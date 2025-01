Reïncarnatie van het Brusselse Autosalon.  Porsche onder vlag van D’Ieteren Group goed vertegenwoordigd

Terwijl de RAI en zelfs het toonaangevende Autosalon inmiddels hun laatste adem uitgeblazen hebben leek het Brusselse Autosalon na de laatste editie in 2023 eenzelfde lot beschoren. Vorig jaar nam 402 events uit het Brabantse Hoeven deze data met een ander succesvol initiatief over. Achter de schermen werd er duidelijk onder invloed van D’Ieteren hard gewerkt om de traditie te continueren. Afgelopen vrijdag werd het Autosalon officieel geopend.

De expositie in de Brussels Heysel paleizen valt nog tot 19 januari a.s. te bezichtigen. Een flink pak sneeuw onder de bollen van Atomium deed herinneringen aan de glorietijden van het Autosalon oproepen toen de sport bij de importeurs nog hoog in het vaandel stond. Helaas zijn die tijden veranderd. Grote spelers zoals Stellantis, Mercedes. Renault, de V.A.G. Groep zegden allen hun steun toe. Wij ontwaarden zelfs media vertegenwoordigers uit Japan, China, Tsjechië en de VS. Wat natuurlijk een goed teken is om de traditie van deze consumentenbeurzen in Europa, ondanks een veranderende markt, zeker te continueren. Wij maakten even een kleine fotografische rondgang op de stand van Porsche D’Ieteren.

Foto’s Willem J. Staal