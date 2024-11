Wereldkampioen!

Na de ‘clean sweep’ met negen kampioenstitels in het Noord-Amerikaanse IMSA WeatherTech SportsCar Championship kan Porsche ook bogen op een geweldige score in het FIA World Endurance Championship. In de GT3-klasse waren rijders- en teamtitels al binnen, in de finalerace in Bahrein haalden André Lotterer, Laurens Vanthoor en Kévin Estre met de Porsche 963 in de hypercar-categorie de wereldtitel voor rijders binnen. Vierenzestig.nl was in Bahrein ter plekke.

Een titelstrijd die spannend blijft tot het einde, dat is wat sportliefhebbers natuurlijk graag zien. In de achtste en laatste race van het seizoen van het wereldkampioenschap voor sportwagens op het Bahrain International Circuit werden ze op hun wenken bediend, want het was een wedstrijd die vanaf het begin voor volop spektakel zorgde.

Waarschijnlijk hadden de mensen bij Porsche het graag wat minder spannend gezien, want met name de equipe van de Porsche met het startnummer 6, Lotterer, Vanthoor en Estre, die met een riante voorsprong als leiders in de tussenstand naar het Midden-Oosten kwamen en als huizenhoog favoriet voor de titel werden beschouwd, kenden een meer dan lastige race. Het team startte als zesde, één plaats voor de andere fabrieks-Porsche van Michael Christensen, Matt Campbell en Fred Makowiecki.

Laurens Vanthoor nam de start van de acht-uursrace in de nummer 6 voor zijn rekening, maar werd gelijk in de gebruikelijke mêlée van de openingsronde al geraakt door een van de beide fabrieks-Ferrari’s, waardoor de Belg ver terugviel. Er bleek uiteindelijk geen sprake van schade aan de Porsche, waarvoor aanvankelijk werd gevreesd, maar opeens werd de titelstrijd toch wel weer spannend, want als de grootste overgebleven concurrent voor de rijderstitel, de nummer 7-Toyota, zou winnen, moest de Porsche in ieder geval achtste worden, en dat was na het malheur in de beginfase nog geenszins zeker.

Gaandeweg de race kwam de nummer 6-Porsche, met na Vanthoor eerst Estre en later Vanthoor achter het stuur, verder en verder naar voren en toen de nummer 7-Toyota met een gebrek aan vermogen eerst flink was teruggevallen en in het zesde uur zelfs definitief was uitgevallen, waren Porsche-coureurs André Lotterer, Laurens Vanthoor en Kévin Estre zeker van de wereldtitel bij de rijders. Vanthoor nam het laatste gedeelte van de race voor zijn rekening, maar kende opnieuw een lastige rijbeurt, waarin hij onder andere twee keer een tijdstraf van vijf seconden incasseerde voor contact met concurrenten, plus een ‘drive-through’ als gevolg van een overtreding tijdens een ‘full-course yellow’. Uiteindelijk werd de Porsche als tiende geklasseerd, maar dat maakte voor de titel niets meer uit.

“Mijn slechtste race ooit”, gaf Vanthoor na afloop toe, zichtbaar gefrustreerd, ondanks de vreugde over de binnengehaalde titel, waarmee hij de eerste Belgische wereldkampioen in de sportwagens werd sinds Jacky Ickx in 1982 en 1983, eveneens met Porsche, een 956, in de glorietijden van Groep C. Voor André Lotterer vormde het winnen van de titel, zijn tweede na zijn succes met Audi in 2012, het eerste jaar van het WK in zijn huidige vorm, een mooie afsluiting van zijn periode als fabrieksrijder in een hypercar van Porsche, na de aankondiging van vorige week dat hij – niet geheel vrijwillig – volgend jaar geen deel meer uitmaakt van het fabrieksmatige WEC-kader. “Het was voor ons een heel lastige race, maar die konden we ons gelukkig veroorloven”, lachte de aimabele rijder. Kévin Estre behaalde zijn eerste wereldtitel en was dolblij: “We hadden een mega seizoen en hebben de titel verdiend. Afgezien van de finale van vandaag hebben we iedere keer het maximale eruit gehaald.”

Porsche aasde bij de finale in Bahrein ook op de wereldtitel voor constructeurs. Voorafgaand aan de race had het merk in dit klassement een voorsprong van tien punten, maar de winst voor de Toyota van Sébastien Buemi, Brendon Hartley en Ryo Hirakawa betekende dat Toyota met de merkentitel aan de haal ging. De best geklasseerde Porsche was de nummer 5 van Campbell, Christensen en de eveneens vertrekkende Makowiecki, die als derde over de streep kwam, maar naderhand nog een positie opschoof nadat de nummer 51-Ferrari een straf kreeg opgelegd omdat het team meer nieuwe banden had gebruikt dan het reglementair toegestane maximum van 26.

