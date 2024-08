Mis het niet: 7 september Porsche Cars & Coffee op Circuit de Spa-Francorchamps

Het idee achter een “Cars & Coffee” is natuurlijk heel simpel: er zijn auto’s, en er is koffie. Maar als die auto’s nou eens Porsches zijn, in alle varianten, en als die “cars & coffee” ook nog eens plaatsvindt op een van de mooiste circuits ter wereld, het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen? En dat rondom de grootste lange-afstandsrace exclusief voor Porsches, de Michelin 992 Endurance Cup? Precies: daar wil je bij zijn! Op zaterdag 7 september is het zover. Kaarten zijn hier te bestellen

De Michelin 992 Endurance Cup is een nieuw initiatief van de Nederlandse race-organisatie Creventic, gehuisvest in het Noord-Limburgse Gennep. Creventic is onder andere bekend van de 24 Uur van Dubai, de eerste lange-afstandsrace in het Midden-Oosten, die in januari 2025 zijn 20e editie beleeft. Voortbouwend op het succes van de race in Dubai ontstond de 24H Series, een reeks van 12- en 24-uursraces voor GT’s en toerwagens.

Al sinds vele jaren is de klasse voor Porsche Cup-auto’s een van de grootste categorieën in de 24H Series, waarin doorgaans ook de spannendste competitie plaatsvindt. De huidige generatie Porsche Cup-auto’s, gebaseerd op de modelreeks 992, wordt aangedreven door een 510 pk sterke zescilinder boxermotor, wat zorgt voor een geweldig mooi geluid en volop spektakel op de baan. In samenwerking met Porsche Motorsport organiseert Creventic op 7 september op het Circuit de Spa-Francorchamps de eerste editie van de Michelin 992 Endurance Cup, een 12-uursrace uitsluitend voor de Porsche 911 GT3 Cup. Er worden zo’n 60 auto’s aan de start verwacht, waarmee dit de grootste lange-afstandsrace exclusief voor Porsches is.

Cars & Coffee in de paddock – inclusief toegang tot de startopstelling!

Niet alleen voor Porsche-coureurs en -raceteams is de première van de Michelin 992 Endurance Cup een must, ook Porsche-rijders en liefhebbers van het merk mogen dit natuurlijk niet missen. De “Cars & Coffee” die Creventic in samenwerking met de Porsche Club Francorchamps organiseert, is de ideale gelegenheid om het evenement van binnenuit mee te maken. Letterlijk, want aangemelde Porsche-rijders zijn met hun auto welkom in de paddock, het binnenterrein van het circuit, waar de auto’s op type worden gerangschikt.

Wie op tijd is (de race start om 10.00 uur) krijgt toegang tot de startopstelling en kan van nabij meebeleven hoe de spanning voorafgaand aan de start tot een hoogtepunt stijgt. De start en de race zelf kunnen worden gevolgd vanaf de tribunes rondom het circuit of vanaf het dak van het pitgebouw. Vervolgens is er volop gelegenheid om, met het geweldige geluid van de racende Porsches op de achtergrond, een uitgebreide rondgang te maken door de paddock, want daar is van alles te zien en te doen.

Porsche-expositie, simulatoren, presentaties, catering

Direct achter het pitgebouw staan de trailers van de deelnemende raceteams opgesteld. Hier kom je coureurs tegen voor of na hun rijbeurt (vaak nemen ze wel even de tijd voor handtekeningen en selfies), via de achterkant van de pitboxen kunnen de activiteiten binnen gevolgd worden. Een niveau lager, bekend als ‘paddock rouge’, is er van alles te doen. Hier is een grote tent opgesteld waarin Porsches geëxposeerd zijn en ook diverse bedrijven en personen zich met hun producten en activiteiten presenteren, uiteraard Porsche-gerelateerd. Ook buiten zijn er Porsches te zien. Wie zelf eens virtueel wil ervaren hoe het rijden met een raceauto is, kan zich uitleven op een van de simulatoren, voor een zeer realistische beleving.

Natuurlijk komt de inwendige mens niets tekort. Er is een uitgebreid cateringaanbod, uiteenlopend van heerlijke Belgische frites en andere snacks via pizza tot Luikse wafels, een andere regionale lekkernij. Koffie ontbreekt evenmin, er is fris en bier (ook alcolholvrij – don’t drink and drive!), zodat iedereen wel iets van zijn of haar gading kan vinden.

Deelname aan de exclusieve “Cars & Coffee” kost 35 Euro voor een Porsche plus bestuurder (m/v/d). Daarin is begrepen de toegang tot het circuit, een kop koffie, een exclusieve Porsche-parkeerplaats op de paddock, het binnenterrein van het Circuit de Spa-Francorchamps, een zitplaats met riant uitzicht op een van de indrukwekkende tribunes langs het circuit, toegang tot de startopstelling voorafgaand aan de race en toegang tot de paddock met alle activiteiten. Wie meekomt als passagier betaalt 20 Euro (zonder parkeerplaats). Klik hier voor alle informatie en het bestellen van kaarten

Oh ja, wellicht overbodig om te zeggen, maar Vierenzestig is er natuurlijk ook, niet alleen om verslag te doen van het evenement, maar ook om contacten te onderhouden en aan te knopen met mede-leden van de grote Porsche-familie. Wie de mensen achter het toonaangevende Porsche-portal van de lage landen wil ontmoeten, wie iets te melden heeft of opmerkingen en suggesties kwijt wil, is van harte welkom bij de Vierenzestig-stand in de paddock!

En wie nog een laatste argument nodig heeft: het Circuit de Spa-Francorchamps bevindt zich in de zogeheten Ardenne Bleue, een van de mooiste regio’s van België, met heerlijke rijwegen (er zijn heel wat rally’s in de regio), een prachtig landschap, prima restaurants, comfortabele onderkomens, watervallen, riviertjes en beekjes, de thermen van Spa, kortom: een weekeind waard!

Foto’s: Laurent Mercier, René De Boer, Porsche AG, Creventic, Racing Pixels, Vierenzestig.nl