Porsche vierde kwartaal “Elke racebaan heeft langzamere en snellere stukken…”

Het is lang geleden dat de automarkt zo heftig in beweging was. De komst van de elektrische auto’s was al revolutionair en daar kwam de armada van Chinese auto’s nog bij. Andersom opende er zich met datzelfde China een enorme markt. Maar nu we de eerste fase van het veroveren van de markt(en) achter de rug hebben, kristalliseert zich uit in welke orde van grootte deze ontwikkelingen in de bestaande markt integreren. De consequenties gelden ook voor Porsche en zijn waarneembaar in de cijfers van het boekjaar 2024. CFO Lutz Meschke: “In het vierde kwartaal gaan we ervan uit dat we weer kunnen versnellen en aan de eindspurt kunnen beginnen. Elke racebaan heeft langzamere en snellere stukken…”

Kostenbesparingen en herstructureringsplannen

Laten we beginnen met de Chinese markt. Daar gaat Porsche zijn activiteiten aanpassen in reactie op de aanhoudende uitdagingen op de Chinese markt. Het bedrijf is van plan om zijn dealernetwerk in China in te krimpen, omdat het erkent dat de vraag naar Europese auto’s in deze cruciale markt is afgenomen. Porsche erkent weliswaar de uitdagingen, maar blijft zich inzetten voor de Chinese markt. Het is noodzakelijk om realistische verwachtingen te hebben in plaats van een op grote groei gerichte policy. Porsche verwacht dat de autoverkoop in China in 2025 een bepaald plafond zal bereiken ten opzichte van het huidige niveau. Dit zal leiden tot een aanzienlijke inkrimping van het dealernetwerk in China.

CFO Lutz Meschke benadrukte de moeilijkheden waarmee Porsche en alle andere Europese autofabrikanten in China worden geconfronteerd, tijdens een recente persconferentie. Hij benadrukte dat toekomstige groeiprognoses voor Europese autofabrikanten in China erg onzeker zijn. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, wil Porsche tegen 2030 miljarden euro’s aan kosten besparen. Deze herstructurering omvat een aanpassing van de kostenstructuur op basis van een verwachte autoverkoop van ongeveer 250.000 eenheden per jaar. Dit is een behoorlijke daling ten opzichte van de cijfers van meer dan 300.000 eenheden in de voorgaande jaren.

De noodzaak van aanpassingen

Porsche schrijft de noodzaak voor deze aanpassingen toe aan een combinatie van factoren, waaronder een zwakkere vraag in China en een langzamer dan verwachte overgang naar elektrische voertuigen. Porsche wil daarom zijn productaanbod, budgetten en uitgaven herzien, om daarmee de flexibiliteit en veerkracht te vergroten. Meschke verklaarde dat Porsche zich bewust is van de structurele verschuiving in de Chinese consumentenvraag, waar een economische neergang de uitgaven aan luxegoederen heeft beïnvloed.

Financiële prestaties en vooruitzichten

In het derde kwartaal daalde de operationele winst met 41 procent tot 974 miljoen euro, wat lager is dan de gemiddelde analistenraming van 1,08 miljard euro. De omzet voor de periode bedroeg 9,1 miljard euro, wat resulteerde in een operationele marge van 10,7 procent. Dit cijfer is aanzienlijk lager dan Porsches margeverwachting voor de middellange termijn van 17 procent – 19 procent.

Een bredere trend

De situatie van Porsche weerspiegelt een bredere trend onder Europese autofabrikanten, die sterk afhankelijk zijn van de Chinese markt. Bedrijven als BMW en Mercedes-Benz staan ook onder druk. Ook zij gaan hun kosten verlagen en gaan op zoek naar groeimogelijkheden buiten China. Mercedes-Benz kondigde onlangs plannen aan voor nog meer kostenbesparingen, nadat het bedrijf in het derde kwartaal een halvering van de winst rapporteerde als gevolg van de zwakke vraag en de hevige concurrentie in China. Dit resulteerde in het laagste verkooprendement sinds de pandemie voor hun kernactiviteit: auto’s!

Koersverandering: brandstofversies van elektrische auto’s

Maar de invloed van China op de prognoses en doelstellingen, is niet het enige onderwerp dat het Porsche management bezighoudt. Ook zijn elektrische toekomst ligt onder de loep. Ondanks eerdere doelen om tegen 2030 voor 80 procent elektrische auto’s te produceren, wijzen nieuwe uitspraken van Porsche-managementleden toch ècht in een andere richting.