Het Britse Porsche-klantenteam Hertz Team Jota, dat zijn laatste optreden met Porsche beleefde (volgend jaar is de renstal als fabrieksteam voor Cadillac actief in het WEC), zag zijn beste 963, de nummer 3 van Jenson Button, Phil Hanson en Oliver Rasmussen, als zevende eindigen. De andere Jota-Porsche, de nummer 12 met Will Stevens, Callum Ilott en Norman Nato, eindigde als 13e, een plek achter de 963 van het Duitse Proton Competition, bestuurd door Harry Tincknell, Neel Jani en Julien Andlauer. Het Hertz Team Jota van David Clark en Sam Hignett was na de vorige race op Fuji al zeker van de titel in het teamklassement, dat in de hypercar-klasse is voorbehouden aan niet-fabrieksteams.

De behaalde resultaten in het FIA WEC, slechts enkele weken na de titelsuccessen in de Noord-Amerikaanse IMSA-serie, leidden tot tevredenheid bij de verantwoordelijke mensen van Porsche en van het team. “We hebben een mega seizoen beleefd en in het tweede jaar met de Porsche 963 een wereldtitel behaald”, zei sportdirecteur Laudenbach. “We hebben ten opzichte van 2023 op alle vlakken wezenlijke vooruitgang geboekt, dat was echt heel goed! Mijn dank daarvoor aan alle betrokkenen. Het doet echter wel pijn dat we net naast de merkentitel gegrepen hebben. Als je er zo dichtbij bent, dan wil je die titel ook binnenhalen. Helaas loopt het soms in de autosport zo, maar onze blijdschap en de trots op wat we hebben gepresteerd overwegen.”

Voor de Amerikaanse autosportlegende Roger Penske, mede-eigenaar van het fabrieksteam Porsche Penske Motorsport, was de rijderstitel van Vanthoor, Estre en Lotterer zijn eerste wereldtitel in de autosport, waarin hij al talloze successen behaalde in series als CanAm, IMSA, IndyCars en NASCAR, inclusief overwinningen bij klassiekers als de Indy 500, de Daytona 500 en de 24 Uur van Daytona. “Sinds meer dan twee jaar werken we aan de opbouw en de verdere ontwikkeling van ons team. Het is mooi, nu de verdiende beloning daarvoor te incasseren. In de IMSA-serie hebben we enorme successen behaald, nu komt daar nog de wereldtitel in het WEC bij. Het is een grote eer voor me, samen met Porsche zo’n mooi programma vorm te geven.”

Urs Kuratle, hoofd fabriekautosport LMDh, zei: “Het was al met al een fantastisch jaar, We konden in de IMSA-serie alles winnen en nu dus ook onze eerste WK-titel met de 963. Helaas zijn we de merkentitel net misgelopen. Felicitaties aan onze collega’s van Toyota voor het winnen van het WK, maar volgend jaar zijn wij dan aan de beurt!” Jonathan Diuguid, directeur van Porsche Penske Motorsport, verklaarde: “De race van vandaag was echt een klapper. Dat onze rijders met de nummer 6 de WK-titel gewonnen hebben is een enorm succes voor het team en de eerste wereldtitel voor Porsche Penske Motorsport. Hopelijk volgen er nog veel meer. Helaas grepen we vandaag naast de overwinning in de race. Onze Porsche met startnummer 5 reed lange tijd goed vooraan. Helaas verloren we door de safety-car-interventies in de slotfase van de race onze voorsprong. In ieder geval hebben we nog een podiumplaats behaald.”

In de LMGT3-klasse had het Porsche-klantenteam Manthey PureRxcing met rijders Klas Bachler, Joel Sturm en Alex Malykhin ook de team- en rijderstitels in Fuji al binnengehaald. Hier ging het nog om de tweede plaats, met de drie rijders in de andere Manthey-Porsche, Morris Schuring uit Den Dolder en zijn teamgenoten Yasser Shahin en Richard Lietz, als voornaamste kandidaten. De oranje-zwarte Porsche met het startnummer 91 liet vanaf de 14e plaats in de startopstelling een mooie opmars zien en slotrijder Schuring was nog lange tijd op weg naar een podiumresultaat, maar moest in de als altijd fel bevochten klasse uiteindelijk genoegen nemen met de vijfde plaats in de race. Dat was wel ruimschoots genoeg voor de tweede plaats in de eindstand van het kampioenschap. “Ik wilde ook niet te veel risico nemen om de klassering niet in gevaar te brengen. We hebben het maximale eruit gehaald, we kunnen tevreden zijn met de vijfde plaats en zeker met het seizoen als geheel”, zei Schuring, die ook volop lof kreeg toegezwaaid van zijn teambaas Nicki Raeder en Porsche-sportdirecteur Thomas Laudenbach. De Porsche van Manthey PureRxcing werd in de race negende in de klasse.

Directeur Nicki Raeder van Manthey stelde: “In onze klasse hebben we de eerste en tweede plaats behaald en bovendien de klasse in Le Mans gewonnen, het had niet beter gekund. Ik ben zeer onder de indruk van ons team en extreem trots. De terugkeer in het WEC na een jaar pauze betekende veel werk. We staan in het WK weer meer in de schijnwerpers. De mensen zien wat we presteren. Naast de DTM, die we vorig jaar gewonnen hebben, is de WEC het grootste podium voor de GT3-racerij.”

Foto’s Porsche: – Jürgen Tap, Nick Duncan, Drew Gibson, Michele Scudiero. Foto’s Vierenzestig: Rebocar René De Boer.