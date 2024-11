Larry ten Voorde test Porsche 963 in Bahrein

Als beloning voor het winnen van de titel in de Porsche Carrera Cup Deutschland kreeg de Enschedese rijder Larry ten Voorde daags na de finale van het FIA WEC-seizoen op het circuit van Bahrein de unieke gelegenheid om een Porsche 963 prototype van het Duitse team Proton Competition te testen. De meervoudig Porsche-merkencupkampioen deed het prima bij zijn eerste optreden in een prototype, waarbij hij in totaal 33 ronden aflegde. Vierenzestig volgde hem op de voet.

Het aantal Nederlanders dat kan bogen op ervaring een een hybride-prototype van het type LMH of LMDh is op de vingers van een hand te tellen. Natuurlijk Nyck de Vries en Robin Frijns, de fabrieksrijders van respectievelijk Toyota en BMW in het FIA WEC, en Renger van der Zande, die tot dusver met een Cadillac-prototype actief was in de IMSA-serie. Plus Tijmen van der Helm en Bent Viscaal, die in de IMSA-competitie rijden met de Porsches van de klantenteams JDC Miller Motorsports en Proton Competition. Nu is dat selecte gezelschap uitgebreid, want ook Larry ten Voorde heeft zijn eerste ronden met een Porsche-prototype afgelegd.

De test was voor Ten Voorde onderdeel van zijn overeenkomst met het Duitse team Proton Huber Competition voor de deelname aan de Duitse Carrera Cup van afgelopen jaar, waarin Ten Voorde met glans kampioen werd, zijn vierde titel in deze serie. Naast zijn sportieve prestaties speelde hij ook een belangrijke rol in het vestigen van de structuur van het team na de samenvoeging van de teams van Christoph Huber en Christian Ried, niet in de laatste plaats ook door het coachen van jonge rijders.

“Ik ga zonder verwachtingen die test in, ik wil er gewoon zoveel mogelijk van genieten”, had Ten Voorde in de aanloop naar zijn eerste optreden met de Porsche 963. Het uitgebreide handboek dat Porsche Motorsport heeft samengesteld voor de bediening van alle functies van het geavanceerde prototype had hij naar eigen zeggen “een keer doorgelezen”, veel meer had hij ter voorbereiding niet gedaan. “Dat is eigenlijk helemaal niks voor mij, want normaal wil ik alles altijd honderd keer nagekeken en genummerd en gecheckt hebben, maar voor deze test ben ik heel ontspannen, het gaat vooral om de ervaring”, vertelde hij.

Om 10.00 uur op zondagochtend, exact een half etmaal nadat de finishvlag voor de laatste race van het seizoen gevallen was, ging het licht aan het eind van de pitstraat van het Bahrain International Circuit weer op groen voor de ochtendsessie van de FIA WEC-testdag, waaraan in totaal 28 auto’s deelnamen. Ten Voorde kwam in actie met de Porsche 963 van het team Proton Competition onder het nummer 99. Andere rijders die voor Proton reden, waren de reguliere coureur Julien Andlauer plus nieuwkomers Harry Tincknell, Charlie Wurz en Antonio Serravalle.

Tegen elf uur stapte Ten Voorde voor het eerst in. Hij reed in totaal tien ronden met een persoonlijke snelste tijd van 1:54,046 minuten, een seconde langzamer dan de Canadees Antonio Serravalle, die er al een half WEC-seizoen met de hypercar van Isotta Fraschini op had zitten, voordat het Italiaanse merk halverwege het jaar de stekker uit het programma trok. Serravalle gebruikte de test om zijn onderbroken carrière bij Proton mogelijk nieuw leven in te blazen. De Oostenrijker Charlie Wurz, zoon van oud-F1-coureur en Le Mans-winnaar Alex Wutz, kwam eveneens tijdens de test bij Proton in actie, hoewel van hem al bekend is dat hij volgend jaar bij Trident opnieuw in de Formule 3 uitkomt. Ook de Brit Harry Tincknell en de Fransman Juien Andlauer, die beide dit seizoen deel uitmaakten van de bezetting van de Proton-Porsche in het WEC, reden tijdens de test een aantal ronden als referentie.

Tijdens de eerste run in de ochtendsessie ging het er voor Ten Voorde vooral om, een gevoel te krijgen voor de auto. “Het was heel gaaf om mee te rijden, flink snel ook”, zei Ten Voorde na zijn eerste ronden. “Mooi ook al die technische snufjes die erop zitten en die je kunt veranderen tijdens het rijden. We hadden wel de basis zo eenvoudig mogelijk gehouden, zodat ik zo min mogelijk hoefde te verstellen. Na een paar ronden ga je wel een beetje aan dingen draaien, wat dingen veranderen, dat was mooi om te zien. Het was mooi om te rijden, gaaf, een nieuw gevoel met de auto. Het grootste verschil met een GT-auto is toch wel de snelheid en de exit uit de bochten. Het was behoorlijk warm in de auto, normaal rijd ik altijd met een helm met een ventilatiesysteem, dat hadden we er nu niet in, maar dat was niet erg. Ik heb er gewoon heel erg van genoten!”

