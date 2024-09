De Nieuwe Porsche 911 Carrera 992.2: De Evolutie van een Icoon

Verrassing

Als liefhebber van het merk Porsche en fotograaf van 64 Porsche Portal, heb ik al veel leuke Porsche-events meegemaakt en erg mooie Porsches mogen vastleggen, maar dit had ik niet zien aankomen.

Het was maandagmiddag 26 augustus en ik had een voicemailtje van 64-collega Alain of ik hem even wilde bellen want hij had waarschijnlijk iets leuks voor op 7 september. Op die dag zou namelijk voor het eerst de Michelin 992 Endurance Cup powered by Porsche Motorsport worden gereden op Circuit van Spa-Francorchamps. Tegelijkertijd zouden wij als Vierenzestig samen met onder andere Creventic een Cars and Coffee organiseren op de paddock.

Maar goed, ik belde Alain snel terug want hij had dus een verrassing. Hij vroeg me of ik het leuk zou vinden om de allernieuwste Porsche 911 Carrera 992.2 op te halen bij Pon om het weekend te testen en naar het circuit in de Ardennen te rijden? Hmmm, ik moest daar even over nadenken, ongeveer een honderdste van een seconden denk ik. Natuurlijk wil ik dat, zei ik met een kalme stem terwijl ik een hartslag had van 150 slagen per minuut. Hij zou me de details wel doorgeven en zo werd een sombere maandag ineens de mooiste dag van de week.

Vol spanning

Het is 6 september en het is eindelijk zover. Ik rijd in de ochtend met mijn eigen auto, maar daar later meer over, naar Pon Porsche in Leusden en bel vol spanning aan bij het kantoor. Ik zie buiten op de parkeerplaats al iets heel moois staan. Er staat veel meer moois natuurlijk aangezien ik bij Porsche ben, maar deze valt toch wel heel erg op. Na een hele korte kennismaking en wat papierwerk word ik inderdaad op de parkeerplaats naar de gloednieuwe, strakblauwe 911 Carrera 992.2 geleid. Na wat minimale uitleg over nieuwigheden van de auto te hebben gekregen kon ik op weg. En plots werd ik dus even “eigenaar” van deze machtige auto en had het geluk om hem het hele weekend uit te proberen en aan een uitgebreide rijtest te onderwerpen, maar over die ervaringen later meer. Eerst even wat technische details.





De basics

Alhoewel dit dus het nieuwste zogenoemde “basis” model Porsche 911 Carrera is, kan ik je verzekeren, en dit kan je aan de hand van de foto’s ook wel zien, dat dit verre van een standaard uitvoering is. Het zit natuurlijk ook een beetje in de genen van elke Porsche rijder, om nooit voor standaard te gaan maar de auto toch net anders uit te voeren en aan te kleden waardoor het dus jouw specifieke Porsche is. En dat is nou ook precies wat er met deze auto was gedaan. Verre van standaard geconfigureerd. Als eerste alleen al de eerder genoemde strak blauwe kleur, Lugano Blauw genaamd, welke duidelijk zichtbaar zal zijn tussen de huidige menigte van standaard witte, zilveren of andere kleurloze auto’s.

Maar voor de goede orde dus toch maar eerst even de “basics” van deze nieuwe Porsche 911 Carrera 992.2 en wat nou de verschillen zijn met zijn voorganger. Zo op het eerste oog zul je de verschillen aan dit model misschien niet direct ontdekken. Meer ook omdat deze voornamelijk in de auto zitten. Er zit wel de 3.0-liter twin-turbo zescilinder motor in van zijn voorganger de 992.1. maar de turbo’s komen uit de vorige GTS versie. Resultaat? Een vermogen van 290 kW (394 pk), een koppel van 450 Nm en een acceleratie van 0 tot 100 km/h in 4,1 seconden. Wat je trouwens maar basis noemt. Verder heeft de auto een 8-traps PDK automatische versnellingsbak waar ik zelf een ontzettende fan van ben. Om eerlijk te zijn, en nu maak ik me niet populair bij menigeen, snap ik de wens van velen om te kunnen schakelen niet. Maar mocht je dat gevoel toch een beetje willen dan kun je overschakelen naar de handmatige bediening door schakelpaddels op het stuurwiel en versnellingshendel. En daar zul je het bij dit model mee moeten doen want een handgeschakelde versnellingsbak is niet leverbaar.