De laatste kwartaalcijfers van Porsche doen menig analist de wenkbrauwen fronsen over de oorspronkelijke elektrificatiedoelen van het merk. “Veel klanten in het premium- en luxesegment blijven interesse hebben in auto’s met verbrandingsmotoren, er is een duidelijke trend hierin waarneembaar”, aldus Porsche-topman Lutz Meschke. “We zullen meer van EV afgeleide versies met een brandstofmotor ontwikkelen om op de juiste manier in te spelen op de vraag van klanten.”

Hoewel Porsche in 2022 nog aankondigde bijna alle modellen volledig elektrisch te maken, met uitzondering van de 911, zegt het merk nu voor andere populaire modellen, zoals de Panamera en Cayenne, vast te houden aan verbrandings- en hybride motoren. “We zullen onze auto’s met verbrandingsmotoren vernieuwen, waaronder de Panamera en de Cayenne, en natuurlijk blijven we vertrouwen op plug-in hybrides”, aldus Meschke.

“Het duurt langer dan verwacht”

De Porsche-topman geeft aan dat Porsche de klant altijd centraal heeft gesteld en dat ook nu weer zal doen. Hij voegde daaraan toe dat de elektrificatie van voertuigen “langer duurt dan verwacht”. De oorzaak hiervan ligt zowel bij de uiteenlopende wensen van de consument als bij de snelheid waarmee zich elektrisch rijden zich in verschillende delen van de wereld ontwikkelt. Porsche lijkt nu een middenweg te kiezen, door modellen te introduceren die zowel elektrisch als op traditionele brandstoffen rijden.

Zo zal de Porsche 718 waarschijnlijk een hybride worden, terwijl deze eerder werd aangekondigd als een volledig elektrische auto. Lutz Meschke wees erop dat Porsche erg flexibel is bij de productie van zijn auto’s. “We kunnen auto’s met verbrandingsmotoren, plug-in hybrides en geëlektrificeerde auto’s produceren op één productielijn in Leipzig.”

Verbod op verbrandingsmotoren in 2023?

Porsche staat niet alleen in deze heroverweging. Meerdere autofabrikanten overwegen om langer verbrandingsmotoren te blijven toepassen in hun productie. Ook intern is Porsche bezig om bestaande verbrandingsmodellen zoals de Macan en Cayenne op te frissen, om ze voorlopig aantrekkelijk te houden voor traditionele kopers.

De veranderde plannen van Porsche lijken haaks te staan op de Europese doelstellingen om de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren vanaf 2035 te verbieden. Maar zeg nou zelf: als die EV’s niet verkocht worden dan kun je ‘klimaatdrammen’ wat je wilt, het gaat niet lukken! Brussel zal moeten accepteren en anticiperen op het feit dat de elektrificatie langer gaat duren dan gewild. Want dat er op grote schaal geëlektrificeerd gaat worden, dat staat voor iedereen vast. En dan nog even dit: in de Verenigde Staten is de situatie anders. Presidentskandidaat Donald Trump is een grote tegenstander van zo’n verbod op brandstofauto’s. Best apart als je bedenkt dat hij in de vorm van Elon Musk een assistent heeft, die zo ongeveer het moderne elektrische rijden heeft uitgevonden en vervolgens aan de man heeft gebracht. Maar ook in de Verenigde Staten zal er geëlektrificeerd worden. Alleen, net als in Europa, gaat het wat langer duren…

Vasthouden aan planning

Kortom, er is sprake van grote veranderingen in de markt. Meestal gaan die ten koste van het rendement. Maar dat geldt niet voor Porsche in dit geval, wat erin resulteerde dat de geplande koers in de eerste negen maanden van 2024 gewoon werd voortgezet. Zoals verwacht hadden vooral het uitdagende economische klimaat en de omvangrijke vernieuwing van het modellenprogramma een negatieve impact op de cijfers, aan het einde van het derde kwartaal. Niettemin houdt Porsche vast aan zijn planning voor het volledige jaar 2024. Natuurlijk op voorwaarde dat de algemene omstandigheden niet verslechteren. Porsche behaalde in de eerste negen maanden een geconsolideerde omzet van 28,56 miljard euro (vorig jaar: 30,13 miljard euro). Het geconsolideerde bedrijfsresultaat bedroeg 4,04 miljard euro (vorig jaar: 5,50 miljard euro). Het operationele rendement op omzet van de Groep bedroeg 14,1 procent (vorig jaar: 18,3%). De netto cashflow voor auto’s bedroeg 1,24 miljard euro (vorig jaar: 3,39 miljard euro).



