Black Falcon Team 48 Losch wint première Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport

Teams met Nederlandse inbreng eindigden op de eerste drie plaatsen in de eerste editie van de Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport. De overwinning in de 12-uursrace voor Porsche 911 GT3 Cup-auto’s op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen ging naar het Duitse team Black Falcon Team 48 Losch met de Nederlandse rijder Loek Hartog en de Duitsers Chris Mies, Tobias Müller en Noah Nagelsdiek.

De van pole gestarte Max Kruse Racing-Porsche van Tom Coronel, Jan Jaap van Roon, Paul Meijer en Benjamin Leuchter eindigde na een knappe inhaalrace op een ronde als tweede, op 8,5 seconde gevolgd door de Porsche van het team Red Camel-Jordans.nl met Ivo, Rik en Luc Breukers en de Zwitser Fabian Danz. Ook de Pro-Am-klasse resulteerde in Nederlands succes met de overwinning voor Ralph Poppelaars, Jop Rappange en Hans Weijs met de Tierra Outdoor by HWM-Porsche, die als vierde algemeen eindigde.

Met een kleine 30 auto’s in het veld was de belangstelling voor de eerste internationale lange-afstandsrace exclusief voor de Porsche 911 GT3 Cup weliswaar iets minder dan aanvankelijk gedacht, maar het evenement werd zeker een succes dat voor herhaling vatbaar is. In de kwalificatie op vrijdagavond, bestaande uit drie heats, kwam de Porsche van het Duitse team Max Kruse Racing als snelste uit de bus. Benjamin Leuchter, Tom Coronel en Paul Meijer namen elk een van de heats voor hun rekening en kwamen tot een gecombineerd gemiddelde van 2:22,456 minuten. Daarmee waren ze 0,208 seconde sneller dan de nummer 4-Mühlner-Porsche van Jeroen Bleekemolen, Martin Rump en Fabio Grosse. Het Oostenrijkse team Neuhofer Rennsport behaalde de derde startplaats, voor de snelste van de twee auto’s van Belgium Racing met Dylan Derdaele, Jan Lauryssen en Sacha Norden, die daarmee de beste startplaats in de Pro-Am-klasse veroverden.

Na de mist en regen van de vrijdag werd de race op zaterdag onder zomerse omstandigheden verreden. In combinatie met de zeer goed bezochte ‘Cars & Coffee’ met enkele honderden prachtige Porsches in de paddock, van een historische 356 tot aan de nieuwste Taycan en de net gepresenteerde gefacelifte 992, werd het daarmee een bijzonder geslaagde première van de eerste internationale lange-afstandsrace exclusief voor Porsche Cup-auto’s. Het is zeker een debuut waarop in komende jaren kan worden voortgebouwd.

https://youtu.be/-ysNJPvT9aM

De Max Kruse-Porsche startte met Paul Meijer vanaf pole en leidde de eerste ronde, maar verloor in de beginfase al tijd vanwege een probleem met de elektronica. Routinier Chris Mies nam de start in de Black Falcon Team 48 Losch-Porsche voor zijn rekening en bouwde gedurende de eerste tweeënhalf uur een aardige voorsprong op, die echter door een vrij lange neutralisatie in het derde uur weer voor een groot deel verloren ging. Ook de beide Porsches van Belgium Racing reden gedurende de eerste helft goed voorin mee. In de tweede racehelft bouwde de Black Falcon Team 48 Losch-Porsche uiteindelijk een ronde voorsprong op, waarop Loek Hartog uiteindelijk als winnaar kon worden afgevlagd. De groen met zwarte Porsche had gedurende 212 van de 244 gereden ronden de leiding in handen gehad.

Ondanks het tijdverlies in de beginfase, die het team naar de 23e plaats teruggeworpen had, eindigde de Max Kruse Racing-Porsche met Tom Coronel, Paul Meijer, Jan Jaap van Roon en Benjamin Leuchter heel keurig als tweede, nipt gevolgd door de Red Camel-Jordans.nl-Porsche. Voor het Noord-Limburgse team was het podiumsucces met Ivo, Rik en Luc Breukers en Fabian Danz een fraaie genoegdoening na een reeks van technische problemen in de aanloop naar de race.

De Neuhofer Rennsport-Porsche met Felix Neuhofer, Alfred en Robert Renauer en Martin Ragginger werd als vierde afgevlagd, maar naderhand kreeg het team een aftrek van acht ronden opgelegd, omdat één van de rijders de in het reglement vastgelegde maximale rijtijd had overschreden. Zo eindigde de Tierra Outdoor by HWM-Porsche als winnaar van de Pro-Am-klasse met de Nederlandse rijders Ralph Poppelaars, Jop Rappange en Hans Weijs op de vierde plaats algemeen, ook op slechts een ronde van de winnaars.

Twee ronden verder naar achteren werd de Mühlner-Porsche, uit de Pro-klasse met Jeroen Bleekemolen, Martin Rump en Fabio Grosse vijfde algemeen en vierde in de klasse, voor de snelste van de beide Belgium Racing-Porsches, de nummer 99 met Sacha Norden, Dylan Derdaele en Jan Lauryssen, die tweede in Pro-Am werd. Winst in de Am-klasse was voor de nummer 31-QMMF by HRT-Porsche van Abdulla Ali Al Khelaifi, Ghanim Al Ali, Ibrahim Al Abdulghani en Julian Hanses als achtste algemeen.

Foto’s – video’s: Porsche, Pieter Lys, Yves Hulsman, Jos Berkien, Alain Feld, René de Boer, Peter Noordzij