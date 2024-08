Larry ten Voorde koning van Assen, Dirk Schouten herovert leiding tussenstand Porsche Carrera Cup Benelux

De tweede seizoenshelft van de Porsche Carrera Cup Benelux startte met twee races in het programma van de Jack’s Racing Day, een groot en als altijd zeer drukbezocht evenement op het TT-Circuit Assen. Net als vorig jaar kwam meervoudig Porsche-kampioen Larry ten Voorde er als gastrijder in actie en opnieuw won hij beide races. Vooral in de tweede wedstrijd baarde hij opzien met een magistrale opmars vanaf de 18e startplaats. Omdat Ten Voorde als gastrijder geen punten behaalde, konden Sam Jongejan (Team RaceArt) op zaterdag en Dirk Schouten (Q1 Trackracing) op zondag het maximale aantal punten laten bijschrijven. Jongejan was in de eerste race ook de beste ‘rookie’, een succes dat op zondag Kobe Pauwels (D’Ieteren Luxury Performance) realiseerde. Dagwinnaars in de Pro-Am-klasse waren respectievelijk Hans Weijs jr. (Hans Weijs Motorsport) en Jules Grouwels (Team RaceArt).

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Racing Day op het TT-Circuit Assen vond op donderdagavond een demonstratie met rijders en auto’s uit de diverse raceklassen op een parcours in de binnenstad van Assen plaats. Vele duizenden bezoekers genoten van de aanblik en het geluid van de diverse auto’s en motoren. Daarbij liet ook de Porsche Carrera Cup Benelux zich uiteraard niet onbetuigd: Dirk Schouten en Hans Weijs jr. maakten er met sprints en donuts een prachtige show van.

Meijer snel in trainingen, Jongejan behaalt eerste pole-position

De echte actie op het circuit begon als altijd op vrijdag met twee vrije trainingen, waarin Paul Meijer in beide sessies de snelste rondetijd liet aantekenen, telkens gevolgd door gastrijder Wouter Boerekamps (PG Motorsport). Snelste ‘rookie’ in beide trainingen was Domas Raudonis (Team GP Elite), die het tempo op het Drentse circuit duidelijk te pakken had. Hans Weijs jr. was in beide sessies de snelste rijder in de Pro-Am-klasse.

In de kwalificatie op zaterdagochtend reed Sam Jongejan in 1:37,695 minuten de snelste tijd en behaalde daarmee zijn eerste TAG Heuer Pole Position Award in de Porsche Carrera Cup Benelux. Op 0,256 seconde werd Larry ten Voorde als tweede geklasseerd, voor Boerekamps en Raudonis, die daarmee de snelste ‘rookie’ was. Jurriaan de Back (JW Raceservice) en de terugkerende gastrijder Colin Bönighausen (Bas Koeten Racing) bezetten de plaatsen twee en drie bij de ‘rookies’. In de categorie Pro-Am luidde de volgorde Hans Weijs voor Jules Grouwels en Ziad Geris (PG Motorsport).

Bij de start van de eerste race nam Jongejan vanaf pole-position de leiding voor Boerekamps en Ten Voorde, maar na twee bochten had Ten Voorde al de leiding veroverd. De routinier bouwde vervolgens gestaag een voorsprong op, met Jongejans op de tweede en Boerekamps op de derde plaats. Daarachter woedde een felle strijd tussen Paul Meijer en Dirk Schouten, waarbij er ook waardevolle punten in het kampioenschap op het spel stonden, temeer omdat Boerekamps en Ten Voorde als gastrijders niet voor punten in aanmerking kwamen. In de negende ronde was er een ‘full course yellow’ omdat er brokstukken op de baan lagen na contact van enkele rijders met de bandenstapels. Tot de rijders die de banden raakten behoorde ook Jules Grouwels, die voortijdig uitviel en zijn tweede plek in de Pro-Am-klasse verspeelde. De Fin Jani Käkelä (39 Racing), die als leider in de Pro-Am-puntenstand naar Assen was gekomen, was al eerder uitgevallen.

In de tiende ronde werd de race weer vrijgegeven. Ten Voorde bouwde zijn voorsprong verder uit, wat uiteindelijk belangrijk bleek, omdat hij een tijdstraf van tien seconden kreeg opgelegd vanwege het niet voldoende vertragen tijdens de ‘full course yellow’. Uiteindelijk kwam hij met ruim 13 seconden voorsprong als winnaar over de eindstreep, wat na verrekening van de tijdstraf dus nog voldoende was om zijn zege niet in gevaar te brengen. Sam Jongejan eindigde als tweede en behaalde daarop voor het eerst de maximale score voor het rijdersklassement. Jongejan was tevens de beste ‘rookie’. Boerekamps werd als derde algemeen geklasseerd, voor Schouten en Raudonis, de tweede ‘rookie’. Kobe Pauwels (D’Ieteren Luxury Performance) completeerde de top drie bij de nieuwkomers. Hans Weijs was de best geklasseerde Pro-Am-rijder, voor Ziad Geris (PG Motorsport) en Maik Rosenberg (Team GP Elite).