“Elk racecircuit heeft langzamere en snellere secties. Dit geldt ook voor een boekjaar. In het vierde kwartaal gaan we ervan uit dat we weer kunnen versnellen en de laatste spurt kunnen inzetten”, zei Lutz Meschke, vicevoorzitter van de raad van bestuur en bestuurslid voor financiën en IT. “Zoals verwacht is het derde kwartaal het zwakste van het boekjaar 2024. De gegenereerde cijfers en onze verwachtingen voor de rest van het jaar geven ons echter het vertrouwen dat we onze ambitieuze doelstellingen voor het hele jaar zullen verwezenlijken. Porsche is financieel robuust en zeer winstgevend, zelfs in deze uitdagende tijden.” De winst per gewoon aandeel na de eerste negen maanden bedroeg 3,03 euro (vorig jaar: 4,32 euro), de winst per preferent aandeel bedroeg 3,04 euro (vorig jaar: 4,33 euro).

‘Waarde boven Volume’-strategie



Kortom, het huidige boekjaar wordt nog steeds gedomineerd door het productoffensief. Binnen enkele maanden zijn vijf van de zes modelseries vernieuwd en biedt Porsche na deze verjonging het jongste productportfolio in jaren aan. Dit betekent dat er sprake is van een groot marktpotentieel voor de komende jaren. Een goed voorbeeld is de Cayenne. Die kwam eind 2023 op de markt en noteerde in de eerste negen maanden van 2024 een verkoopstijging van 21 procent. Dit jaar werd, na de herziene modellen Panamera, Taycan en 911, ook de nieuwe volledig elektrische Macan aan de eerste klanten geleverd.





Het aantal leveringen in de eerste negen maanden bedroeg 226.026 voertuigen (vorig jaar: 242.722). “In China hebben we te maken met een structurele verandering in de vraag. Bovendien verloopt de transformatie naar elektrische voertuigen mondiaal langzamer dan aanvankelijk werd aangenomen. Om deze reden herzien we momenteel ons productaanbod en ecosysteem, maar ook onze budgetten en kostenpositie. “Allemaal met als doel onze flexibiliteit en veerkracht nog verder te vergroten”, kondigde Lutz Meschke aan. In zijn ‘Waarde boven Volume’-strategie zal Porsche zich consequent richten op het matchen van vraag en aanbod. Met name op de Chinese markt, waar uitdagingen opdoemen.



Stabiele prognoses

Net als iedere autofabrikant wordt Porsche AG geconfronteerd met een erg uitdagende macro-economische omgeving inclusief enige geopolitieke spanningen en conflicten. Onzekerheden en financiële lasten vloeien met name voort uit de situatie op de Chinese markt, de talrijke productintroducties, knelpunten in het aanbod en de aanhoudende inflatie van de kosten – vooral aan de kant van de leveranciers. Niettemin investeert Porsche tegelijkertijd in innovaties, digitalisering, duurzaamheid, in de ontwikkeling van toekomstige producten en diensten, maar ook in de merk- en klanttevredenheid. Porsche heeft dus veel vertrouwen in de toekomst ondanks de genoemde uitdagingen. Dat vertrouwen is gebaseerd op de volgende feiten:Een omzet van 39 tot 40 miljard euro.Operationeel rendement over de omzet van 14 tot 15 procent.Netto cashflowmarge auto’s van 7 tot 8,5 procent.EBITDA-marge voor auto’s van 23 tot 24 procent enBEV-aandeel van auto’s tussen 12 en 13 procent. Dus nogmaals, ondanks de uitdagingen in China, de trager verlopende elektrificatie en de vernieuwing van het modellenprogramma, ziet Porsche de toekomst met vertrouwen tegemoet. De economie is altijd een op- en neergaande beweging. China heeft op de wereldmarkt momenteel het voordeel, maar zal – net als het Westen – op termijn ook geconfronteerd gaan worden met de uitdagingen van een moderne economie. Zo lang de ontwikkeling langs de weg van de geleidelijkheid gaat, gaat het goed. Geen revolutie maar evolutie. En heel toevallig beheerst Porsche dat spelletje heel goed dankzij zijn voortdurende streven om naar zijn klanten te luisteren…