het gebied van financiën en strategie verantwoordelijk voor verschillende breed gedragen projecten. Zo leidde hij onder meer het management van de beursgang van Porsche en het lange termijn-efficiëntieprogramma waarmee het bedrijf systematisch zijn financiële veerkracht optimaliseert. Breckner’s opvolger in die rol wordt Christian Pantel, die in zijn huidige rol bij Porsche verantwoordelijk is voor een modelserie.

De tweede nieuweling is Matthias Becker. Hij werkt sinds 2015 voor Porsche AG. Als hoofd van de regio ‘Overseas and Emerging Markets’ heeft hij verkoopregio’s zoals Zuidoost-Azië, Australië, het Midden-Oosten, Afrika en Midden- en Zuid-Amerika – in totaal meer dan 70 markten – ontwikkeld tot een centrale pijler van het Porsche-verkoopnetwerk. Eerder bekleedde Becker verschillende managementposities binnen de Volkswagen Group. Hij bewees zichzelf ook bij Audi in verschillende leidende verkoopfuncties in Europa en China, bij de dochteronderneming van de groep Škoda en in de marketing van Volkswagen in Duitsland. Een diverse staat van dienst!

“Met Jochen Breckner en Matthias Becker krijgt het directieteam er twee ervaren professionals bij die al jarenlang bij Porsche werken en een schat aan ervaring met zich meebrengen – Jochen Breckner uit zijn verschillende functies bij Porsche en Matthias Becker uit zijn functies bij Porsche, Audi, Škoda en Volkswagen. Beide collega’s hebben de kwaliteit om ons bedrijf vanaf dag één toekomstgericht te ontwikkelen. Wij profiteren hierbij van een gestructureerde opvolgingsplanning en een langetermijnontwikkeling van het personeel”, aldus Oliver Blume, voorzitter van de directie van Porsche AG. “Nieuwe bezems vegen schoon”, met Amerika en China als grote uitdagingen is er op korte termijn genoeg te doen!