Ook deze Porsche heeft de zogenoemde drive mode draaiknop waarmee je het karakter van de auto mee kunt aanpassen. Er zijn standaard 3 modi te weten; Normaal, Sport en Sport Plus. Tevens is er een Custom modus die je naar eigen believen kunt configureren. Wat deze modi precies betekenen voor het rijgedrag en de rijervaring leg ik verderop in het verhaal uit. Wat daarnaast verder ook heel duidelijk in het oog springt is de felrode zogenoemde Sport Response knop. Als je daarop drukt krijg je 20 seconden lang een verhoogde respons van de motor en transmissie, vergelijkbaar met de standaard Sport Plus-modus. Het gaat gepaard met een afteltimer in het instrumentenpaneel. Deze Sport Response knop is volgens Porsche ontworpen voor momenten waarop je even maximale acceleratie nodig hebt, zoals bij het passeren van langzamer verkeer. Is het dan een beetje een gimmick? Misschien, maar het is beter dan te moeten schakelen tussen rijmodi als je er maar één nodig hebt. Bovendien kun je voor de filmfanaten met die knop net doen alsof er een fles nitro in de kofferbak ligt zoals bij de Fast and The Furious die je daarmee tijdelijk activeert, heel erg leuk.

De verschillen aan de buitenkant met zijn voorganger kun je misschien wel herkennen als je er wat beter naar kijkt. Heel duidelijk zijn de nieuwe HD-Matrix LED koplampen met nieuwe pixel-led-technologie en een totaal van meer dan 32.000 pixels (voor de detaillisten onder ons). Belangrijkste verschil bij deze nieuwe koplampen vind ik persoonlijk, en dat is een beetje nostalgisch kijkend naar mijn eigen auto, de 911 model 996, waar die transformatie van zijn voorganger ook was uitgevoerd, namelijk de geïntegreerde knipperlichten. Waar deze in de 992.1 nog bovenin de luchtinlaten zaten, zijn deze met een vernieuwde voorbumper en herwerkte luchtinlaten dus verdwenen met als gevolg dat de aerodynamische efficiëntie is verhoogd, wat bijdraagt aan meer koelvermogen voor de motor en dus betere prestaties en een lager brandstofverbruik. In dit model zitten er trouwens vaste horizontale lamellen terwijl je bij de GTS versie automatisch verstelbare verticale lamellen krijgt om de koeling nog verder te kunnen optimaliseren.

Tevens zijn er aan de achterzijde van de auto ook nog wat visuele verschillen in vergelijk met zijn voorganger; namelijk de nieuw vormgegeven, iets uitgesprokenere lichtband en aangepaste bumper waardoor de kentekenplaat hoger zit. Ook de vinnen op de motorklep zijn iets aangepast waardoor ze aansluiten op de achterruit en overlopen in de achterspoiler. Leuk detail is dat je deze kunt personaliseren en deels in de kleur van de carrosserie kun laten spuiten, wat bij deze uitvoering ook is gedaan en ik persoonlijk erg mooi vind.

Als we het dan toch nog over het uiterlijk hebben, dan vind ik de keuze van de in zwart uitgevoerde belettering op het achterwerk en de subtiele, ook in zwart uitgevoerde side skirts heel erg mooi passen bij deze uitvoering. Met name in combinatie met de in hoogglans zwarte velgen keuze, de Carrera S velgen, geeft dit de auto een veel stoerder uiterlijk ten opzichte van de standaard Carrera velgen die het geheel een veel klassiekere uitstraling zouden geven. Natuurlijk uiteindelijk allemaal een kwestie van smaak.

Waar de 992.1 al bekend stond om zijn luxe en gebruiksvriendelijke interieur, gaat de 992.2 nog een stap verder met nog meer premium materialen, verbeterde ergonomie en functionaliteit. De grootste visuele verandering is het verdwijnen van de analoge meters op het dashboard, welke zijn vervangen door een geheel nieuw digitaal display. Aan de ene kant vanuit nostalgisch oogpunt jammer maar wel gebruiksvriendelijker omdat je nu de keuze hebt uit zeven verschillende weergaven waaronder een met volledige navigatiekaart, een met 3 wijzers met bijvoorbeeld verkeersbordherkenning maar gelukkig ook de Classic-weergave, met de vijf klokken en de toerenteller centraal.

Ook een duidelijke verandering is de vervanging van de “vaste sleutel” aan de linkerkant welke heeft plaatsgemaakt voor een startknop, weer zo’n typisch voorbeeld van design evolutie door de jaren heen.

Voor de sleutel, die je dus voor starten toch al niet meer nodig had, is er een handig bakje in de middenconsole. Die kan ook worden vervangen door eenzelfde formaat bekerhouder, die voor het gemak in deze auto in het handschoenenvak lag. Daarnaast kun je voor een zeer geringe meerprijs er zelfs een “asbak” voor kopen, maar laten we nou eerlijk wezen; wie durft? Voor de bijrijder is trouwens heel handig een drinkbekerhouder weggewerkt in het dashboard onder het ventilatierooster.

