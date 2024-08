DRM Revival podiumplekken voor Porsche tijdens AVD Oldtimer GP Nürburgring

Afgelopen weekend vond op de Nürburgring de 51e editie van de AVD Oldtimer Grand Prix plaats. Na een terugval de afgelopen periode lijkt het evenement dankzij steun van Sponsor Belmot, een verzekeringsmaatschappij, weer behoorlijk uit het dal te klimmen. Traditioneel stonden er twee wedstrijden van de DRM Revival op het programma. De beide wedstrijden werden volledig beheerst door de Mücke Ford Capri’s maar voor Porsche waren er in beide wedstrijden podiumklasseringen. De combinatie Marc/Dennis Busch eindigde met hun 934/5 in de eerste wedstrijd als tweede. In de tweede wedstrijd behaalde de combinatie Georg Griesemann/Björn Griesemann met de prachtige IMSA 935 K3 een fraaie derde plek achter de alles overheersende Capri’s. Voor de historische Porsche liefhebbers waren dit ondanks de Capri overmacht uitstekende resultaten. De organisatie kon tevreden op het evenement terugblikken. Maar liefst 42.000 bezoekers woonden het evenement afgelopen weekend bij. Voor volgend jaar staat het evenement op het eerste augustus weekend gepland. Noteert u alvast het weekend van 1-3 augustus 2024 in uw agenda’s.

Willem J. Staat