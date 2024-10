Amerikaanse racesuccessen voor Porsche

In combinatie met de successen van Nick Tandy en Mathieu Jaminet, die in de loop van het seizoen met de 963 onder het nummer 6 de IMSA-races op Laguna Seca en Road America wonnen, bracht dit Porsche in een riante positie om de merkentitel binnen te halen. Daarvoor moest tijdens de afsluitende race Motul Petit Le Mans alleen nog mar een Porsche 963 van start gaan, wat dus om 12.10 uur lokale tijd al een feit was.

In de race streden de Porsches, bemand door Dane Cameron, Felipe Nasr en Matt Campbell in de nummer 7 en Nick Tandy, Mathieu Jaminet en Kévin Estre in de nummer 6, constant mee om de overwinning. Na de laatste van in totaal vijf neutralisaties, met nog 35 minuten op de klok, moest Tandy zich uiteindelijk onze landgenoot Renger van der Zande met de Ganassi-Cadillac geslagen geven, die samen met Sébastien Bourdais en Scott Dixon de overwinning naar huis reed.

Voor Cameron en Nasr was de derde plaats genoeg voor de rijderstitel, Tandy en Jaminet eindigden zowel in de race als in het rijderskampioenschap op de tweede plaats. De beide combinaties van Porsche Penske Motorsport bezetten ook de eerste twee plaatsen in de eindstand van het teamkampioenschap.