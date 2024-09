Première Michelin 992 Endurance Cup inclusief Cars and Coffee groot succes

Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport

Een spannende race met zo’n 30 Porsches op de baan. Enkele honderden Porsches in de paddock. En enkele duizenden bezoekers, het overgrote deel Porsche-liefhebbers. Dan ook nog eens heerlijk zomerweer, dus alle ingrediënten waren aanwezig om de Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport een succes te maken. En dat werd het ook. Een groot succes zelfs! Vierenzestig.nl toog naar de Ardennen en was erbij.

De activiteiten begonnen al op de vrijdag met ‘track day’-sessies, een vrije training, de kwalificatie en nog een afsluitende avondtraining, zodat de deelnemers aan de eerste 12-uursrace exclusief voor Porsche 911 GT3 Cup-auto’s voldoende rijtijd hadden. Voor enkelen was het zelfs op vrijdag al gedaan, meer specifiek het team Bas Koeten Racing na een flinke crash van Marcel van Berlo op de Raidillon, maar met wat lichte kwetsuren bleef de fysieke schade gelukkig beperkt. En die auto is wel weer te herstellen. Voor het verslag van het sportieve gedeelte kunt u elders op deze site terecht.

We werden geacht om op zaterdag al heel vroeg ter plekke te zijn, dus kozen gemakshalve maar voor een overnachting in Spa, meer specifiek in het Radisson Balmoral-hotel, een zeer aangenaam en comfortabel onderkomen in de bossen op de heuvel, iets boven het stadje. De weg erheen is al leuk! Het voorzichtige idee om misschien nog even van het spa-gedeelte gebruik te maken lieten we al snel varen, want daarvoor waren we door diverse gesprekken en activiteiten op het circuit simpelweg te laat. Wel heerlijk geslapen, en getuige de diverse Porsches op de parkeerplaats waren we niet de enigen die voor het Porsche-evenement op het circuit gekomen waren. Leuk detail: de vele handtekeningen van coureurs aan de wand.

Cars and Coffee

Op zaterdagochtend waren we in alle vroegte op het circuit, waar op ‘Paddock Rouge’ de opbouw voor de Cars & Coffee plaatsvond. De auto’s van de Porsche Track Experience stonden er al in slagorde opgesteld, van Caymans tot imposante 911 GT3 RS’sen. Vierenzestig had er een eigen stand in samenwerking met Team GP Elite, zodat de 911 GT3 Cup van Niels Troost, nog in de uitvoering van de Porsche Mobil 1 Supercup op Zandvoort, als echte blikvanger kon worden gepresenteerd. Dankzij Porsche Nederland konden we bovendien beschikken over een 992.2, de zojuist gepresenteerde facelift-versie. En natuurlijk was er de 996 Turbo met 64-bestickering van hoofdredacteur Alain Feld.

De “buren” van het Duitse Asphaltkind, bekend van carbon dakkoffers, maakten een leuke stunt mogelijk: de dakkoffer werd van de Panamera afgehaald en op de race-911 geplaatst. Weer een nieuwe toepassing voor de enorme achtervleugel van de 911 GT3 Cup! De combinatie trok volop aandacht. Bij de stand van Vierenzestig werden er volop flyers en stickers uitgedeeld en veel contacten gelegd.

Aan de andere kant van de Vierenzestig-stand bevond zich Sechzylinder van de kunstenaar Nikita Karagozov. Naast de uitgestalde kunstwerken stond er zijn Porsche Cayenne met eigen dakterras. Een tent op Porsche dak hadden we al vaker gezien maar een heus dakterras met stoelen…. nee dat was nieuw.

Op de paddock was ook een grote tent opgesteld door de Porsche Club Francorchamps, die de Cars & Coffee samen met Creventic organiseerde. Hier waren er meerdere exposanten en aanbieders, van de trackdays van RSR, Karting Genk van het legendarische kartcircuit waar onder andere Max Verstappen zijn carrière begon, Restometal Reviseert onderdelen voor oldtimers en silhouetten van Porsches, Mosafrein is gespecialiseerd in autoremmen en andere onderdelen en toebehoor. Julien Pieper was ook aanwezig in de tent met op maat gemaakte Porsche interieur stoelen, karts van Rotax, het wereldberoemde Manthey Racing stond er met onder andere onderdelen, tuning kits etc. Maar ook met hun werkelijk geweldige racing simulator, tot aan fraaie miniaturen en andere begerenswaardige zaken. Tanja Stadnic stelde haar Porsche-kunst tentoon, waarvoor ook veel belangstelling was. De Francorchamps en Creventic hadden een eigen stand met informatie en exclusieve merchandise van het evenement en ook van de simulator van Manthey Porsche werd gretig gebruik gemaakt.

