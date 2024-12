Het nieuws van de Night of Champions van Porsche Motorsport

In het Casino, het restaurant van het Porsche-test- en ontwikkelingscentrum in Weissach, vond als altijd de Night of Champions als eindejaarsfeest van Porsche Motorsport plaats. Bij die gelegenheid warden de succesvolste Porsche-rijders van het afgelopen seizoen geëerd en werden de plannen voor het komende autosportjaar uit de doeken gedaan. Een uitgebreidere reportage volgt in de loop van de week, nu alvast het belangrijkste nieuws vanuit Weissach, waar Vierenzestig aanwezig was.

Oliver Blume, voorzitter van de raad van bestuur van het Volkswagen-concern en de hoogste baas van Porsche, opende de avond en heette de circa 400 aanwezigen van over de hele wereld welkom. Hij ging in op de behaalde successen in het afgelopen seizoen, waaronder de wereldtitels voor de rijders in de Formule E en het WEC, de reeks kampioenstitels in de Noord-Amerikaanse IMSA-serie en de succesvolle activiteiten van Porsche in de diverse merkencups en GT-klassen.

Bestuursvoorzitter Oliver Blume gaf een duidelijk pleidooi voor de autosport af

Daarbij gaf Blume, in deze economisch zware tijden niet onbelangrijk, een duidelijk pleidooi voor de autosport af. “Autosport is voor ons geen doel op zich, maar van oudsher een vast onderdeel van ons DNA. Porsche zonder autosport, dat werkt gewoon niet”, stelde hij. “Onze raceauto’s vertegenwoordigen ons merk. Ze zijn op de circuits over de hele wereld als ambassadeurs voor ons onderweg, en het zijn rollende laboratoria voor innovatie. Wat we op het circuit met succes hebben getest, vloeit op veelvuldige wijze voort in de ontwikkeling voor de serieproductie. Dat maakt onze productie-sportwagens zo uniek en bij de klanten zo begeerd.”

Dat Porsche ook voor 2025 in de autosport weer ambitieuze doelstellingen heeft, wekt natuurlijk geen verbazing. Bij alle euforie over de dit jaar behaalde successen maakte sportdirecteur Thomas Laudenbach er ook geen geheim van dat de 20e overwinning in Le Mans het grote doel blijft en dat ook de titels die dit jaar werden gemist, de merkentitels in de Formule E en het FIA WEC, met extra nadruk zullen worden nagestreefd. De 963, het prototype van Porsche, wordt daarvoor op een aantal punten nog verder verbeterd.

Terugblik op de behaalde WEC-successen: vlnr sportdirecteur Thomas Laudenbach, bestuurslid voor onderzoek en ontwikkeling Michael Steiner, presentatrice Lisa Ramuschkat, wereldkampioen Kévin Estre en, met microfoon, Le Mans-klassewinnaar Morris Schuring

Qua rijdersbezetting voor de prototypes was al bekend dat André Lotterer vertrekt, hij werd afgelopen woensdag officieel gepresenteerd als rijder voor Genesis. Ook Fred Makowiecki, die bij Alpine onderdak vond, verlaat het Porsche-WEC-kader. Van het WK-winnende trio in de Porsche met het startnummer 6 blijven voor volgend jaar Kévin Estre en Laurens Vanthoor over, Julien Andlauer werd gepromoveerd naar volwaardig fabrieksrijder en rijdt de nummer 5-Porsche, samen met Michael Christensen. Als ondersteuning voor sommige races, waaronder de 24 Uur van Le Mans, zullen in de nummer 6 Matt Campbell en in de nummer 5 Mathieu Jaminet in actie komen. Over een mogelijke derde fabrieks-Porsche in Le Mans wordt binnen afzienbare tijd een besluit genomen. In de IMSA-serie rijden Campbell en Jaminet samen in de nummer 6-Porsche, Felipe Nasr en Nick Tandy rijden met de nummer 7, met Kévin Estre en Laurens Vanthoor als versterking voor de langere races als Daytona en Sebring.

Als klantenteam komt Proton Competition opnieuw met een 963 in het FIA WEC in actie, als rijder staat Neel Jani al vast. In de IMSA-serie zet JDC Miller Motorsports zijn deelname als klantenteam voort, naar we vermoeden wederom met Tijmen van der Helm. Over de Amerikaanse deelname van Proton, waar Bent Viscaal dit jaar een aantal races reed, werd nog geen mededeling gedaan. In de GTD-Pro-klasse van IMSA zet kampioensteam AO Racing opnieuw de populaire ‘Rexy’-911 in voor titelverdediger Laurin Heinrich, die de Oostenrijker Klaus Bachler als nieuwe teamgenoot krijgt. De Belg Alessio Picariello ondersteunt het duo bij de lange races in Daytona en Sebring. In de GTD-klasse rijdt onder meer het team Iron Dames. Het damesteam komt ook in actie met een 911 van Manthey in de GT3-klasse van het WEC. De andere auto van Manthey heeft onder andere Richard Lietz als coureur.

De Zwitser Ricardo Feller, hier bij de 917-10 van zijn landgenoot Herbert Müller, is nieuw in het Porsche-fabriekskader voor de DTM

In de DTM wil Manthey de deelname voortzetten, er werden nog geen concrete mededelingen over rijders gedaan, al wijst veel op het aanblijven van Thomas Preining en Ayhancan Güven. Met het Duitse Allied Racing, tot dusver vooral succesvol in de Porsche-merkencups, komt er een nieuw Porsche-team in de DTM bij. De renstal van Jan Kasperlyk krijgt de Deense vroegere Porsche-Junior Bastian Buus en de Zwitser Ricardo Feller als rijders. Feller is nieuw in het Porsche-rijderskader, nadat hij de afgelopen jaren met succes in de DTM uitkwam voor het Audi-team Abt Sportsline.

Een uniek feit: drie Nederlandse Porsche Cup-kampioenen, vlnr Dirk Schouten (Carrera Cup Benelux), Loek Hartog (Carrera Cup North America) en Larry ten Voorde (Sixt Carrera Cup Deutschland en Porsche Mobil 1 Supercup)

De 19-jarige Duitser Theo Oeverhaus uit Osnabrück is de nieuwe Porsche-juniorrijder voor het komende seizoen. Hij kwam als winnaar van een selectie met nog acht andere talenten uit de bus, onder wie de beide Nederlanders Loek Hartog en Dirk Schouten. De twee laatstgenoemden waren ook op het feest van Porsche Motorsport aanwezig en werden in de schijnwerpers gezet voor het winnen van de titels in respectievelijk de Porsche Carrera Cup North America en de Porsche Carrera Cup Benelux. Ook Larry ten Voorde, die dit jaar zijn vierde titel in de Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland won en voor de derde keer kampioen werd in de Porsche Mobil 1 Supercup, mocht uiteraard het podium op.

De hoofdprijs in de Porsche Cup, het sinds 1970 bestaande klassement voor privérijders met Porsches in autosportcompetities over de hele wereld, ging naar de Duitser Joel Sturm, die samen met Alex Malykhin en Klaus Bachler de titel won in de GT3-klasse van het FIA WEC. Ferdi Porsche, de kleinzoon van Ferry Porsche, die ooit de Porsche Cup in het leven riep, reikte voor het eerst de prijs uit, al was winnaar Sturm niet ter plekke, omdat hij dit weekeinde racet in de Asian Le Mans Series op het circuit van Sepang.