Als duidelijke eye catcher is er, bovenop het dashboard de nieuwe sport chrono stopwatch met instrument wijzerplaat in standaard grijs uitvoering. Maar die wijzerplaat is ook optioneel te personaliseren naar Indische rood, Racing geel of wat in dit geval wel mooi was geweest, Arctic Blauw.

Leuk accent ook in deze versie waren de dorpellijsten in de carbon uitvoering met wit verlichte 911 Carrera aanduiding, en de Led-projectoren in de instapverlichting van de voorportieren welke ‘s avonds een wit verlicht ‘PORSCHE’-logo aan beide zijden van de auto projecteren als je de deur opent.

De pedalen en voetsteun zijn in sportstijl uitgevoerd in gesmeed aluminium met zwart geanodiseerde afwerking. Verder is het Porsche embleem in reliëf op de hoofdsteunen en op de deksel van het opbergvak in de middenconsole verwerkt. Maar mocht je dat niks vinden kun je ook altijd kiezen voor een op maat gemaakt reliëf. Tja je wilt toch niet hetzelfde als iedereen!

Rijervaring

Een uitgebreide rijtest is natuurlijk niet compleet zonder het bespreken van de daadwerkelijke prestaties op de weg en de persoonlijk rijervaring. En dit heb ik dan ook uitvoerig kunnen testen tijdens de rit door een aantal steden in Nederland, via de Duitse Autobahn en door de Ardennen, onderweg naar het circuit van Spa-Francorchamps.

Bij vertrek van huis heb ik de auto in de normale rijstand staan. Daarbij is het geluid van de uitlaten gereduceerd en klinkt de auto eigenlijk heel erg bescheiden, maar toch mooi hoorbaar. Zeker als je het schuif/kantel dak even open zet met mooi weer.

Wat mij persoonlijk echter stoort is dat de automatisch start/stop functionaliteit in deze stand automatisch aanstaat. Dat betekent dat wanneer je bij een stoplicht staat je auto afgeslagen lijkt te zijn en jij en de mensen om je heen het dan zonder het mooie geluid moeten doen. Ik heb niet getest of je deze functionaliteit in de normaal stand toch standaard uit zou kunnen zetten (vast wel), in plaats daarvan selecteerde ik gewoon standaard de sport modus, waarbij de auto stationair nog lekkerder klinkt.

Wat echter wel ontzettend handig is in de stad, is het liftsysteem in de vooras. Hierbij kun je met een druk op de knop de neus van de auto 40 cm omhoog zetten om gebieden met drempels zonder schade door te komen op een normalere snelheid. En geen probleem als je was vergeten om de neus weer te verlagen. Dit gebeurt automatisch zo gauw je boven de 35 km/h uitkomt.

De nog steeds redelijk compacte afmetingen en de goede wendbaarheid maken het navigeren door stadsverkeer eenvoudig. De stuurinrichting is licht genoeg om vlot te manoeuvreren, maar biedt nog steeds voldoende feedback. Dankzij de grote ramen en de goed geplaatste achteruitrijcamera’s heb je een uitstekend zicht rondom, wat erg handig is bij het parkeren en het rijden in smalle straten. Standaard staan de sensoren naar mijn mening wel erg strak afgesteld. Als je bijvoorbeeld in een smal straatje rijd met struiken aan de zijkant alarmeert de auto je direct en zijn de camera’s rondom aan zet. Naar mijn mening soms dus overbodig. Maar ook hier heb ik niet kunnen testen of je de gevoeligheid zou kunnen aanpassen.

Uiteindelijk op de snelweg komt de krachtige 3.0-liter twin-turbo motor van de 992.2 volledig tot zijn recht. Een van de meest opwindende aspecten is zonder twijfel de acceleratie. Het vermogen van 394 pk is direct voelbaar zodra je het gaspedaal intrapt. De twin-turbo motor reageert vliegensvlug, met een minimale turbolag. De 8-traps PDK versnellingsbak schakelt razendsnel, waardoor er altijd voldoende vermogen beschikbaar is, zelfs bij hogere snelheden. Het wisselen van rijstroken en het inhalen van langzamer verkeer gebeurt dan ook moeiteloos.

De Porsche 911 staat bekend om zijn sublieme wegligging, en de 992.2 vormt hierop natuurlijk geen uitzondering. De verbeterde aerodynamica en de fijn afgestelde ophanging zorgen ervoor dat de auto als een blok op de weg ligt. Vooral bij het nemen van bochten op hogere snelheden door de Ardennen dicht bij het circuit valt de precisie van de stuurinrichting op.

