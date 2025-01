Nederlandse Porsche-successen in Michelin 24H Dubai

Weliswaar grepen de Porsche-teams naast de algehele overwinning in de Michelin 24H Dubai, maar met twee 911’s op het podium en vijf Porsches in de top tien was de etmaalrace van de Nederlandse organisatie Creventic in de Verenigde Arabische Emiraten vanuit Porsche-perspectief toch zeer geslaagd te noemen. Bovendien waren er meerdere Nederlandse Porsche-successen, waaronder twee klasse-overwinningen.

Pole-position voor het Porsche-team Pure Rxcing

Dat de Porsches het goed deden op het 5,39 kilometer lange Dubai Autodrome bleek al tijdens de kwalificatietraining op vrijdag, waarin de Porsche van het Litouwse team Pure Rxcing met rijders Alex Malykhin, Thomas Preining en Harry King met een gecombineerd gemiddelde van 1:58,353 minuten de pole-position voor zich opeiste. Daarmee stond er voor het eerst sinds 2017 en voor de zevende keer in de inmiddels 20 edities van het evenement een 911 op de beste startplaats. De Porsche van het Italiaanse team Dinamic GT behaalde met Loek Hartog, Klaus Bachler en Thomas Kiefer als rijders in de kwalificatie de derde startplaats, terwijl ook de nummer 91-Porsche van Herberth Motorsport met onder anderen Kay van Berlo als een van de coureurs als zesde algemeen en als derde in de GT3-Pro-Am-klasse een prima uitgangspositie had.

Red Camel: Snelste tijd, maar geen pole-position voor de Red Camel-Jordans.nl-Porsche in de Cup-klasse

In de 992-Cup-klasse was de snelste tijd voor de Porsche van het Nederlandse team Red Camel-Jordans.nl met broers Rik en Luc Breukers en de Zwitser Fabian Danz, maar net als de als tweede geklasseerde Porsche met startnummer 888 van het Franse team SebLajoux Racing werd de auto twee plaatsen teruggezet omdat bij de keuring na de kwalificatie bleek dat de brandblusser niet geactiveerd was, zoals het reglement voorschrijft. Daarmee was de pole-position voor de andere SebLajoux Racing-Porsche met het nummer 992.

De gebruikelijke drukte op de grid voorafgaand aan de start van de races

Voorafgaand aan de race werd de ‘balance of performance’ enigszins aangepast in het nadeel van de teams met de Porsche 911 GT3 R, want het minimumgewicht van de auto werd met 20 kilogram verhoogd. Niettemin bleken de Porsches in de race goed voorin te kunnen meestrijden, met name de auto’s van Pure Rxcing en Dinamic GT reden vrijwel constant in de kopgroep en voerden ook lange tijd het veld aan. In de loop van de nacht verloor de Pure Rxcing-Porsche wat tijd door een lekke linker voorband, wat het team uiteindelijk de overwinning kostte. Die ging naar de BMW M4 Evo van het Belgische team WRT, ditmaal onder de vlag van Al Manar Racing uit Oman. Coureurs Darren Leung, Al Faisal Al Zubair, Ben Tuck, Dan Harper en Max Hesse legden in totaal 589 ronden af. Het was de vijfde overwinning voor BMW in de 24 Uur van Dubai en de vierde zege voor het Belgische team WRT, dat in de afgelopen vier edities drie keer won.

De Dinamic-Porsche eindigde als derde, waarmee Loek Hartog de best geklasseerde Nederlander in de race was

Op en ronde eindigde de Pure Rxcing-Porsche met Alex Malykhin, Alexey Nesov, Thomas Preining en Harry King als tweede. In de slotfase was het nog spannend omdat Preining flink tempo moest terugnemen om niet zonder brandstof te komen staan, maar uiteindelijk wist hij toch nipt de tweede plaats veilig te stellen, op 10 seconden voor de Dinamic-Porsche van Loek Hartog, Klaus Bachler, Stanislav Minsky, Anders Fjordbach en Thomas Kiefer. Hartog was met de derde plaats de best geklasseerde Nederlander in de race.

