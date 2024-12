Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport krijgt een vervolg: 5 en 6 september 2025, Circuit de Spa-Francorchamps

Na het succes van de première dit jaar vindt op 5 en 6 september 2025 de tweede editie van de Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport plaats, opnieuw op het prachtige Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen. Dat maakten promotor Creventic en Porsche Motorsport samen bekend. De eerste lange-afstandsrace exclusief voor Porsche 911 GT3 Cup-auto’s van de huidige modelgeneratie 992 was al een feest voor Porsche- en autosportliefhebbers, de editie van volgend jaar belooft een nog groter succes te worden.

Anders dan dit jaar valt de Michelin 992 Endurance Cup volgend jaar niet samen met een ronde van de Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland, de belangrijkste nationale merkencup van Porsche in Europa. Daarmee kunnen meer teams en rijders uit deze klasse ook in de Ardennen van de partij zijn. Anderzijds vindt in 2025 tijdens hetzelfde weekeinde nu wel de finale van de Porsche Mobil 1 Supercup in Monza plaats, net als de Zandvoortse ronde een week later dan dit jaar. Kalenderplanning en samenvallende evenementen blijft een lastig en onontkoombaar fenomeen in de internationale autosport…

Net als bij de première wordt er ook volgend jaar twaalf uur lang zonder onderbreking geracet, op zaterdag 6 september. Daags ervoor, op vrijdag, staan de vrije training en de kwalificatie op het programma.

Afgaande op de enthousiaste reacties na de eerste Michelin 992 Endurance Cup mag zeker worden verwacht dat het deelnemersveld voor 2025 nog wat groter wordt. “De 12-uursrace dit jaar was al bijzonder evenement voor de Porsche 911 GT3 Cup en liet zien dat het close-racen, waar de Porsche-sprintraces om bekend staan, ook naadloos kan worden vertaald naar lange-afstandsracen”, zegt David Vink, seriemanager van organisator Creventic in het Noord-Limburgse Gennep. “Met het aanhoudend vertrouwen van Porsche Motorsport en Michelin kan de 992 Endurance Cup in de komende jaren uitgroeien tot een mijlpaal voor Porsche-klanten.”

Ook bij Porsche wordt er positief naar het Nederlandse initiatief gekeken. Oliver Köppen, manager merkencups en GT-sport bij Porsche, zegt: “Na de zeer positieve reacties die we kregen van klanten die aan de eerste editie van deze race hebben deelgenomen, zijn we blij, dit project voort te zetten en met Creventic aan een nog betere ervaring voor klanten in 2025 te werken. We hopen dat dit speciale evenement zich tot een vast element op de jaarlijkse kalenders van onze klanten ontwikkelt.”

Naast de competitie op de baan komt er op de zaterdag ook weer een ‘Cars & Coffee’-evenement, verzorgd door de Porsche Club Francorchamps in samenwerking met de onafhankelijke gespecialiseerde Porsche-website Vierenzestig.nl. Dit evenement trok dit jaar zo’n 400 Porsches met hun eigenaren naar het circuit, wat in de paddock voor een geweldige aanblik zorgde. Diverse exposanten en aanbieders van Porsche-gerelateerde producten waren aanwezig.