Comfort

Ondanks zijn sportieve karakter biedt de auto voldoende comfort voor langere ritten. De sportstoelen die volledig naar eigen comfort ingesteld kunnen worden, zijn comfortabel en bieden goede ondersteuning ook als je de auto met iets meer plezier door wat scherpe bochten laat rijden. De 911 is natuurlijk eigenlijk een 2-zitter sportauto maar bij deze is als optie een 2-persoons achterbank met 3-punts veiligheidsgordels en opklapbare rugleuningen gekozen. Gezien de aanzienlijke beenruimte voor, zeker voor de bijrijder, zou daar best een 3e, niet al te lang, persoon in kunnen meerijden, een aanzienlijk verschil met de 911 model 996 van 25 jaar terug, waar je hooguit twee kinderen van maximaal 4 jaar oud in mee kon nemen.

Ook de uitgebreide technologie in de 992.2 draagt naar mijn mening sterk bij aan het rijplezier en de veiligheid. Assistentiesystemen zoals adaptieve cruisecontrol en lane-change-assist maken lange ritten een stuk aangenamer.

Geluid en beleving

Bij een Porsche hoort natuurlijk ook onafscheidelijk het auditieve spektakel. De geluidsisolatie zorgt voor een rustige cabine, hoewel de motorgeluiden en het uitlaatgeluid heerlijk aanwezig blijven. De zescilinder boxermotor klinkt fenomenaal zeker in de Sport en Sportplus stand. Als je op zo’n moment moet afremmen voor een bocht of een stoplicht dan produceert de auto bij terugschakelen zo’n heerlijke rochel. Dit naar mijn mening prachtige uitlaatgeluid versterkt de algehele beleving en maakt het rijden een waar feest voor de zintuigen.

Over geluid gesproken. Standaard komt de Porsche met een BOSE Surround Sound-systeem met 12 luidsprekers, inclusief middenluidspreker en subwoofer geïntegreerd in de carrosserie. met een totaal vermogen van 570 Watt. Tja wat moet ik er van zeggen? Gewoon een heel goed systeem met een hele goed kwaliteit geluid. Mocht je naast een Porsche liefhebber ook nog een audiofiel zijn, kun je ook nog kiezen voor het Burmester® High-End Surround Sound Systeem met in totaal 915 watts vermogen, met 1 extra luidspreker en een 300-watt actieve subwoofer geïntegreerd in de body van de auto. Misschien voor de wat langere snelweg stukken wel lekker om een muziekje te hebben, maar dan is het standaard rijgeluid op snelheid toch alweer wat luidruchtiger. waardoor je de muziek dan ook weer een extra beetje harder moet zetten om er nog iet verstaanbaars van te maken.

Presentatie

Uiteindelijk aangekomen op Circuit van Spa-Francorchamps hebben we de auto een hele mooi plek gegeven op de paddock bij onze stand die we deelden met GP Elite. De Auto in deze uitvoering trok enorm veel bekijks en interesse. Veel mensen waren erg te spreken over deze uitvoering qua design maar er waren ook een aantal die er toch nog een aantal persoonlijk details zouden hebben toegevoegd als het aan hen was. Een voorbeeld daarvan was het stiksel van de bekleding in dezelfde kleur blauw als de carrosserie, iets waar ik me ook heel goed in zou kunnen vinden. Hoe dan ook, de presentatie van de gloednieuwe Porsche 911 Carrera 992.2 op dit event was een groot succes. En ik was dan ook erg blij dat ik deze mooie machine nog terug naar Nederland mocht rijden.

Conclusie

De Porsche 911 Carrera 992.2 is meer dan alleen een opvolger van de 992.1, het is een ware evolutie van een icoon. Met verbeterde prestaties, bijgewerkte technologie en een scherpere rijervaring, weet de 992.2 de lat voor sportauto’s opnieuw hoger te leggen. Of je nu op zoek bent naar dagelijks rijplezier of het ultieme rijgenot op de Duitse Autobahn, deze wagen stelt niet teleur, sterker nog, ik denk dat hij je verwachtingen zeker zal overtreffen.

De 911 Carrera 992.2 blijft trouw aan zijn erfgoed, maar omarmt tegelijkertijd moderne innovaties die hem toekomstbestendig maken. De balans tussen brute kracht, comfort en technologische verfijning maakt het een uitzonderlijke keuze voor elke autoliefhebber.

Hopelijk hebben mijn bevindingen je een beter beeld gegeven van de nieuwe Porsche 911 Carrera 992.2. Mocht je ooit de kans krijgen om deze auto zelf te ervaren, grijp die kans dan met beide handen aan – ik weet in ieder geval dat ik deze ervaring nooit zal vergeten.

Tot slot, de vanaf prijs voor de Porsche 911 Carrera Coupe is € 186.900,- en deze specifiek geteste uitvoering had een prijskaartje van € 240.646,-