Schaalmodel van mijn eigen Carrera S

Naast auto’s houd ik ook van schaalmodellen. Ik kan genieten van de details van goed gemaakte modellen. Voor mij is schaal 1:18 (of groter) favoriet. Nu mijn Carrera S cabrio wat visuele wijzigingen heeft ondergaan, leek het mij enorm leuk om deze in schaal 1:18 te laten namaken. Maar ja, wie kan dat? Na enig speurwerk op het wereldwijde web kwam ik bij Kees van Meijeren terecht. Een gepensioneerde jachtenbouwer die als hobby modelauto’s aanpast en gewoon in Nederland woont. Ik denk dat je net zo onder de indruk bent als ik wanneer je op zijn site kijkt naar de modellen die hij heeft gemaakt. Voor mij reden om Kees te benaderen.

Op zoek naar een schaalmodel van een 997 Carrera S cabrio

Voordat Kees kijkt of hij het project voor je wil aanpakken, het moet hem wel aanspreken want het is tenslotte zijn hobby, heeft hij zoveel mogelijk foto’s van de betreffende auto nodig. En wil hij het schaalmodel dat hij als basis kan gebruiken in handen hebben. Dus op zoek! Nou, dat viel niet mee. Er bestaat een model van Maisto, maar die is niet meer leverbaar. Via Marktplaats had ik er een gevonden, maar toen die arriveerde bleek het een versleuteld model te zijn. Op de bodem stond Carrera S, maar het was een Carrera en ook nog een beschadigde met losse en ontbrekende onderdelen. Een aantal bedrijven aangeschreven binnen en buiten Nederland, geen resultaat. Zou het project al stranden voordat het was begonnen?

Hulp van een verzamelaar

Voor de rubriek “Mijn passie voor Porsche” was ik op bezoek bij Aloys Sanders, de trotse eigenaar van een Boxster S 550 anniversary en heleboel modelauto’s, en dan bedoel ik heleboel hè. Natuurlijk had hij ook het model dat ik zocht. Hij hield me dus goed in de gaten. Kijk naar zijn scherpe blik.

Toen ik ‘s avonds thuis kwam had ik een mailtje: “volgens mij moet je deze hebben”, met een link naar een advertentie in Engeland, een gele 997.1 Carrera Cabrio S van Maisto. Een 997.2 hebben we niet gevonden. Nogmaals bedankt Aloys.

Dit model heb ik naar Kees gestuurd. En aan de hand hiervan en de foto’s die ik eerder had gemaild kwam hij met wat punten. Over details gesproken… Ik citeer:

Wat bij het model opvalt is dat de wielen veel ruimte hebben en slingeren. Met nieuwe velgjes is dat mogelijk wel wat te verbeteren. De scharniertjes van de portieren hebben ook veel speling, maar daar is helaas niets aan bij- of af te stellen. Hier en daar wat lakschade is gelijk in het spuitproces weg te werken.

In de juiste kleur spuiten, en het maken en aanbrengen van de striping zal vermoedelijk geen problemen opleveren. Mogelijk een lichte afwijking in de rode kleur, dit heeft te maken met het printen op decalpapier.

Kentekenplaat aan de achterkant kan/zal voorzien worden van de dealervermelding. Is wel heel klein, maar staat er dan wel op.

Voor gelijkende velgjes moeten er twee 3D printbestandjes worden gemaakt. Dit omdat er verschil zit in de breedte van de voor- en achterste velgen. Ook zit er verschil in de manier van montage bij het model. Vrijwel zeker zijn de ‘oude’ velgjes er niet heel af te krijgen, lukt dit wel blijven ze bij de modelauto, en komen ze dus terug.

Achterkant: soort van lipje tussen de uitlaten zit niet op het model, is er wel op aan te passen. Vorm achterlichten zijn iets aan te passen. Bumper is op de hoeken ronder bij de echte auto, dit is aan te passen. Daarmee zal de ‘rand’ rond de uitlaten er ook beter uit gaan zien.

Voorkant; richtingaanwijzers in de bumper kleiner maken. Roosters onder de richtingaanwijzers kleiner maken en in het juiste model brengen door het tussenstijltje te verwijderen. Rooster onder de nummerplaat groter maken

Koplampglaasjes liggen iets verder naar binnen als bij de echte auto . Het is te proberen deze iets verder naar buiten te brengen en de opening die daardoor ontstaat dicht te maken, zodat glas en scherm gladder in elkaar overlopen.

Project gestart

Na het doornemen van de lijst en de werkzaamheden is er een bedrag afgesproken en is Kees aan de slag gegaan met de belofte dat hij zo nu en dan wat foto’s stuurt. De eerste die hij stuurde was de foto hieronder. Eh…?

Een leuk onderdeel van dit project vond ik dat Kees gedurende de werkzaamheden nog wat vragen over details stuurde en enige foto’s van de aanpassingen. Hij neemt zijn hobby echt zeer serieus.

De lak waarmee Kees het model mee heeft gespoten is de originele kleur B9A, Carrara wit. Na het opbrengen van de striping zijn er drie lagen blanke lak overheen gespoten. Na het drogen is de auto gepolijst en gemonteerd waardoor de glans net zo is als bij de originele auto.

Resultaat

Over details gesproken

Het “Duitsland vignet” en de kentekenplaathouder zijn ook meegenomen in dit model. En zelfs onze eigen “64 sticker” op de voorruit is aanwezig.

Beelden zeggen meer dan woorden

Vitrine

Dit werkelijk schitterende schaalmodel van mijn eigen Porsche heeft een mooie plek in de vitrine gekregen.

U kunt zich waarschijnlijk wel voorstellen hoe blij ik ben met dit resultaat. Zo blij dat Kees inmiddels een tweede auto voor mij heeft aangepast. Minder ingrijpend en geen Porsche, maar ook met het resultaat van de Mercedes 450 SEL (W116) zoals mijn vader die in 1975 kocht, ben ik weer heel blij. Ik laat het toch even zien.

Mocht u nu denken “Ik zou ook wel graag een schaalmodel van mijn auto willen”. Neem gerust contact met Kees op via zijn website. Ik garandeer u echter niets. Zoals gezegd, het is zijn hobby en het project moet hem aanspreken. Maar niet geschoten is altijd mis!

Kees, hartelijk dank voor het maken van deze gedetailleerde modellen. Het mag dan je hobby zijn, je bent een echte vakman!

Foto’s: Kees van Meijeren, Robin Groenendijk