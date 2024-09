Ruilen? Een nieuwe Porsche Macan in ruil voor uw…

Droomruil

De tweede modelgeneratie van de Macan is net geïntroduceerd. Na 10 jaar wordt de succesvolle voorganger afgewisseld. Het grootste verschil? De nieuwe Macan is volledig elektrisch. Porsche Nederland wil de eerste elektrische SUV van Porsche op een bijzondere manier introduceren; met de droomruil! Eén nieuwe volledige elektrische Macan wordt geruild voor het meest bijzondere object van Nederland. Misschien heeft u dat wel in uw bezit?

De nieuwe Porsche Macan is met zijn elektrische aandrijving in combinatie met de kenmerkende sportwagenprestaties spraakmakend. Dat verdient volgens Porsche Nederland ook een spraakmakende introductiecampagne. Een nieuwe Macan voor het meest bijzondere object van Nederland.

Deelnemen aan de droomruil

Vanaf vandaag, 18 september, tot en met 20 oktober kunt u uw meest bijzondere bezit aanmelden via droomruil.porsche.nl. Dat kan van alles zijn; een vintage horloge, een zeldzaam stripboek, een gesigneerd voetbalshirt, een object met een fascinerend verhaal, een waardevol object…

De ingezonden objecten worden beoordeeld door in-house experts van Catawiki, de toonaangevende online marktplaats voor bijzondere objecten. Zij beoordelen de objecten op basis van hun verhaal, zeldzaamheid, staat en financiële waarde. Na een grondige evaluatie, waarin zowel het verhaal als de waarde van het object centraal staan, wordt bepaald welk object het meest bijzonder is.

De inzender van dit meest bijzondere object wordt de eigenaar van een volledig elektrische Porsche Macan. Het geruilde object zal vervolgens door Catawiki worden geveild, waarbij de opbrengst geschonken wordt aan een door de inzender geselecteerd erkend goed doel.

Meer informatie over de Droomruil vindt u op droomruil.porsche.nl. Deelnemen is mogelijk tot en met 20 oktober. De nieuwe Porsche Macan staat vanaf nu bij de acht Nederlandse Porsche Centra en is leverbaar vanaf € 85.300.