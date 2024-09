Porsche Centrum Gelderland presenteert de nieuwe Macan op Wheels Mariënwaerdt

Wheels is een begrip bij de auto fanaten in binnen en buitenland. Heden, verleden en toekomst van de auto komen samen op 13, 14 & 15 september. De meest mooie en fantastische veelal klassiekers zijn daar te vinden. Schitterende auto’s; Pre-wars, klassiekers, youngtimers, supercars, concept cars, waaronder bijzondere exoten en erg zeldzamen limited supercars. Ja inderdaad niet alleen Porsche maar vele andere mooie merken zoals Aston Martin, McLaren, Ferrari, Mercedes, Jaguar en nog veel meer is te vinden op het landgoed Mariënwaerdt te Beesd. Je kan er genieten van de Pre-War Sprint, de Trial Experience, de Wheels Fair, live muziek en voor de kinderen is er de Trapauto Race. De drie thema’s dit jaar zijn verleden heden en toekomst wat je dan ook volop terug vindt.

Porsche Centrum Gelderland presenteert: 50 jaar Porsche Turbo historie op Wheels & Concours d’Elegance Mariënwaerdt

“Van vrijdag 13 tot en met zondag 15 september a.s. zijn wij, Porsche Centrum Gelderland, verheugd om als trotse partner van Wheels & Concours d’Elegance Mariënwaerdt opnieuw een selectie uit onze prachtige Porsche-collectie te presenteren. Deze editie nemen we u mee in 50 jaar Porsche Turbo, met als hoogtepunt een unieke line-up van de legendarische 911 Turbo modellen.”

Maar dat is/was niet alles. In lijn met het thema “Where History Meets the Future”, had Porsche Centrum Gelderland ook een bijzondere primeur die wij absoluut niet wilde missen. Deze primeur belichaamt de voortdurende innovatie van Porsche een merk dat, net als Porsche Centrum Gelderland, altijd vooruit blijft kijken, terwijl zij de rijke heritage koesteren. De nieuwe volledige elektrische Macan. Helaas mogen en kunnen wij nog geen foto’s laten zien van de presentatie…. Bij de ingang stond een bord dat fotografie binnen niet was toegestaan. De reden hier voor is dat Porsche presenteert zelf pasde nieuwe Macan pas volgende week. Onze Macan foto’s volgen later na de officiële presentatie

Naast de nieuwe volledige elektrische Porsche Macan en de vele bijzondere modellen waaronder de op 1974 gelimiteerde 50 Year Turbo S voor de Porsche Centrum Gelderland tent kunt u heerlijk rondkijken in de ‘official Porsche merchandise shop’ van Porsche Centrum Gelderland. Pas op de kans is groot dat je iets moois mee naar huis neemt.

Maar wat een geweldig evenement dat zeker meer dan de moeite waard om vandaag of morgen te bezoeken. Al is het alleen al voor de werkelijk zeer mooie locatie. Kaarten om aan het evenement van Porsche Centrum Gelderland deel te nemen verkrijgbaar via de Porsche24 app.

Foto’s: Rebocar/René De Boer, Alain Feld