Kay van Berlo won met zijn teamgenoten in de nummer 91-Herberth-Porsche de Pro-Am-klasse

Klassesucces was er voor Kay van Berlo, die met zijn teamgenoten in de nummer 91-Herberth-Porsche, de broers Alfred en Robert Renauer, Ralf Bohn en de jonge Amerikaan Jake Pedersen als zevende in het algemeen klassement de GT3-Pro-Am-klasse won. Voor Pedersen, die Van Berlo als mentor heeft en ook in de Noord-Amerikaanse racerij het komende seizoen samen met onze landgenoot in actie komt, was het een mooie bekroning van zijn eerste 24-uursrace. De andere Herberth-Porsche, die met coureurs Antares Au, Kevin Tse, Jonathan Hui en Frank Yu, allen uit Hongkong, in de Am-klasse uitkwam, werd zesde algemeen en tweede in de klasse. De Porsche van Manamauri Energy by Ebimotors, waar de Zwitser Patric Niederhauser te elfder ure aan de bezetting werd toegevoegd, eindigde als negende en completeerde het Porsche-vijftal in de top tien van het algemeen klassement.

Drie Nederlandse teams op het podium in de 992-Cup-klasse

In de 992-Cup-klasse eindigden drie Nederlandse teams op de eerste drie plaatsen. De overwinning was voor Red Camel-Jordans.nl met vader Ivo en zoons Rik en Luc Breukers plus de Zwitser Fabian Danz. Zoals zo vaak in de Porsche-Cup-klasse bleef de strijd tot het einde toe spannend, want de als tweede geklasseerde Tierra Outdoor by HWM-Porsche eindigde na 24 uur racen in dezelfde ronde. De overwinning voor Red Camel-Jordans.nl in de belangrijkste race van het jaar in de 24H Series is voor het team uit het Noord-Limburgse Lomm een fraaie genoegdoening na alle technische ellende van vorig jaar.

Keurige tweede plaats in de 992-Cup-klasse voor Tierra Outdoor by HWM

Ook voor Tierra Outdoor by HWM was de tweede plaats van Ralph Poppelaars, broers Huub en Lucas van Eijndhoven en Jop Rappange een fraai succes en opnieuw een goed resultaat na het sterke optreden bij de Michelin 992 Endurance Cup op Spa-Francorchamps in september vorig jaar. Daarbij regelde Hans Weijs, wiens team de inzet van de auto verzorgde, de zaken van afstand, want zelf is hij op dit moment elders op het Arabisch schiereiland bij de Dakar Rally.

De deelname van de Indiase acteur Ajith Kumar trok heel wat belangstelling

Het team dat als derde in de 992-Cup-klasse eindigde, Ajiith Kumar Racing by BKR, reed weliswaar onder Indiase vlag, maar met Bas Koeten Racing uit Westwoud nam een Nederlandse renstal het operationele en strategische gedeelte voor zijn rekening. Aks coureurs stonden officieel Ajith Kumar, de Belgen Fabian Duffieux en Mathieu Détry en de Australiër Cam McLeod op de auto ingeschreven, maar Kumar kwam alleen tijdens de training in actie en concentreerde zich tijdens de race op zijn deelname met de Porsche Cayman van het Oostenrijkse Razoon-More than Racing in de GT4-klasse. De deelname van Ajith Kumar, een Indiase filmacteur die in de miljardenstaat een ongekende populariteit geniet, leidde ook tot bizarre taferelen rondom de race. Vinden normaal gesproken een paar duizend bezoekers de weg naar Dubai Autodrome, nu waren er alleen al duizenden Indiase bezoekers (waarvan er in de Emiraten heel wat zijn) die alleen maar voor Kumar kwamen. Ook de chat bij de livestream van de race werd voor 90 procent gedomineerd door Indiase reacties en commentaren. Een bijzonder fenomeen. Komend weekeinde staat alweer de volgende race van Creventic in het Midden-Oosten op het programma, de Michelin 6H Abu Dhabi, die samen met de etmaalrace in Dubai ook de 24H Series Middle East Trophy vormt.

Foto’s: Creventic/Nico Mombaerts