De droomruil: de winnaar van een gloednieuwe Macan is gekozen

In september informeerden wij u over een schitterende actie van Porsche, de droomruil. Een gloednieuwe, volledig elektrische Porsche Macan in ruil voor het meest bijzondere object van Nederland. En dat object is een schilderij van de Nederlandse schilder Leo Gestel (1881-1941) geworden.

Dame met bontstola

Dit bijzondere schilderij maakte Leo Gestel in 1904. Met zijn formaat van 120 x 69 cm mag men gerust spreken van een uniek en bijzonder werk. Ander werk van deze schilder was aanmerkelijk kleiner. Op het werk ziet u een dame die poseert op de pont over het IJ in Amsterdam. Het spel van het licht en de schaduw op haar blauwe jas, en de schittering op het water van het IJ maakt het fantastisch.

Jarenlang in het bezit

De winnaar heeft het schilderij jarenlang in bezit gehad en was er ook erg aan gehecht. De mogelijkheid om het te ruilen voor een gloednieuwe Porsche Macan trok hem echter over de streep. ‘Ik houd van dit werk. Het is een groot en indringend portret. Op de achtergrond zie je de skyline van Amsterdam anno 1904, dat is al 120 jaar geleden. Super gaaf, details als de schittering in het water, de golfslag en haar blik maken het bijzonder. Het heeft op meerdere plekken in huis gehangen, gelukkig is een Porsche ook een rijdend kunstwerk. De sensatie zal alleen maar groter worden als ik er de openbare weg mee op ga!’, aldus de blije winnaar die zich nu de eigenaar mag noemen van een Vulkaan grijze Porsche Macan 4.

Gekozen goede doel

Catawiki start de veiling van dit bijzondere schilderij op vrijdag 13 december en de veiling sluit op 22 december. Zoals de bezitter heeft gekozen wordt de opbrengst geschonken aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

Wij wensen de winnaar heel veel plezier en veilige kilometers toe in zijn nieuwe Porsche Macan en hopen dat het Prinses Máxima Centrum een mooi bedrag tegemoet mag zien!

Foto’s en bron: Pon Porsche