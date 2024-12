Een Porsche Macan en een schilderij in een schilderij

Vorige week schreven we dat de winnaar van de droomruil was gekozen. De gelukkige winnaar had een mooi schilderij van Leo Gestel als object aangeboden dat met ingang van gisteren door Catawiki wordt geveild. De opbrengst hiervan gaat volledig naar het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

De eigenaar had het schilderij al heel lang in het bezit. Vandaar dat Pon het leuke idee had om dit schilderij, samen met de nieuwe Macan, in een nieuw schilderij te verwerken en dit tijdens de aflevering van de nieuwe Macan te overhandigen. Als je zoiets wilt laten maken kom je al snel bij Tanja Stadnic terecht. Haar Porsche Acrylic Art schilderijen zijn wereldwijd bekend.

Hoewel de deadline best wel dichtbij was heeft Tanja dit project aangepakt en ging zij er snel mee aan de slag. Best wel een bijzonder project. Een oud schilderij verwerken in een beeld, samen met een moderne auto.

Het resultaat mag er wezen mensen. Ik vind het zeer geslaagd. Trots poseert Tanja bij het mooie kunstwerk. En terecht!

Foto’s: Tanja Statnic