Op het buitenterrein waren inmiddels ook de twee RWB-Porsches van RWB Europe gearriveerd, die natuurlijk ook enorme blikvangers waren. Later kwam er ook een 356, bouwjaar 1965, geheel in rally-uitvoering, met bestickering van Liège-Rome-Liège erop. Verderop op Paddock Rouge was er een enorme parkeerplaats ingericht, waar de deelnemers aan de Cars & Coffee hun Porsche konden stallen.

We zagen de meest uiteenlopende types en uitvoeringen, en getuige de kentekens waren deelnemers niet alleen vanuit de Benelux, maar ook van verder weg aangereisd: Frankrijk, Spanje, Duitsland, Groot-Brittannië. Er stond zelfs een auto met kenteken uit Koeweit, maar die zal niet apart voor de Cars & Coffee gekomen zijn, zo vermoeden we… alhoewel…

Rond het middaguur maakte een deskundige jury, bestaande uit Vierenzestig-hoofdredacteur Alain Feld, Porsche-kunstenares Tanja Stadnic en Nick Keller van Porsche Club Francorchamps een rondgang langs de geparkeerde Porsches om er de “Best of Show” in diverse categorieën uit te kiezen.

Er werden zelfs drie hoofdprijzen uitgereikt, elk in de vorm van een fraaie “Best of Show” trofee, een geste die bij de gelukkige eigenaren zeer in de smaak viel. Daarnaast kregen de plaatsen 4 tot 10 door Tanja persoonlijk een gelimiteerd Tanja Stadnic beker uitgereikt.

Na de “Best of Show” uitreiking overhandigde Tanja Stadnic aan de vice-president Olivier Reimann van de Porsche Club Francorchamps een door haar geschilderd Porsche Crest. Deze werd natuurlijk dankend aangenomen. Alain Feld overhandigde namens vierenzestig.nl aan de Olivier Reimann Tanja Stadnic en Creventic als blijk van waardering en uitstekend samenwerking het Vierenzestig logo.

Ook een niveau hoger in de paddock was er genoeg te beleven. Aan de binnenkant van de beroemde haarspeldbocht ‘La Source’ was de grote hospitality van Porsche opgesteld, waar ook de deelnemende teams aan de race hun catering kregen. Zo kon je er regelmatig coureurs voor of na hun rijbeurt aantreffen. Voor de tent stonden drie fraaie Porsches opgesteld, een 993 Turbo, een Cup-auto en de speciale 992 ter gelegenheid van 50 Jaar Porsche Turbo, compleet met opschrift en jubileumbadge achterop. Verderop in de paddock waren er stands van onder andere Manthey en Pagid, plus de nodige handelaren in autosport-accessoires en collectibles.

Aan het einde van de middag waren de meeste deelnemers aan de Cars & Coffee met hun Porsches weer vertrokken, na talloze gesprekken met gelijkgestemden te hebben gevoerd en vele foto’s te hebben gemaakt. De echte die-hards bleven natuurlijk tot de finish van de race om 22.00 uur en de aansluitende prijsuitreiking, waarbij de winnaars speciaal voor de gelegenheid een schilderij van Tanja Stadnic in ontvangst mochten nemen, een wel heel bijzondere prijs voor het winnen van een race, naast de gebruikelijke trofeeën en champagne.

De reacties waren unaniem positief, zodat we er wel heel sterk van uitgaan, dat dit evenement na de geslaagde première volgend jaar een herhaling krijgt. Wij van Vierenzestig zijn er dan in ieder geval graag weer bij!

Hier nog wat foto’s die we je niet willen onthouden

TIP. Porsche days

Wij raden je aan om 12 en 13 april te noteren in je agenda. Porsche Club Francorchamps houden dan hun Porsche Days. Meer info volgt later maar het is een evenement wat je echt niet wilt en mag missen. Nieuwsgierig…

Foto’s en video’s: Creventic, Porsche Club Francorchamps, Rebocar/René De Boer, Jos Berkien, Yves Hulsman, Pieter Lys, Edwin Poorthuis, Peter Noordzij, Nikita Karagozov-sehszylinder, Alain Feld