Meijer pakt pole voor race 2, Ten Voorde met inhaalrace

De op één na snelste rondetijden in de kwalificatie waren als altijd bepalend voor de startopstelling van de tweede race. Hierin eindigde Paul Meijer bovenaan en scoorde daarmee de maximale punten voor de TAG Heuer Pole Position Award, voor Jongejan, tevens snelste ‘rookie’ en Schouten. Weijs was ook in dit klassement de snelste Pro-Am-rijder. Voor Ten Voorde liep het minder goed, want hij behoorde tot de vele rijders bij wie meerdere rondetijden waren geschrapt vanwege het overschrijden van de ‘track limits’. Zo restte de routinier niet meer dan de 18e startplaats.

Bij de start van de race nam Meijer de leiding voor Schouten en Jongejan, maar op het eerste deel van de openingsronde raakte Jongejan Meijer, waardoor laatstgenoemde wijd ging en terugviel naar de vierde plaats. Jongejan leidde voor Schouten, Boerekamps en Meijer. Larry ten Voorde kwam al op de tiende plaats terug uit de eerste ronde, een duidelijk teken voor zijn ambities. Hans Weijs leidde in Pro-Am, maar niet voor lang, want een omloop later werd hij geraakt en verloor de leiding in de klasse aan Grouwels. Vooraan leken de posities voorlopig betrokken, totdat vanuit de wedstrijdleiding in de vierde ronde het bericht kwam dat Jongejan een tijdstraf van vijf seconden kreeg vanwege het incident met Meijer. Ten Voorde maakte ondertussen de ene na de andere positie goed, passeerde achtereenvolgens Sacha Norden (JW Raceservice), Niels Langeveld (Q1 Trackracing) en Meijer en reed na acht ronden al op de vierde plaats.

Vervolgens verschalkte Ten Voorde ook Schouten en Boerekamps, maar in de 13e ronde kwam de safety-car de baan op, nadat de Zweed Robin Knutsson (NGT Racing), die toch al een lastig weekeinde kende, met zijn auto in de grindbak gestrand was. De herstart volgde in ronde 15 en Ten Voorde pakte nog voor de eerste bocht Jongejan, waarmee hij niet alleen virtueel, maar ook op de baan de leiding in handen had. Twee ronden later verloor Jongejan nog meer terrein toen hij eenmaal rechtdoor schoot. Na 18 ronden werd Ten Voorde onbedreigd als winnaar afgevlagd, zijn vierde zege in Assen uit vier gastraces in de Porsche Carrera Cup Benelux vorig jaar en dit jaar. Schouten werd als tweede geklasseerd, voor zijn Q1 Racing-teamgenoot Niels Langeveld en drie ‘rookies’, Kobe Pauwels, Sam Jongejan en Colin Bönighausen. De top drie in Pro-Am bestond uit Jules Grouwels, Jani Käkelä en Hans Weijs.

Show voor volle tribunes

“Fantastisch”, reageerde Larry ten Voorde enthousiast. “Op zaterdag kon ik winnen, op zondag had ik wat te doen vanaf de 18e plaats, omdat ik geen snelle tweede tijd in de kwalificatie had. Daaruit blijkt maar weer dat ook de besten fouten kunnen maken, maar ik heb ook laten zien dat je door nooit op te geven een fantastische race kunt rijden. Ik had zelf geen verwachtingen, maar ik denk dat de hele show die we hebben laten zien voor de volle tribunes de moeite waard was! Dank aan JW Raceservice, dat dit voor mij mogelijk gemaakt heeft. Ik heb er echt van genoten, mooi om dit gastweekeinde weer te kunnen rijden in de Porsche Carrera Cup Benelux en ook Jurriaan de Back en Sacha Norden, de andere rijders van het team nog een beetje te helpen.”

Dankzij zijn goede score in Assen neemt Dirk Schouten nu weer de leiding over in de tussenstand van het algemeen rijderskampioenschap. Met 133 punten heeft hij negen punten voorsprong op Paul Meijer (124), daarachter volgt Benjamin Paque (D’Ieteren Luxury Performane) met 105 punten. Bij de ‘rookies’ leidt Pauwels met 177 voor Jongejan met 156 en Raudonis met 96 punten. In Pro-Am staat Käkelä met 156 punten bovenaan, voor Grouwels met 152 en Rosenberg met 108. Na een korte zomerpauze is de Porsche Carrera Cup Benelux van 13 tot en met 15 september te gast op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg voor het vijfde en voorlaatste raceweekeinde van het seizoen. Beelden van de races in Assen zijn vanaf dinsdag 6 augustus te zien via Ziggo Sport.