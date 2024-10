Porsche scoort goed ondanks zorgwekkende EV-ontwikkelingen!

Nog nooit gingen de ontwikkelingen in de autowereld zo snel. Decennia lang was het oude wijn in nieuwe zakken, hobbelde die autowereld een beetje voort op de automaat, zonder spectaculaire ontwikkelingen. De bedrijfskolom van fabrikant-importeur-dealer-consument werd intussen steeds verder fijn geslepen. Dat ging vaak ten koste van het rendement, ondanks dat de auto’s steeds duurder werden. Maar eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat dit economische verschijnsel van meer omzet met minder rendement niet alleen van toepassing is in autoland. Echter, sinds de intrede van de elektrische voertuigen staat datzelfde autoland op zijn kop. Of je nou een voor- of tegenstander van elektrisch rijden bent, je kunt de impact ervan niet ontkennen.

Voor of tegen elektrisch?

Voor de voortstuwing van de auto zijn een paar mogelijkheden: de al meer dan een eeuw toegepaste fossiele brandstoffen, elektrisch, een tussenvorm als hybride, waterstof, het ‘ouderwetse’ LPG of misschien de biobrandstoffen. Die laatste optie moet nog vakkundig uitgewerkt worden, maar volgens de ‘heren geleerden’ zijn die levensvatbaar. En natuurlijk streven we allemaal naar een schoner klimaat en vinden we dat een emissievrije auto een noodzaak is, om in de toekomst te overleven. Als je voor elektrisch kiest, krijg je er gratis een pakket met enorme prestaties bij. Mooi meegenomen. EV’s zijn vanwege hun accutechniek nou eenmaal supersnel. De oude, vertrouwde petrolhead zal direct opmerken dat er totaal geen beleving in een EV zit.

En daarin heeft-ie gelijk. Maar na een poosje weten we niet beter meer, dus is dat bezwaar ook verdwenen. Blijft over de actieradius. Ja, ondanks dat het begrip EV al vijftien jaar actueel is, zijn we er nog steeds niet in geslaagd om een actieradius aan te bieden die overeenkomstig de wens van de gemiddelde automobilist is. Vele EV’s moeten al na 400 kilometer aan de laadpaal, sommigen zelfs al na minder kilometers te hebben afgelegd. Dat is natuurlijk niet goed. Eigenlijk is het zelfs een beetje ‘dommig’. Maar als je de ontwikkelingen van de accutechniek volgt, dan weet je dat die grote actieradius van 800 kilometer of zelfs meer, een kwestie van tijd is. Dus ook dat probleem is dan opgelost.