In de middagpauze loopt de buitentemperatuur op tot 33 graden en stijgt de asfalttemperatuur zelfs tot 45, waarden die nog hoger liggen dan tijdens de race daags ervoor. Na de onderbreking rijdt Serravalle, die tijdens de ochtendsessie al zijn ‘long run’ van 15 ronden gehad heeft, nog eens acht ronden, waarna Ten Voorde weer mag instappen voor zo’n zelfde afstand. Hij heeft het tempo duidelijk te pakken en rijdt met 1:52,732 minuten in zijn derde ronde zijn persoonlijke snelste tijd van de dag, iets wat hij in de ronde erna met 1:52,738 bijna evenaart.

Daarna zit Charlie Wurz ook voor acht ronden in de auto, iets na 15.00 uur gevolgd door Ten Voorde, voor wie de ‘long run’ van 15 ronden op het programma staat. Hij rijdt, met vollere tank en op gebruikte Michelin Pilot Sport-banden van de zachtere compound, aangeduid met rode markeringen, mooi constant in de 1:54, waarna hij na 15 ronden weer de pits in komt. Vervolgens mag Wurz de sessie afmaken, totdat om 16.00 uur de zwart-wit geblokte vlag wordt gezwaaid en de testdag ten einde is.

Na zijn helm te hebben afgezet, even te zijn afgekoeld en ondertussen op een van de vele computerschermen in de pitbox zijn tijden te hebben bestudeerd, deelt Ten Voorde zijn ervaringen. “Het was een beetje leren om met deze auto te rijden, dat was een heel leuk proces. Ik heb veel dingen veranderd, rembalans, je kunt de stabilisatoren aanpassen, er zitten verschillende standen van het differentieel op, ik weet niet wat allemaal. Ik heb genoten van de hele dag, dat was echt super mooi om mee te maken! Ik ben mega blij dat ik deze lans gekregen heb, heel veel dank daarvoor aan Proton Huber Competition en iedereen die eraan meegewerkt heeft! Ik ben helemaal blij, het was mooi, ik kijk op een mooie dag terug!”

Ook Christian Ried, die het team Proton Competition leidt, is tevreden over de verrichtingen van Ten Voorde. “Hij heeft het heel netjes gedaan, geen fouten gemaakt, mooi rustig opgebouwd, geen gekke dingen gedaan. Het is indrukwekkend hoe snel jonge rijders die nog geen ervaring met prototypes hebben, zich kunnen aanpassen. Dat hebben we vorig jaar tijdens deze test gezien met Julien Andlauer, die hier toen voor het eerst reed en nu na een heel seizoen bij ons volgend jaar zelfs voor Porsche in het fabrieksteam met de 963 rijdt. Of er voor Larry ook een vervolg in zit? Misschien gaat hij er na deze dag nog eens goed over nadenken of hij wel echt wil stoppen…”

En wat zegt de meervoudig Porsche Cup-kampioen daar zelf over? “Nou ja, als Christian me graag wil kunnen we natuurlijk altiijd om de tafel gaan zitten, haha! Feit is in ieder geval dat dit een heel erg gave ervaring voor mij was. Het lijkt me wel heel mooi om met zo’n auto te racen, al is het wel heel anders als wat ik tot nu toe gewend ben. Kijk, dat cupracen en ook alles wat ik daarvoor reed, dat zijn klasses waarin je voor elke millimeter moet vechten. Dat heb ik nu tien, 15 jaar gedaan en ik ben nu op een punt waarop ik voor mezelf goed moet beslissen wat ik graag wil. Ik heb mijn Academy, dat maakt me heel gelukkig. Veel rijders zouden dit natuurlijk met beide handen aangrijpen, maar ik ben iemand die ook heel erg van binnenuit beslist, keuzes maakt. Daar moet ik dus nog eens goed over nadenken.” Tijdens het gesprek valt op de tafel in de pitbox een pakje Nederlandse stroopwafels op. Heeft Ten Voorde die meegebracht? “Nee, ik niet, ik denk een van de monteurs”, lacht hij. Zou het een extra poging zijn van het team om de Nederlandse rijder voor zich te winnen? We zijn benieuwd…

Foto’s: Porsche AG/Jürgen Tap, Rebocar/R. de Boer