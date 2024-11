Porsche en koffie bij Porsche Centrum Brabant zeer geslaagd

Zaterdag 2 november waren we te gast bij Porsche Centrum Brabant. Zij reageerden direct positief toen we de vraag stelden of de “64 Porsche Portal Porsche en Koffie” dit keer in hun schitterende nieuwe pand kon plaatsvinden. Terecht zijn zij enorm trots op het nieuwe pand. Naast dat het er allemaal heel mooi uitziet, voldoet het ook aan de laatste eisen en wensen. (Vind je het interessant om hierover meer informatie te hebben? Vierenzestig bezocht PCB al eerder en schreef een artikel.) Dat mogen mensen best zien. Zij gingen dan ook direct aan de slag om dit mogelijk te maken. Daarbij zit het ontvangen van mensen in hun bloed. “Gastvrij” is het woord dat je vaak hoort als het over PCB gaat.

Iets voor tien uur druppelden de eerste gasten die zich hadden ingeschreven via de Porsche 24 app binnen, om zich na een kop koffie te vergapen aan al het moois dat er binnen staat. Tja. Wat moet ik hierover zeggen? Nieuw, pre-owned, klassiek. Het schijnt je allemaal tegemoet en staat daar even een partij mooi te wezen mensen.

Na een tijdje werd iedereen verzocht zich te verzamelen zodat DGA Luc Vanderfeesten de gasten van harte welkom kon heten. Voor klanten van Porsche Centrum Eindhoven en Maastricht is Luc zeker geen onbekende. Hij werkt hier al vele jaren en heeft diverse posities binnen “Porsche Zuid” doorlopen. De laatste jaren dus als DGA. Hij is erg trots op het nieuwe pand. Het heeft hoofdbrekens, tijd en geld gekost. Maar op de oude locatie konden ze niet altijd het hoge service niveau geven waar zij voor staan. De nieuwbouw was broodnodig en het resultaat is gewoonweg fantastisch. Luc geeft aan dat hij ook heel trots is op zijn medewerkers, die de verhuizing in een paar dagen voor elkaar hebben gekregen en op het feit dat iedereen de handen uit de mouwen heeft gestoken om deze gigantische klus voor elkaar te krijgen. Het mooie is dat Directeur Robert van Barneveld bij de rondleiding die vierenzestig eerder kreeg, soortgelijke woorden sprak. Ik vind dat een goed teken. Waardering voor je mensen, dat is zo ontzettend belangrijk.

Als dank overhandigde Alain namens 64 de inmiddels befaamde 64 bokaal aan Luc. Hierna stelde Luc Adriaan de Boet aan ons voor. Adriaan, Event & CEM Marketeer, verzorgde de rondleiding door het bedrijf. Over iedere ruimte wist hij iets te vertellen en de groep hing dan ook aan zijn lippen.

We waren in de keigezellige provincie Brabant en dus werden er na de rondleiding koffie én worstenbroodjes geserveerd. Wat lekker zeg. Om me heen hoorde ik enthousiaste gesprekken en reacties. We mogen dan ook van een geslaagde “Porsche en Koffie” spreken. Luc, Adriaan en gastvrouwen. Nogmaals heel erg bedankt voor de warme ontvangst, het kijkje in de keuken, drankjes en hapjes en jullie tijd. Het was een feestje!

Foto’s

We hebben de gasten gevraagd om foto’s en of we die dan mochten gebruiken in dit artikel. Je ziet hierboven dus foto’s van onze teamleden Alain Feld en Peter Noordzij, maar ook van Anton Laban, Arie van Schaardenburg en Joost Post. Dankjewel voor de foto’s heren.

Nog wat beelden

64 bokaal

De 64 bokaal heeft een centrale plek gekregen bij de koffiebar. Wil je bij een volgend bezoek aan PCB kijken of die er nog staat?