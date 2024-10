Eerste GT model van nieuwe generatie Porsche 911 in de startblokken

Het eerste GT model van de nieuwe generatie Porsche 911 is klaar voor de onthulling. Tijdens een digitale wereldpremière zal Andreas Preuninger, verantwoordelijk voor de GT modellen bij Porsche, samen met merkambassadeurs Walter Röhrl and Jörg Bergmeister de nieuwe modelvariant van de Porsche 911 onthullen.

De door de GT afdeling in Flacht ontwikkelde Porsche 911 zal tegelijkertijd gepresenteerd worden in twee modelvarianten. Beide wekken nog meer emoties op, bieden rijders nog meer individualiseringsmogelijkheden en beschikken over innovatieve details.

Uitzending wereldpremière nieuw GT model in Porsche Newsroom

De wereldpremière van het nieuwe Porsche 911 GT model is live te volgen vanaf vrijdag 18 oktober om 18.30 uur Nederlandse tijd in de internationale Porsche Newsroom en via Porsche kanalen op LinkedIn en YouTube. Daarnaast zal het ook mogelijk zijn om op een later tijdstip on demand terug te kijken.