Nederlanders pakken 2024-titels in de seizoensfinale op de Hockenheimring!

Afgelopen weekend stond het bol van de spannende autosport op de Hockenheimring in Duitsland. 95.000 fans waren getuige van titelbeslissingen in de DTM, de ADAC GT Masters en de Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland. Vorig jaar vierde Porsche tijdens de seizoensfinale met Thomas Preining nog zijn eerste DTM-titel ooit, dit jaar was het weekend vooral interessant vanwege het grote aantal Nederlanders die kansen op titels hadden. Want in de Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland stond Larry ten Voorde fier aan de leiding van het overall-klassement en maakten Robert de Haan, Kas Haverkort en in iets mindere mate Flynt Schuring, kans op de Rookie-titel.

Hoog niveau!

Het niveau is hoog in deze Duitse Porsche cup, zelfs vergelijkbaar met de overkoepelende Porsche Mobil1 Supercup, die wordt verreden op alle beroemde circuits in Europa. Bovendien betekende afgelopen weekend het afscheid van Larry ten Voorde als actief coureur, hij gaat zich met zijn nieuw opgerichte Driver Academy in de toekomst wijden aan het begeleiden van jong talent. En dat is precies de reden dat Vierenzestig.nl aandacht besteed aan deze seizoensfinale van de Porsche Sixt Carrera Cup Deutschland. Normaliter beperken we ons tot de Porsche Mobil1 Supercup en de Porsche Carrera Cup Benelux, vanwege hun Nederlandse deelnemers. Met ongeveer twaalf Carrera Cups verdeeld over onze aardbol, is het nou eenmaal ondoenlijk om de verslaggeving te doen van iedere serie. Maar een uitzondering maken voor een belangrijke seizoensfinale met een hoog Nederlands gehalte, dat hoort erbij!